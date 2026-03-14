A qué hora se corre el GP de China de la Fórmula 1

Con el Gran Premio de China, este fin de semana continúa la temporada 2026 de la Fórmula 1, en la segunda fecha del calendario. La jornada comenzó en la medianoche del viernes con la única práctica libre y, horas más tarde, se realizó la qualy para el sprint, que ganó George Russell (Mercedes). La clasificación fue en la madrugada argentina de este sábado y la carrera está programada para este domingo a las 4 de la mañana. Todas las instancias se pueden ver por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ -en su plan Premium- y F1 TV Pro.

En la primera salida de los autos a la pista, el británico Russell fue el más rápido con un tiempo de 1:32.741, seguido por su compañero de escudería, el italiano Andrea ‘Kimi’ Antonelli, quien fue 0.120s más lento. El que más vueltas dio fue el tailandés Alexander Albon (Williams) con 30 y, en contrapartida, el británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) se perdió la mayor parte de la FP1 -dio apenas seis vueltas- tras quedarse detenido a un costado de la pista al comienzo del ensayo.

George Russell fue el más rápido en la única práctica libre del Gran Premio de China JADE GAO� - AFP�

Luego, en la clasificación para la carrera sprint, Mercedes volvió a dominar con un sólido registro de Russell y un segundo puesto de Antonelli. Detrás se ubicaron el británico Lando Norris (McLaren), su compatriota Lewis Hamilton (Ferrari), el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Y justo después apareció la gran sorpresa del día, el francés Pierre Gasly, que tuvo un rendimiento muy superior al de Franco Colapinto, su compañero de escudería (16°).

Los ocho puntos para el ganador de la carrera corta de este fin de semana se los quedó Russell. Leclerc y Hamilton completaron el podio para seguir dejando en evidencia que el principal competidor de Mercedes es la escudería de Maranello. Norris quedó cuarto y superó a Antonelli, que recibió una penalización de 10 segundos tras romperle el fondo plano a Isack Hadjar (Red Bull). Los otros que sumaron en la tabla de posiciones fueron Piastri, Liam Lawson (Racing Bulls) y Oliver Bearman (Haas).

Russel escoltado por los pilotos de Ferrari, Leclerc y Hamilton: así quedó el podio del sprint de China Andy Wong� - AP�

Horas más tarde se llevó a cabo la clasificación para la final del GP de China y los Mercedes, nuevamente, volaron. El resto de las escuderías se ilusionaron por unos minutos cuando Russell se detuvo en medio de la pista en la Q3 por un problema con la caja de cambios. Sin embargo, regresó a boxes y, una vez solucionado el inconveniente, salió a dar una única vuelta rápida que le alcanzó para superar a casi todos, a excepción de Antonelli, que terminó primero con un tiempo de 1:32.064, convirtiéndose así en el piloto más joven de la historia en adjudicarse una pole position, con 19 años y 201 días.

Grande Kimi! 🙌



Antonelli topples Sebastian Vettel's record by quite a margin 😮‍💨#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/F5EkgsXmnl — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de China

Viernes 13 de marzo

Práctica 1 : 15°.

: 15°. Clasificación para la carrera sprint: 16°.

Sábado 14 de marzo

Carrera sprint: 14°.

Clasificación: 12.

Domingo 15 de marzo

4: Carrera.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Días, horarios y ganadores de todas las carreras de la F1 2026

GP de Australia: George Russell (Mercedes)

El británico George Russell se quedó con la victoria en el Gran Premio de Australia de la F1 2026 Scott Barbour� - AP�

GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)

15 de marzo a las 4 (Shanghái) GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)

29 de marzo a las 2 (Suzuka) GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir) - Cancelado por la Guerra en Medio Oriente.

12 de abril a las 12 (Sakhir) - Cancelado por la Guerra en Medio Oriente. GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah) - Cancelado por la Guerra en Medio Oriente.

19 de abril a las 14 (Jeddah) - Cancelado por la Guerra en Medio Oriente. GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)

3 de mayo a las 17 (Miami Gardens) GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)

24 de mayo a las 17 (Montreal) GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)

7 de junio a las 10 (Montecarlo) GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)

14 de junio a las 10 (Montmeló) GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)

28 de junio a las 10 (Spielberg) GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)

5 de julio a las 11 (Silverstone) GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)

19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps) GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)

26 de julio a las 10 (Budapest) GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)

23 de agosto a las 10 (Zandvoort) GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

6 de septiembre a las 10 (Monza) GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)

13 de septiembre a las 10 (Madrid) GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)

27 de septiembre a las 8 (Bakú) GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)

11 de octubre a las 9 (Marina Bay) GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)

25 de octubre a las 17 (Austin) GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)

1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez) GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)

8 de noviembre a las 14 (Interlagos) GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)

21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip) GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)

29 de noviembre a las 13 (Lusail) GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)

*Todos los horarios corresponden a la Argentina