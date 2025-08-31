Oscar Piastri da un golpe de martillo en Zandvoort en el reinicio del calendario de la Fórmula 1

El trato igualitario que McLaren intentó dispensarle a sus pilotos para que pulseen bajo las mismas condiciones en el reinicio del campeonato de la Fórmula 1, sufrió un revés. Cayó un golpe de martillo que, con nueve grandes premios por delante, abre un agujero considerable en una temporada en la que las espadas de Woking marcan el ritmo en el Gran Circo. Oscar Piastri remontó el fin de semana y en la carrera ratificó la condición de líder: registró la pole, movió con autoridad en la largada y desde la cabeza del pelotón enseñó el camino sin perturbarse por los tres ingresos del Auto de Seguridad y la señalización de un Virtual Safety Car; robusto en el manejo, firmó el primer Gran Chelem: pole, triunfo, puntero en todos los giros y récord de vuelta.

Séptimo triunfo en el año y noveno en la Fórmula 1, Oscar Piastri enseña credenciales para ilusionarse con la corona NICOLAS TUCAT� - AFP�

El compañero de garaje, Lando Norris, al apagarse los cinco semáforos perdió el segundo puesto con Max Verstappen (Red Bull Racing), que dibujó una maniobra imperial, con el típico sello del neerlandés, y aunque recuperó la posición nunca estuvo a tiro para incomodar al australiano. Y, para peor, la rotura del motor, luego de una fuga de aceite, lo dejó vacío en el Gran Premio de Países Bajo: arribó al circuito de Zandvoort nueve puntos por detrás de Piastri, observaba que el mejor escenario era enfilar rumbo a Monza a una distancia de 16 unidades, pero el problema mecánico lo hundió 34 puntos por debajo.

Una fuga de aceite en el motor Mercedes decretó el abandono de Lando Norris en el Gran Premio de Países Bajos: el británico quedó 34 puntos debajo de su compañero Oscar Piastri en la pulseada por el título Patrick Post - AP

La suficiencia con la que Piastri ató la victoria, la séptima en 2025 y la novena en la F.1, y el poderío de McLaren quedó en evidencia con los diferentes planes que trazó Verstappen para romper esa hegemonía, aunque el neerlandés sabe que el RB21 apenas puede ensombrecer al MCL39 a una vuelta, porque el ritmo de carrera los autos color papaya es abrumador. MadMax intentó ser ultra agresivo: eligió compuestos blandos para largar, contra los intermedios de Piastri y Norris, y en el último stint calzó nuevamente los neumáticos menos resistentes y más veloces para atacar.

La brecha de rendimiento posibilitó a la alineación de McLaren colocar gomas duras y, aún así, no quedar bajó presión. El 1-2 se arruinó por la falla del motor, una situación inusual en los impulsores de Mercedes y que provocó ensayar un viaje al pasado: en 2016, en el GP de Malasia, Lewis Hamilton sufrió un contratiempo similar, aunque a falta de cinco carreras para el final del curso, y aunque se presentó a la última fecha con posibilidades de ser campeón, el título lo celebró Nico Rosberg, su compañero de escudería.

El reconocimiento de Max Verstappen para con el ganador, Oscar Piastri; el tetracampeón neerlandés apeló a estrategias agresivas para contrarrestar el poderío de McLaren NICOLAS TUCAT� - AFP�

“Volver a empezar con una victoria es muy positivo, pero todavía queda mucho para el final de la temporada. Seguiré yendo carrera a carrera”, apuntó Piastri con la frialdad, sin dejarse envolver por la diferencia de 34 puntos que tomó en el Mundial. “Muy mala suerte para Lando”, lanzó desde el coche, en la comunicación de radio con el equipo, durante la vuelta de celebración. Imperturbable, casi sin demostrar emociones, el australiano no se sale del libreto que tiene un único objetivo: la coronación final. Norris, carismático y al que en situaciones límites se le exige una actitud más confrontante, se lamentó del incidente: “Mi mejor carta era ser segundo, así que es decepcionante, pero no es mi culpa y no hubo nada que yo pudiera hacer. No ayuda en la pelea, pero hay muchas carreras por delante”, relató ante los medios el británico, que se focaliza en Monza, el próximo fin de semana. Los gestos adustos y los lamentos del CEO Zack Brown, el jefe de equipo Andrea Stella y el ingeniero Will Joseph en el muro, tras la explosión del motor, certificó el duelo que atravesó Norris.

La felicidad de Isack Hadjar, tras el primer podio en la Fórmula 1; el joven francés es el piloto más joven de su país en ser protagonista en la ceremonia de premiación JOHN THYS - AFP

El circuito de Zandvoort, escenario por trigésimo quinta oportunidad de un gran premio y que en 2027 quedará fuera del calendario, arrojó a Isack Hadjar entre los destacados y a Ferrari, derrumbada. El joven francés ratificó con el tercer puesto que es el rookie del año, en un calendario donde los novatos y aquellos pilotos que arrastraban un puñado de carreras como experiencia –Franco Colapinto, Oliver Bearman, Liam Lawson- movieron la grilla. De aquel estreno frustrante, donde no logró dar una vuelta en Melbourne, a lograr el primer podio en la F.1. Con 20 años, 11 meses y tres días, es el quinto piloto más joven en la historia del Gran Circo en ser parte de la ceremonia de festejos y el francés de menor edad en alcanzar la meta.

El resumen del Gran Premio de Países Bajos

La alegría de Hadjar se extendió a Racing Bulls, que con los 15 puntos ascendió al séptimo casillero entre los Constructores, a solo dos unidades de Aston Martin. “¿Qué hicimos? Estamos en el podio: ¡no lo puedo creer!”, comentó por la radio, mientras agitaba su brazo derecho a puro festejo. “Este siempre fue mi objetivo, desde que era niño. Este es el primer paso, mi primer podio, espero que vengan muchos más”, se animó Hadjar, que se lanzó en vuelo sobre los mecánicos –en RB trabajan los argentinos Nicolás Bianco y Gregorio Mandrini- y al que la cátedra observa como compañero de garaje de Verstappen en Red Bull Racing en 2027.

Lewis Hamilton desciende de la SF-25, tras despistarse y estrellarse contra el muro en la Curva 3; más tarde, su compañero Charles Leclerc abandonaría en el mismo sector, tras un accidente con Andrea Kimi Antinelli (Mercedes) Bradley Collyer - PA Wire

En el extremo opuesto, Ferrari encara la semana previa de la carrera en casa con dos autos que no sumaron puntos y que se involucraron en accidentes: Hamilton motivó el ingreso del primer Safety Car tras despistarse en la Curva 3: pisar la parte pintada, que estaba apenas húmeda por algunas gotas de lluvia, espantó el auto del británico, que golpeó contra el muro. Treinta giros después, en el mismo sector, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se llevó por delante a Charles Leclerc, protagonizando un espectacular accidente. “Un error de parte de Kimi. En una pista como esta tiene que ser muy agresivo para adelantar, porque no hay muchas oportunidades. Entiendo su intención, pero en el interior de la Curva 3 es muy complicado”, arremetió Leclerc, que salía de boxes, tras cambiar neumáticos, y pulseaba con el joven italiano, que llevaba también gomas nuevas, con un giro de desgaste.

En una semana la F.1 cerrará el ciclo europeo en Monza. El Templo de la Velocidad, el desafío que deberá asumir Norris para recortar la distancia y no perder la ilusión; también el circuito donde Ferrari intentará revertir la curva. Para Piastri, el GP de Italia será un nuevo episodio de una aventura que abraza el sueño de consagrarse campeón.