Cómo le fue a Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

Franco Colapinto (Alpine) se ubicó 16° en el Gran Premio de Brasil que se llevó a cabo este domingo en el circuito de Interlagos en San Pablo y correspondió a la fecha 21 de la Fórmula 1 y sigue sin poder sumar puntos en la temporada 2025.

El argentino clasificó 18°, luego de accidentarse en la carrera sprint del sábado, pero largó dos puestos por delante porque Max Verstappen (Red Bull) y Esteban Ocon (Haas) hicieron cambios en la unidad de potencia de sus respectivos monoplazas y tuvieron que comenzar desde los pits. En un inicio accidentado en el que incluso Lewis Hamilton (Ferrari) lo tocó desde atrás, el pilarense salió ileso de ese y otros incidentes y se acomodó en el puesto 13 después de dos relanzamientos.

Colapinto se mantuvo 13° en buena parte de la primera mitad y aprovechó para avanzar hasta el noveno lugar cuando varios rivales ingresaron a boxes. Sin embargo, se reubicó donde le correspondía -16°- cuando él entró a los pits y salió con neumáticos duros.

El argentino supo mantenerse en ese lote de corredores y llegó a estar, otra vez, 13°. Pero cuando volvió a los boxes, retomó a la pista en el último puesto entre los pilotos que seguían compitiendo -17°- y se tuvo que conformar con terminar solo una posición por delante de la que comenzó, aunque con la certeza de que cerró de buena manera un GP que comenzó muy esquivo con un accidente en el que rompió su Alpine.

Franco Colapinto se accidentó en la carrera sprint del sábado en Brasil y rompió su monoplaza Agencia AFP - AFP�

Lando Norris (McLaren) se quedó con todo en el Gran Premio de Brasil, la carrera sprint y la final, y amplió su ventaja como líder de la tabla de posiciones de pilotos sobre su compañero Oscar Piatri y Max Verstappen (Red Bull). El británico llegó a los 390 puntos y le sacó 24 de diferencia al australiano, quien se ubicó quinto.

El gran protagonista fue Verstappen. El neerlandés se quedó afuera de la Q1 en la clasificación después de cuatro años y debía largar 16°. Sin embargo, su equipo hizo cambios en la unidad de potencia de su monoplaza y tuvo que comenzar desde el pit lane. El tetracampeón vigente no se dio por vencido y, desde el 19° lugar, sobrepasó a casi todos los rivales y llegó tercero por detrás de Kimi Antonelli (Mercedes), luego de, incluso, liderar el GP algunas vueltas. Con ese resultado, evitó que Norris se le escape en la general y se mantiene tercero con 341 unidades.

Lando Norris ganó su segundo GP en fila en el GP de Brasil y le sacó más ventaja en la cima de la tabla de posiciones de pilotos a Oscar Piastri Andre Penner - AP

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°

GP de Estados Unidos en Austin: 17°

GP de México: 16°

GP de Brasil: 15°

Franco Colapinto disputará otras tres carreras en lo que resta de la temporada 2025 de la Fórmula 1 NELSON ALMEIDA� - AFP�

La próxima fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1 será el fin de semana del sábado 22 de noviembre el Gran Premio de Las Vegas en Estados Unidos, donde el argentino competirá por 16ª vez con Alpine con, nuevamente, el anhelo de conseguir sus primeros puntos en el año.