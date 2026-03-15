LA NACION

Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el triunfo de Kimi Antonelli en China

El italiano mantuvo la templanza, casi no cometió errores y se quedó con la victoria en el Circuito Internacional de Shanghái; es el segundo piloto más joven en ganar un GP

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Andrea Kimi Antonelli y un triunfo histórico en China; el joven italiano largó en la pole position y nunca perdió el primer puesto
Andrea Kimi Antonelli y un triunfo histórico en China; el joven italiano largó en la pole position y nunca perdió el primer puestoHECTOR RETAMAL - AFP

En una carrera histórica, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ganó el Gran Premio de China de la Fórmula 1 2026. El italiano se convirtió en el segundo piloto más joven en ganar un GP en el Gran Circo con 19 años, 6 meses y 18 días, únicamente por detrás del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que celebró en España 2016 con 18 años, 7 meses y 15 días. Franco Colapinto terminó décimo y sumó su primer punto con Alpine.

Tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026

  • George Russell (Mercedes): 51 puntos
  • Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 47
  • Charles Leclerc (Ferrari): 34
  • Lewis Hamilton (Ferrari): 33
  • Oliver Bearman (Haas): 17
  • Lando Norris (McLaren): 15
  • Pierre Gasly (Alpine): 9
  • Max Verstappen (Red Bull): 8
  • Liam Lawson (Racing Bulls): 8
  • Arvey Lindblad (Racing Bulls): 4
  • Isack Hadjar (Red Bull): 4
  • Oscar Piastri (McLaren): 3
  • Carlos Sainz Jr. (Williams): 2
  • Gabriel Bortoleto (Audi): 2
  • Franco Colapinto (Alpine): 1
  • Esteban Ocon (Haas): 0
  • Nico Hulkenberg (Audi): 0
  • Alexander Albon (Williams): 0
  • Valtteri Bottas (Cadillac): 0
  • Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac): 0
  • Lance Stroll (Aston Martin): 0
  • Fernando Alonso (Aston Martin): 0

*Noticia en desarrollo

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Automovilismo
  1. Briatore blanqueó que hay una negociación millonaria por el 24% de las acciones del equipo Alpine
    1

    Flavio Briatore confirmó que existe una negociación millonaria por el 24% de las acciones de Alpine

  2. Por 5 milésimas no pasó a la Q3: Colapinto mejoró, partirá 12º en la carrera de China y fue consolado por Briatore
    2

    Franco Colapinto largará 12º en el Gran Premio de China de Fórmula 1; pole y récord de Antonelli

  3. Colapinto finalizó 14º en la entretenida carrera sprint, que ganó Russell; Gasly quedó 11º
    3

    Franco Colapinto llegó 14º en la carrera sprint del Gran Premio de China, que ganó George Russell

  4. De su confusión del viernes al abrazo de Briatore: un Colapinto recuperado largará 12º en el Gran Premio de China
    4

    Colapinto, recuperado: de su confusión del viernes al abrazo de Briatore, largará 12º en el Gran Premio de China de Fórmula 1