¿Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Australia de la Fórmula 1?

Franco Colapinto (Alpine) comenzó la temporada 2026 de la Fórmula 1 con un 14° puesto en el Gran Premio de Australia que se disputó este domingo en la madrugada de la Argentina en el circuito Albert Park de Melbourne y quedó con un sabor agridulce porque tenía vehículo para algo más, más allá de las complicaciones que se le presentaron al equipo el fin de semana.

El argentino tenía que largar 16° tras lo hecho en la clasificación del sábado, pero ganó dos lugares porque Nico Hülkenberg se retiró de la grilla por un desperfecto eléctrico en su Audi y Oscar Piastri (McLaren) se accidentó en la vuelta de preparación. No obstante, la carrera, para él, tuvo muchos vaivenes y se condicionó a partir de una penalización por un error en la largada que lo obligó a hacer un stop and go por boxes. Cuando cumplió el castigo, en la novena vuelta, quedó último y a 17 segundos del penúltimo, el Aston Martin de Lance Stroll.

🏎️ ¡CÓMO SE SALVÓ!



Colapinto y los inconvenientes con Lawson en la largada del #AusGP.



▶️ Mirá la 🏁 #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/uPYKk355bA — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 8, 2026

Fue en ese mismo arranque en el que el pilarense protagonizó la, quizás, maniobra más increíble del fin de semana. Con el semáforo en verde, aceleró en la recta y se encontró delante suyo con dos vehículos, de los cuáles el de Liam Lawson (Racin Bulls) iba muy lento. Con escaso tiempo para reaccionar y sin lugar por el centro de la pista, lo esquivo por afuera y lo sobrepasó a milímetros del muro de la calle de boxes.

Colapinto deambuló en los últimos lugares de la carrera en gran parte de la misma con el monoplaza de Alpine A526 cuyo rendimiento lejos estuvo de ser el que mostró en los ensayos de pretemporada en Barcelona y Bahréin. Aun así, fue el piloto que alcanzó la máxima velocidad en el GP de Australia con 344 kilómetros por hora.

Lo que evidencia aun más que podría haberse ubicado más adelante es la performance de su compañero Pierre Gasly. El piloto francés llegó décimo y le dio un punto a la escudería de la misma nacionalidad. En el mano a mano, el experimentado conductor aventajó al argentino por 65 segundos en las 57 vueltas que llega a dar.

Luego de la carrera, Franco no ocultó su malestar por la penalización que le condicionó el resto de la competencia. La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) explicó que los comisarios comprobaro que “el personal del equipo estaba tocando el auto en la parrilla después de que se hubiera mostrado la señal de 15 segundos y el coche no pudo comenzar la carrera desde el pit lane”.

No obstante, fue optimista con respecto al futuro en cuanto al funcionamiento de su auto. Es que, probablemente, una mala actuación para él y su equipo este año no equivale a quedar en los últimos lugares sino a pocas posiciones de los puntos porque Alpine dio pasos adelante en la preparación del auto tras un 2025 para el olvido.

El argentino, que inició una temporada de la F1 por primera vez desde el GP inaugural, volverá a competir en el Gran Circo el próximo fin de semana en Shanghái, donde tendrá lugar el Gran Premio de Chima. Teniendo en cuenta que en 2024 y 2025 se incorporó a la grilla con el certamen empezado, los circuitos que visitará en las primeras jornadas de este campeonato son “nuevos” para él.

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine