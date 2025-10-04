A qué hora es el GP de Singapur de la F1, con Franco Colapinto

La fecha 18 de la Fórmula 1 (F1) está en marcha y concluirá este domingo con la carrera que tendrá lugar en el circuito de Marina Bay, en Singapur, en una de las jornadas más atractivas de cada temporada por la complejidad que representa correr de noche y con altísimas temperaturas. El argentino Franco Colapinto será parte, en una nueva presentación con Alpine y con la ilusión de sumar sus primeros puntos, el único piloto de los 20 que componen la parrilla que no lo consiguió.

Los autos acelerarán los motores desde las 9 de la Argentina y el Gran Premio se podrá ver en vivo solamente a través de la plataforma digital Disney+ Premium. El canal de televisión Fox Sports dispondrá del relato, pero la carrera la emitirá en diferido.

El argentino largará en el puesto 18°, mientras la pole position el británico George Russell (Mercedes).

Franco Colapinto, pensativo... El argentino sabe que tiene muchos escollos por delante, empezando por su propio auto

La temporada de Franco Colapinto en la Fórmula 1 no está siendo la que querría. Porque si bien se integró más tarde al campeonato en reemplazo de Jack Doohan, aún no pudo conseguir ninguna unidad. Sin embargo, la ilusión de hacerlo en el Gran Premio de Singapur se mantiene intacta, porque justamente allí, en el circuito de Marina Bay consiguió el año pasado, aunque a bordo de Williams, un valiosísimo 11° lugar en la carrera.

Para Colapinto será su 12ª carrera con la escudería francesa en la temporada en curso. Este año su mejor performance fue el 11° lugar en el GP de Zandvoort en Países Bajos.

El tetracampeón Max Verstappen ganó las últimas dos carreras; pretende seguir dando pelea en Singapur Vincent Thian� - AP�

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

Así está la tabla de la Fórmula 1

El campeonato tiene en lo más alto a Oscar Piastri (McLaren) con 324 puntos, 25 más que su compañero Lando Norris. A falta de solo siete jornadas, ambos se perfilan para pelear por el título mano a mano, aunque Max Verstappen (Red Bull) no se baja de la pelea, les descontó tantos con su victoria de hace dos semanas en Azerbaiyán y marcha tercero con 255.

McLaren, por las producciones de Piastri y Norris, domina ampliamente el torneo de constructores con 623 unidades y puede consagrarse campeón en Singapur dado que su escolta es Mercedes con 290, 333 menos.

El Oscar Piastri manda en las posiciones del Campeonato de Pilotos, pero no puede descuidarse afp - AFP�

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).

5 de octubre: GP de Singapur.

19 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin (sprint).

26 octubre: GP de México en Ciudad de México.

9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).

22 de noviembre: GP de Las Vegas.

30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).

7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.