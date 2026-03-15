Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el triunfo de Kimi Antonelli en China

En una carrera histórica, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ganó el Gran Premio de China de la Fórmula 1 2026. El italiano se convirtió en el segundo piloto más joven en ganar un GP en el Gran Circo con 19 años, 6 meses y 18 días, únicamente por detrás del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que celebró en España 2016 con 18 años, 7 meses y 15 días. Franco Colapinto terminó décimo y sumó su primer punto con Alpine.

Tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026

George Russell (Mercedes): 51 puntos

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 47

Charles Leclerc (Ferrari): 34

Lewis Hamilton (Ferrari): 33

Oliver Bearman (Haas): 17

Lando Norris (McLaren): 15

Pierre Gasly (Alpine): 9

Max Verstappen (Red Bull): 8

Liam Lawson (Racing Bulls): 8

Arvey Lindblad (Racing Bulls): 4

Isack Hadjar (Red Bull): 4

Oscar Piastri (McLaren): 3

Carlos Sainz Jr. (Williams): 2

Gabriel Bortoleto (Audi): 2

Franco Colapinto (Alpine): 1

Esteban Ocon (Haas): 0

Nico Hulkenberg (Audi): 0

Alexander Albon (Williams): 0

Valtteri Bottas (Cadillac): 0

Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac): 0

Lance Stroll (Aston Martin): 0

Fernando Alonso (Aston Martin): 0

*Noticia en desarrollo