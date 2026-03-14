Resultados de la qualy de la F1 hoy: cómo le fue a Franco Colapinto

Franco Colapinto afrontó este sábado, en la madrugada de la Argentina, su segunda clasificación en la temporada 2026 de la Fórmula 1. El argentino tuvo un buen rendimiento: superó la Q1 nuevamente - en la que a partir de este año quedan eliminados seis de los 22 pilotos- y quedó a ¡cinco milésimas! de pasar a Q3. Su mejor tiempo fue de 1:33.357, lo que lo dejó en el 12° lugar para la parrilla de salida de la carrera, que está programada para este domingo a las 4 de la mañana (horario argentino).

Los Mercedes siguen volando. El resto de las escuderías, principalmente Ferrari, se ilusionaron por unos minutos cuando George Russell, ganador del GP de Australia y de la carrera sprint de China, se detuvo en medio de la pista en la Q3 por un problema con la caja de cambios. Sin embargo, regresó a boxes y, una vez solucionado el inconveniente salió a dar una única vuelta rápida que le alcanzó para superar a casi todos, a excepción de su compañero Andrea ‘Kimi’ Antonelli, que se quedó con la pole position con un tiempo de 1:32.064, 0.222s más rápido que Russell y 0.351s más veloz que Lewis Hamilton (Ferrari).

George Russell tuvo un pequeño inconveniente en la clasificación del GP de China, pero finalmente largará segundo ANDY WONG� - POOL�

El italiano hizo historia en el Circuito Internacional de Shanghái. Con 19 años y 201 días se convirtió en el piloto más joven de la historia en conseguir la pole. “Ha sido una sesión bastante tranquila”, comentó al finalizar. “Estoy muy contento por eso. Por desgracia, a George le pasó algo. Hubiera estado genial que él también pudiera hacer dos vueltas. Pero yo tuve una buena sesión, sin problemas y sin errores”, finalizó.

Grande Kimi! 🙌



Antonelli topples Sebastian Vettel's record by quite a margin 😮‍💨#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/F5EkgsXmnl — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

La jornada no tuvo grandes incidentes. Tras un primer fin de semana caótico en Melbourne, Shanghái aún no fue testigo de accidentes graves. Se vio algún despiste; choques mínimos, como el que derivó en una penalización de 10 segundos a Antonelli en el sprint tras romperle el fondo plano a Isack Hadjar (Red Bull); y un par de abandonos en la carrera corta por fallas mecánicas, como le pasó a Arvid Lindblad (Racing Bulls), Valtteri Bottas (Cadillac) y Nico Hulkenberg (Audi).

Con respecto a Colapinto, su participación denotó una mejora con respecto a lo hecho hasta el momento. Pierre Gasly, su compañero, sigue dando la nota y, tras superar a los Red Bull de Max Verstappen y Hadjar en la Q3, largará séptimo. “Tan, tan cerca”, escribió Alpine en X sobre las 5 milésimas que le faltaron al argentino para quedar entre los 10 mejores. “000,5 segundos fueron toda la diferencia entre Franco y la Q3. Qué megaesfuerzo”, concluyó el equipo.

Flavio Briatore, jefe de la escudería francesa, se lamentó por lo ocurrido pero consoló a Franco con un abrazo paternal que dio la vuelta al mundo. “Hoy el auto fue muy diferente de manejar. Era mucho más rápido, mucho más consistente, tenía más carga aerodinámica y eso siempre es un gran beneficio. Es importante entender el porqué cuando no somos lo suficientemente rápidos. El equipo hizo eso”, afirmó el pilarense. Y se despidió de la prensa con un mensaje que ilusiona: “Ha sido un fin de semana positivo hasta ahora. Mañana vamos a luchar fuerte para sumar puntos”, dijo.

El abrazo de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras la clasificación del Gran Premio de China

Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de China

Viernes 13 de marzo

Práctica 1 : 15°.

: 15°. Clasificación para la carrera sprint: 16°.

Sábado 14 de marzo

Carrera sprint: 14°.

Clasificación: 12.

Domingo 15 de marzo

4: Carrera.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.