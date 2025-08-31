Aldosivi vs. Boca, en vivo, por el Torneo Clausura 2025
Se miden en el estadio José María Minella desde las 14.30
Lo tuvo Aguirre
Ayrton Costa recuperó en el fondo y la jugó larga con Merentiel. El uruguayo tenía dos pases: Cavani a su izquierda y Aguirre a su derecha. Tocó con el extremo, que pateó al arco, pero Guerrico lo cruzó muy bien y salvó el arco de su equipo.
No lo aprovechó
Palacios recuperó un error en la salida de Aldosivi. Merentiel tenía disparo al arco, pero prefirió tirar un centro por abajo para Cavani. Santiago Laquidaín llegó a cortar y la pelota le quedó a Carranza.
De igual a igual
Tanto Aldosivi como Boca adelantan sus líneas en cada situación ofensiva. Los dos atacan con muchos futbolistas y cada vez que eso sucede, el rival espera.
DOLORIDO: la entrada de Paredes contra García, que quedó muy sentido en el piso.
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/pZQqNmKPah
¡Se juega!
Movió Boca, que visita a Aldosivi en uno de los duelos de la séptima fecha del grupo A del Torneo Clausura. Dirige Sebastián Zunino y José Carreras está en el VAR.
Los equipos a la cancha
Boca y Aldosivi ya están en el campo de juego del Mundialista de Mar del Plata. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Cavani, por el lado de los visitantes y Carranza, en el local.
La niebla, protagonista
Boca y Aldosivi jugarán el partido bajo una intensa niebla y también con algo de lluvia. Un campo de juego bastante difícil para afrontar el duelo entre los Xeneizes y el Tiburón. El público local llegó en buena cantidad a pesar de que sólo ingresaron socios.
Con respecto a la gente del equipo local, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte informa que en el marco del espectáculo futbolístico se está llevando a cabo tareas especiales de investigación a los nuevos asociados de la entidad marplatense con la misión de detectar posibles simpatizantes de Boca presentes en el Estadio J.M.Minella. Aquellos socios/simpatizantes que se hayan asociado con el claro fin de ir al evento serán sancionados con prohibición de concurrencia para todo espectáculo deportivo.
Todo listo
Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios de la Bombonera tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.
Formaciones confirmadas
Miguel Ángel Russo eligió a los siguientes futbolistas para visitar a Aldosivi. Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes y Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.
📋 ¡𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟭 𝗗𝗘 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 👊
¡Así formará #Boca para enfrentar a Aldosivi en Mar del Plata!
¡Así formará #Boca para enfrentar a Aldosivi en Mar del Plata!#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/oFHzPGxlUA
Mariano Charlier formó al siguiente equipo para recibir a Boca: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain e Ignacio Guerrico; Federico Gino, Roberto Bochi y Martín García; Matías García y Tiago Serrago; Tobías Cervera.
Así formará el Tiburón en el partido vs @BocaJrsOficial
Vamos Aldosivi
Vamos Aldosivi pic.twitter.com/g2soImcRDe
Cómo ver online Aldosivi - Boca
El partido será transmitido por ESPN Premium y también se puede seguirlo por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DirecTVGo. En todos los casos se requiere ser cliente, y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante de Aldosivi - Boca
Comenzamos el seguimiento a uno de los encuentros más atractivos de la fecha 7 del Torneo Clausura. El Xeneize, que viene en recuperación con dos victorias en fila (3-0 a Independiente Rivadavia y 2 - 0 a Banfield), visita al Tiburón, en Mar del Plata, que todavía no ganó en el campeonato y está en la zona de descenso directo en la tabla general. El partido, correspondiente al grupo A, comienza a las 14.30 en el estadio José María Minella y el árbitro será Sebastián Zunino.
