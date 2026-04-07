A días del regreso de Malcolm in the Middle, Frankie Muniz contó la verdad sobre los rumores respecto a su pérdida de memoria

Durante años, Frankie Muniz, recordado por su papel en Malcolm in the Middle, estuvo en el centro de la polémica tras asegurar que no recordaba gran parte de su paso por la exitosa serie. Sin embargo, en las últimas horas, el actor decidió romper el silencio y aclarar los rumores que circularon sobre sus supuestos problemas de memoria.

En una entrevista con el pódcast Inside of You, conducido por Michael Rosenbaum, el intérprete de 40 años explicó que muchas de las versiones fueron exageradas. “Esa historia se sacó de contexto. No tengo problemas de memoria, tengo mala memoria”, afirmó entre risas por lo sucedido.

Sus declaraciones llegaron en un momento clave, ya que el actor se prepara para regresar a la televisión con el reboot de la serie, titulada Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair (Malcom en el medio: La vida sigue siendo injusta), que se estrenará el 10 de abril en Disney+. El actor explicó que, a lo largo de los años, se difundieron “historias descabelladas” sobre su salud, que no reflejan su realidad. Según detalló, su memoria funciona correctamente y en especial a la hora de trabajar en largas jornadas de grabación.

El poster del regreso de Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair (Foto: Redes Sociales)

“Puedo aprenderme los diálogos y tengo buena memoria”, aseguró, aunque reconoció que no retiene muchos recuerdos a largo plazo, algo que atribuye a la vida de cualquier actor que empieza su carrera a temprana edad. “Toda mi vida estuve actuando, interpretando emociones que no eran mías. Decían ‘corten’ y yo seguía adelante. Nunca volvía a pensar en eso”, reflexionó. Según su mirada, esa costumbre de “pasar página” rápidamente podría haber afectado su capacidad para recordar ciertos momentos, incluso de su vida personal.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue su dificultad para recordar escenas específicas de la serie que lo llevó a la fama internacional. Sin embargo, Muniz relativizó esta situación con una comparación simple. “¿Qué hiciste en una semana puntual de la secundaria? Nadie lo recuerda. Pero sí recordás momentos importantes. Eso es lo que me pasa con Malcolm”, explicó.

Frankie Muniz junto al resto del elenco de "Malcolm in the middle"

Además, reveló que durante los reencuentros con el elenco, ni siquiera sus compañeros recordaban algunos episodios. “Ni Brian Cranston ni Jane Kaczmarek se acordaban de ciertas escenas que nos mostraron”, contó.

Tras el éxito de la serie, la estrella de Hollywood se alejó parcialmente de la actuación y exploró otros caminos. Uno de los más destacados fue su carrera como piloto profesional de NASCAR, donde compitió en carreras de alto rendimiento. En ese contexto, volvió a hacer referencia a su memoria. “Hay pilotos que recuerdan cada vuelta. Yo recuerdo dos o tres, porque estoy muy concentrado en el momento”, reveló.

Por último, el actor se refirió a los rumores más extremos que circularon sobre su estado de salud, los cuales especificaban que padecía de síndrome amnésico. “No es que tenga amnesia. He sufrido nueve conmociones cerebrales”, aclaró. Estas conmociones cerebrales, según explicó, se las realizó siempre en prácticas deportivas como fútbol americano, básquet y automovilismo, tres disciplinas que practicó desde muy joven y las cuales conllevan grandes desgastes físicos.