Así quedó la tabla histórica de campeones del TC, tras el título de Agustín Canapino

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) se coronó campeón del Turismo de Carretera (TC) 2025 tras ganar su serie en la última fecha de la temporada que se realizó en el autódromo de La Plata y se denominó Gran Premio Coronación y logró su quinta estrella en la categoría más tradicional del automovilismo nacional, con la que alcanzó a Oscar Alfrego Gálvez en el cuarto puesto de la tabla de máximos ganadores.

El arrecifeño llegó a la jornada definitoria de la Copa de Oro con una gran ventaja sobre sus perseguidores y disputó la final con el título asegurado. Aun así, no se relajó y la ganó por sobre Mariano Werner (Ford Mustang) y José Luis Di Palma (Chevrolet Camaro) y cerró el certamen con 259,5 puntos. Su escolta fue Matías Rossi (Toyota) con 168,74 mientras que Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) quedó tercero con 163,75.

La tabla de posiciones de la Copa de Oro del TC, con Agustín Canapino en lo más alto ACTC

“Siempre soñé con correr en autos, pero nunca me imaginé que lograría 5 campeonatos en la más importante categoría de nuestro país”, manifestó el campeón una vez que levantó el ansiado trofeo. La última vez que lo había conseguido fue en 2019, antes del fallecimiento de su padre. Su primer estrella fue en 2010 y las siguientes en 2017 y 2018. En todas, hasta la de esta temporada, había conducido una Coupé Chevy.

En sus 88 años de historia, el TC tuvo 41 ganadores diferentes de 81 títulos porque entre 1942 y 1946 no se compitió a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Quien más veces se quedó con el trofeo es Juan Gálvez con nueve ocasiones -1949, 1950, 1951, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958 y 1960-. Le siguen Guillermo Ortelli con siete estrellas -1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016- y Juan María Traverso con seis -1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999-. Por marcas, Ford le lleva el doble de torneos a Chevrolet -46 contra 23-, que descontó uno.

🏆 @agustincanapino CAMPEÓN DEL TURISMO CARRETERA 2025 🎉 pic.twitter.com/2Cnyyi9IIP — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) December 7, 2025

Canapino, con su quinto título de TC, escaló hasta el cuarto escalón del escalafón y, además, se convirtió en el piloto más ganador de la historia del automovilismo nacional con 16 estrellas, una más que Juan María Traverso. El expiloto del IndyCar alcanzó al ‘Flaco’ el fin de semana pasado cuando conquistó el TC 2000 y en unos días irá por la corona del TC Pick Up, donde llega como líder a la última jornada. En caso de ganar ese certamen, será el primer piloto de la historia en obtener la Triple Corona.

Tabla de pilotos ganadores del TC

Juan Gálvez - 9

Guillermo Ortelli - 7

Juan María Traverso - 6

Oscar Alfredo Gálvez / Agustín Canapino - 5

Dante Emiliozzi / Héctor Luis Gradassi - 4

Oscar Castellano / Roberto Mouras / Mariano Werner - 3

Oscar Alfredo Gálvez / Eduardo Copello / Rubén Luis Di Palma / Oscar Aventín / Omar Martínez - 2

Eduardo Pedrazzini / Ricardo Risatti / Ángel Lo Valvo / Rodolfo De Alzaga / Juan Bordeu / Carlos Pairetti / Gastón Perkins / Nasif Stéfano / Francisco Espinosa / Antonio Aventín / Jorge Martínez Boero / Oscar Angeletti / Emilio Satriano / Walter Hernández / Eduardo Ramos / Ernesto Bessone / Juan Manuel Silva / Norberto Fontana / Christian Ledesma / Emanuel Moriatis / Mauro Giallombardo / Diego Aventín / Matías Rossi / José Manuel Urcera / Julián Santero - 1

Títulos por marca en el TC