El equipo Alpine presentó el monoplaza con el que el argentino afrontará la temporada 2026 de Fórmula 1; diseño renovado, un reglamento que cambia las reglas del juego y un proyecto que genera grandes expectativas
Franco Colapinto, Pierre Gasly y Flavio Briatore develaron el gran misterio y presentaron el modelo A526 de Alpine, que se utilizará en la nueva temporada de la Fórmula 1. El evento se realizó en un entorno poco habitual —un crucero frente a las costas de Barcelona— y reunió a los protagonistas del proyecto.
Se trato del primer contacto con el vehículo desarrollado bajo un profundo cambio reglamentario, que obliga a repensar aerodinámica, comportamiento y puesta a punto desde cero. La verdadera medida del A526 comenzará en los ensayos oficiales que Alpine realizará en el circuito de Barcelona.
Así es el Alpine A526, el nuevo auto de Franco Colapinto
“Es muy diferente a todo lo que conocí anteriormente”
Para el piloto argentino, el A526 representa mucho más que un estreno. “Estamos listos, muy ansiosos por comenzar”, aseguró, con entusiasmo. También subrayó que el trabajo previo en el simulador fue fundamental para comprender un coche que se aleja de todo lo que manejó antes.
“Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una verdadera pretemporada para prepararme de la mejor manera para una temporada completa, y hacerlo desde los primeros ensayos y la primera carrera. Es muy importante para mí, porque me siento realmente involucrado en el proyecto y eso me permite trabajar duro desde el inicio con todo el equipo", dijo el piloto argentino en la presentación del auto.
Y siguió, ilusionado: “Tuvimos la oportunidad de conocer el auto y prepararnos en el simulador. Por supuesto, es muy diferente a todo lo que conocí anteriormente, y creo que es así para la mayoría de los pilotos de la grilla. Hay nuevas sutilezas que dominar y desafíos inéditos que afrontar para extraer el máximo del paquete, y lo encuentro apasionante”.
“Siento que todo el equipo está extremadamente motivado para realizar una buena temporada. Intentaré aprender lo máximo posible en las primeras carreras y seguir progresando. Espero que eso nos permita ser competitivos como equipo”, concluyó.
Gasly y la experiencia en terreno desconocido
Gasly coincidió en que el cambio es total. “Es la primera vez en mi carrera que todo el auto experimenta cambios tan profundos”. Y agregó: “Todo el mundo está en territorio desconocido, pero lo encuentro extremadamente estimulante como piloto. Para el equipo, el camino ha sido largo para llegar hasta aquí. Trabajamos muchísimo en el simulador el año pasado para prepararnos para este nuevo reglamento y sé que todo el equipo de Enstone realizó esfuerzos considerables para desarrollar el mejor auto posible”.
Briatore y la presión por los resultados
Flavio Briatore, por su parte, presionó a los pilotos: “Este año no hay más excusas y tenemos que lograr buenos resultados. El auto será competitivo”, adelantó el ejecutivo italiano.
Y completó: “Dependemos de estos tres chicos —incluyó a Paul Aron, piloto de reserva—, ellos son los jefes. Son los que tienen que traer el resultado cada fin de semana”.
