Aldosivi vs. Boca, en vivo, por el Torneo Clausura 2025

Boca y Aldosivi jugarán el partido bajo una intensa niebla y también con algo de lluvia. Un campo de juego bastante difícil para afrontar el duelo entre los Xeneizes y el Tiburón. El público local llegó en buena cantidad a pesar de que sólo ingresaron socios.

Con respecto a la gente del equipo local, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte informa que en el marco del espectáculo futbolístico se está llevando a cabo tareas especiales de investigación a los nuevos asociados de la entidad marplatense con la misión de detectar posibles simpatizantes de Boca presentes en el Estadio J.M.Minella. Aquellos socios/simpatizantes que se hayan asociado con el claro fin de ir al evento serán sancionados con prohibición de concurrencia para todo espectáculo deportivo.