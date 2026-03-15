Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el triunfo de Kimi Antonelli en China

El italiano mantuvo la templanza, casi no cometió errores y se quedó con la victoria en el Circuito Internacional de Shanghái; es el segundo piloto más joven en ganar un GP
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En una carrera histórica, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ganó el Gran Premio de China de la Fórmula 1 2026. El italiano se convirtió en el segundo piloto más joven en ganar un GP en el Gran Circo con 19 años, 6 meses y 18 días, únicamente por detrás del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que celebró en España 2016 con 18 años, 7 meses y 15 días. Franco Colapinto terminó décimo y sumó su primer punto con Alpine.
Tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026
- George Russell (Mercedes): 51 puntos
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 47
- Charles Leclerc (Ferrari): 34
- Lewis Hamilton (Ferrari): 33
- Oliver Bearman (Haas): 17
- Lando Norris (McLaren): 15
- Pierre Gasly (Alpine): 9
- Max Verstappen (Red Bull): 8
- Liam Lawson (Racing Bulls): 8
- Arvey Lindblad (Racing Bulls): 4
- Isack Hadjar (Red Bull): 4
- Oscar Piastri (McLaren): 3
- Carlos Sainz Jr. (Williams): 2
- Gabriel Bortoleto (Audi): 2
- Franco Colapinto (Alpine): 1
- Esteban Ocon (Haas): 0
- Nico Hulkenberg (Audi): 0
- Alexander Albon (Williams): 0
- Valtteri Bottas (Cadillac): 0
- Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac): 0
- Lance Stroll (Aston Martin): 0
- Fernando Alonso (Aston Martin): 0
*Noticia en desarrollo
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