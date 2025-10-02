Los Pumas vs. Sudáfrica, por el Rugby Championship 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Los Pumas concluirán su participación en el Rugby Championship 2025 siendo local de Sudáfrica en la sexta fecha muy lejos de la Argentina, en Londres, Inglaterra. El encuentro se disputará el próximo sábado a las 10 (hora argentina) en el estadio de Twickenham y se transmitirá en vivo por ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado africano con una cuota máxima de 1.16 contra 5.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del combinado sudamericano. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza a 34.0.

Santiago Carreras volverá a ser titular en los Pumas, pero como número 15 SAEED KHAN� - AFP�

Ambos equipos se enfrentaron el fin de semana pasado en Durban, por la quinta jornada, y los Springboks se impusieron 67 a 30. Con ese resultado, llegaron a lo más alto de la tabla de posiciones con 15 puntos y dependen de sí mismo para retener el título, además de que dejaron en el último puesto a la Argentina (9 unidades) y sin posibilidades de ser campeón.

Entre medio de ellos se ubican Nueva Zelanda, con 14 tantos, y Australia con 13. Los All Blacks y los Wallabies se cruzarán previamente en Perth (a las 6.45 -hora argentina-) con el objetivo en común de ganar para, luego, esperar un triunfo albiceleste que le permita al vencedor levantar el anhelado trofeo que se pone en juego para las potencias del Hemisferio Sur.

Así quedó la tabla de posiciones del Rugby Championship 2025, tras la fecha 5 Rugby Championship

El head coach de la albiceleste, Felipe Contepomi, anunció este jueves la formación con siete cambios respecto al cotejo anterior ante el mismo rival: Guido Petti por Franco Molina; Pedro Rubiolo por Lucas Paulos; Santiago Grondona por Joaquín Oviedo; Simón Benítez Cruz por Gonzalo García; Gerónimo Prisciantelli será el apertura y reemplazará a Mateo Carreras, por lo que Santiago Carreras jugará de fullback y Juan Cruz Mallía, de wing; Justo Piccardo por Lucio Cinti y Bautista Delguy por Rodrigo isgró.

Se mantuvieron en el XV inicial Mayco Vivas, Joel Sclavi, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Marcos Kremer, Mallía, Santiago Chocobares, Santiago Carreras y Julián Montoya, quien disputará su test número 52 como capitán y se convertirá en el jugador con más partidos como líder por encima de Agustín Creevy (51), Lisandro Arbizu (48), Hugo Porta (38) y Agustín Pichot (31). Los suplentes serán Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Molina, Juan Martín González, Oviedo, Agustín Moyano e Isgró.

¡Nuestros 23 para cerrar el VISA Macro Rugby Championship! ¡Vamos! 🇦🇷 pic.twitter.com/nMFxxvvFRw — Los Pumas (@lospumas) October 2, 2025

El equipo argentino fue casi siempre último en el Rugby Championship: 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022. En 2015 terminó tercero gracias a una una victoria ante Sudáfrica mientras que en 2020 fue escolta de los All Blacks en un torneo que no tuvo a los Springboks por la pandemia de Covid-19. Lo sobresaliente fue que consiguió una victoria contra los Hombres de Negro y dos igualdades ante los Wallabies. En 2023, en tanto, fue tercero al superar a Australia en Sídney mientras que la temporada pasada logró la misma ubicación, aunque le ganó un juego a cada uno de los tres rivales y coronó su mejor labor histórica, la cual quiere igualar en 2025 para no quedar en el cuarto y último lugar.

El visitante también definió su formación inicial con cuatro sustituciones en relación al juego anterior y el entrenador Rassie Erasmus explicó los motivos: “Este partido es una final para nosotros y sabemos lo peligrosa que puede ser Argentina, así que seleccionamos combinaciones que creemos que serán las más adecuadas para este juego”.

South African players sing their national anthem ahead of the Rugby Championship Test match between South Africa and Argentina at Kings Park Stadium in Durban on September 27, 2025. (Photo by PHILL MAGAKOE / AFP)� Agencia AFP - AFP�

Sudáfrica comenzará con Ox Nche, Malcolm Marx, Thomas du Toit, Eben Etzebeth, Ruan Nortje, el capitán Siya Kolisi, Pieter-Steph du Toit, Jasper Wiese, Cobus Reinach, Sacha Feinberg-Mngomezulu, Ethan Hooker, Damian de Allende, Canan Moodie, Cheslin Kolbe y Damian Willemse. Los sustitutos serán Bongi Mbonambi, Jan-Hendrik Wessels, Wilco Louw, RG Snyman, Kwagga Smith, Grant Williams, Manie Libbok y Jesse Kriel.

El historial entre sudafricanos y argentinos en el Rugby Championship tiene 22 antecedentes, incluido el choque del sábado pasado, con 17 victorias africanas, un empate y cuatro triunfos sudamericanos. En total, se enfrentaron en 39 ocasiones con 34 alegrías de los Springboks, cuatro de los Pumas y una igualdad.