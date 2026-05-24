Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el triunfo de Kimi Antonelli en el GP de Canadá

Kimi Antonelli (Mercedes) se llevó este domingo el Gran Premio de Canadá, que se realizó en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal y correspondió a la séptima fecha del calendario, y con su cuarta victoria seguida amplió su ventaja en la tabla de posiciones de pilotos por sobre su compañero George Russell, quien abandonó.

El italiano, que había largado segundo, llegó a los 131 puntos en la general y le lleva ahora 43 puntos al británico, con quien había tenido un cruce durantela carrera sprint del sábado que justamente ganó Russell y, posteriormente, hizo la pole position.

El podio en Montreal lo completaron Lewis Hamilton (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull), quien por primera vez en el año se metió entre los tres primeros. Hamilton está cuarto en la general a solo tres unidades de su compañero Charles Leclerc, cuarto en la carrera. El neerlandés, por su parte, tiene apenas 43 tantos y se ubica séptimo, por detrás de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. El primero abandonó en Canadá y el australiano llegó undécimo.

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, se ubicó sexto y logró su mejor actuación en el Gran Circo porque superó el séptimo lugar que había logrado en el anterior GP en Miami. Así, sumó ocho puntos, con los que tiene 15 en total y marcha undécimo en la tabla de posiciones de pilotos. Su compañero Pierre Gasly fue octavo y le dio cuatro unidades más a la escudería francesa, que cosechó 12 en total en el GP de Canadá y sigue quinto en el campeonato de constructores con 35 tantos.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

La carrera en Canadá fue la quinta del año que se completó porque se cancelaron los eventos en Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente. La temporada 2026 de la Fórmula 1 continuará el primer fin de semana de junio con el Gran Premio de Mónaco en Montecarlo.