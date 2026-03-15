Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de China de la Fórmula 1 2026

Después de mucho tiempo de espera, Franco Colapinto sumó sus primeros puntos como piloto de Alpine. El argentino finalizó en el décimo puesto del Gran Premio de China de la Fórmula 1 2026 y se quedó con la última unidad de la carrera inolvidable que se llevó a cabo en el Circuito Internacional de Shanghái. El ganador fue Andrea ‘Kimi’ Antonelli (Mercedes), que se convirtió en el segundo piloto más joven de la historia en ganar un GP en el Gran Circo.

La clave de esta jornada histórica para Colapinto fue su nivel de manejo, el cual le permitió quedar tercero en las votaciones a Piloto del Día, solo por detrás de Antonelli y Lewis Hamilton (Ferrari). Fiel a su estilo, largó de manera impecable y ganó varias posiciones. No ingresó a boxes cuando el Safety Car salió a la pista en la vuelta 10, quedó momentáneamente en el segundo lugar y dio una clase magistral de defensa para evitar los constantes intentos de sobrepaso del francés Esteban Ocon (Haas).

Otro aspecto destacado fue la gestión de neumáticos, uno los puntos fuertes de Franco en la máxima categoría del automovilismo a nivel internacional. Aguantó los duros de la largada hasta la vuelta 33 tras pedirle al equipo que no lo hagan ingresar a boxes hasta último momento. En la salida del pitlane aceleró a fondo con las gomas frías y se puso delante de su principal competidor, Ocon.

El francés, en la desesperación por superarlo, realizó una mala maniobra y chocó al argentino, que hizo un trompo y se recuperó rápidamente, aunque perdió varios segundos que hubieran sido claves para pelear por algún punto más. Lo positivo es que no sufrió daños importantes y pudo continuar la carrera con buen ritmo. "Sí, fue mi falta", admitió el piloto de la escudería estadounidense antes de recibir una penalización de 10 segundos.

*Noticia en desarrollo