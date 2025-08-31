“Carrera divertida”: el posteo de Colapinto tras el GP de Países Bajos

Pese a que apenas finalizada la carrera en el Gran Premio de Países Bajos Franco Colapinto se había mostrado crítico con el accionar de Alpine, y en medio de la tensión con Flavio Briatore, el piloto argentino dijo en sus redes sociales que la de este domingo se trató de una competencia “divertida”. Además, tuvo palabras de agradecimiento para su equipo.

“Carrera divertida, una pena irnos sin ningún punto estando tan cerca. En unos días otra oportunidad… Gracias a mis ingenieros, mecánicos por darlo todo ¡y no bajar los brazos ya van a venir los puntos!”, escribió en un posteo en su cuenta de Instagram al que acompañó con varias fotos de la competencia. Colapinto terminó undécimo en el Gran Premio de Países Bajos a bordo de su monoplaza Alpine.

El malestar había surgido por la orden de dejar pasar a su compañero Pierre Gasly, algo que Colapinto no ocultó. El asesor ejecutivo del equipo, Flavio Briatore, también lo había cuestionado en la previa. Sin embargo, tras la carrera, aun sin sumar puntos, la tensión parece haberse atenuado.

En diálogo con la prensa, el pilarense reconoció que quedó con sensaciones encontradas. “Era bastante fácil hacerme sumar un punto hoy, y siento que estuvimos mal en no haberlo conseguido. No había que esforzarse mucho”, señaló, aunque destacó su progreso personal: “Estoy más consistente y cómodo con el auto, con eso sí estoy contento. Un poco triste porque podría haber sumado algún punto”.

Colapinto quedó muy cerca del francés Esteban Ocon (Haas), pero no logró superarlo en el final. “Fue una carrera larga y complicada, aprovechamos bien las oportunidades. Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo. No nos ayudamos para nada, pudimos haber hecho las cosas un poquito mejor”, agregó.

Qué dijo Briatore

Luego de la polémica que se generara días atrás tras unos dichos sobre Colapinto, Briatore volvió a expresarse este domingo tras el Gran Premio de Países Bajos. El empresario italiano se había manifestado en duros términos hacia el piloto argentino en la previa a la carrera de hoy en el Circuito de Zandvoort. “No es lo que esperaba”, dijo entonces.

“Franco hizo una muy buena actuación, probablemente la más sólida de su temporada hasta ahora. Con las herramientas que tenía a su disposición, Pierre [Gasly] tuvo que afrontar un verdadero desafío para resistir contra autos con neumáticos más frescos”, dijo Briatore este domingo.

“Los dos pilotos atacaron fuerte, dieron todo lo que tenían y mostraron espíritu de equipo cuando les pedimos intercambiar posiciones en la primera curva para ir a la caza de rivales. Vamos a seguir intentando en cada carrera maximizar nuestro resultado final con el paquete que tenemos”, concluyó.