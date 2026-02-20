Así es el auto de Franco Colapinto para la Fórmula 1 2026: todos los detalles

La temporada 2026 de la Fórmula 1 trae consigo importantes cambios reglamentarios que marcarán una nueva era en la categoría más importante del automovilismo a nivel internacional. Franco Colapinto es uno de los 22 pilotos titulares, ya que para este año se sumó una nueva escudería, Cadillac, que tiene a Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas como representantes. El argentino, que formará parte del Gran Circo desde la fecha inicial por primera vez, tiene como compañero en Alpine al francés Pierre Gasly.

Este año se estrenará un nuevo reglamento técnico. Los motores son más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (mucho más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles. Además, hay unidades de potencia más simples y baratas, lo que atrajo a nuevos fabricantes como Audi y Ford. Por otro lado, los autos son más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio.

Los alerones son uno de los grandes cambios de la Fórmula 1, ya que ahora se abren o cierran según el momento Tom Baigent - Prensa Alpine

Por este motivo, varias escuderías cambiaron el proveedor de sus motores. Alpine dejó atrás las unidades de potencia de Renault tras firmar contrato con Mercedes, que ahora también es utilizado por McLaren, Williams y el equipo con nombre homónimo en el que compiten George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Aston Martin firmó un contrato exclusivo con Honda tras desvincularse, justamente, de Mercedes.

Red Bull, por su parte, se fusionó con Ford y tendrá motor propio por primera vez en la historia. Kick Sauber pasó a llamarse Audi F1 Team y ahora utiliza unidades de potencia de la empresa alemana. Por último, Cadillac, la nueva escudería que se sumará al Campeonato Mundial, cerró un acuerdo con Ferrari y utilizará sus motores al igual que Haas y, lógicamente, Ferrari.

Sercio 'Checo' Pérez es uno de los pilotos de Cadillac; el otro es el finlandés Valtteri Bottas @schecoperez

Las nuevas reglas favorecen a algunos y, lógicamente, perjudican a otros. Un nuevo aspecto clave es la gestión de la batería, que se recarga cuando el auto frena y se descarga cuando se acelera a máxima velocidad. Esto obliga a los pilotos a “no ir a fondo” en ciertos sectores, con la intención de preservar energía para las rectas.

Uno de los principales críticos de esta nueva era es Max Verstappen (Red Bull), tetracampeón del mundo y palabra autorizada para hablar de estos temas. “Como piloto disfruto conduciendo a fondo y ahora no se puede. Se parece un poco más a la Fórmula E con esteroides, pero las reglas son las mismas para todos y hay que lidiar con eso”, afirmó. “Para mí es anti-carreras y posiblemente a la gente no le hará gracia que diga esto ahora, pero soy franco, no escribí el reglamento. Si hubiera dependido de aspectos no políticos, el coche habría sido muy diferente, pero así es. ¿Por qué no puedo decir lo que pienso sobre mi auto de carreras?“, concluyó.

El neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, expresó su malestar por los cambios en la Fórmula 1 Altaf Qadri� - AP�

En contrapartida, Colapinto se mostró ilusionado: “Tuvimos la oportunidad de conocer el auto y prepararnos en el simulador. Por supuesto, es muy diferente a todo lo que conocí anteriormente, y es así para la mayoría de los pilotos de la grilla. Hay nuevas sutilezas que dominar y desafíos inéditos que afrontar para exprimir el máximo del paquete, y lo encuentro apasionante”, comentó en la presentación del A526.

El argentino tuvo su primera pretemporada oficial y, al término de los ensayos en Barcelona y Bahréin, volvió a referirse a su monoplaza, aunque ahora con más certezas sobre la mesa tras probarlo en pista durante varias semanas. "Creo que ya es como haber disputado ocho carreras en términos de kilometraje. Así que ayuda mucho. Y eso es algo que me faltó el año pasado y el anterior. Así que es un gran paso", aseguró. “Se siente diferente, por supuesto, al año pasado. Pero creo que el progreso es muy pronunciado. Y de un día para otro, las cosas cambian y el coche se vuelve más rápido y se siente mejor”, cerró.

Así es el A526 de Alpine

El A526 de Alpine es considerablemente más competitivo que el A525 utilizado en la última temporada. Su chasis, hecho de fibra de carbono y aluminio, combina alta resistencia con bajo peso. Además, cuenta con frenos de carbono y un sistema brake by wire que gestiona la energía del auto. La caja, desarrollada por Mercedes, es semiautomática de ocho marchas, con cambios rápidos y suaves. La cabina cuenta con un asiento envolvente extraíble de carbono, moldeado a la anatomía de cada piloto y con un cinturón de seguridad de seis puntos

Con el piloto incluido, el monoplaza pesa 772 kilos, mide 5.62 metros de largo y 1.90 de ancho, y utiliza neumáticos de 280 mm adelante y 375 mm atrás. Por otro lado, tiene un depósito de combustible de caucho reforzado con kevlar (fibra sintética de para-aramida). Otro detalle es que tanto la suspensión delantera como la trasera utilizan brazos superiores e inferiores de fibra de carbono, que trabajan con barras de torsión y amortiguadores, mediante un sistema de articulación adelante y varillas de empuje atrás.

Los alerones, también de carbono, cuentan con aerodinámica activa y ajuste hidráulico del ángulo, mientras que el conjunto se apoya en bujes de aluminio y llantas de magnesio mecanizadas. El chasis fue desarrollado íntegramente por la escudería de Enstone y el sistema centralizado del auto coordina tren motriz, dirección asistida, aerodinámica activa y embrague, según explican desde Alpine.