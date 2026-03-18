Carreras de la F1: próximo GP y todas las fechas del calendario

La Fórmula 1 ya encendió los motores. Con la disputa de los Grandes Premios de Australia y China, sumado a la carrera sprint en Shanghái, ya se puede visibilizar quiénes se perfilan como candidatos a los títulos de pilotos y constructores. En el primer caso, George Russell y Andrea Kimi Antonelli, ambos de Mercedes, pareciera se disputarán mano a mano el título. Entre los equipos, justamente la escudería alemana logró crear el mejor auto, algo que ya quedó en evidencia en las primeras jornadas.

Franco Colapinto, por su parte, ya sumó su primer punto con Alpine al finalizar en el décimo lugar del GP de China. El A526 tiene con qué competir y tanto el argentino como su compañero, Pierre Gasly, se ilusionan con terminar en el Top 10 en varias carreras. En apenas dos fines de semana, la escudería francesa ya cosechó casi el 50% de los puntos que sumó en 2025 (22), cuando era el peor auto de la parrilla por amplia diferencia.

Franco Colapinto y Pierre Gasly saben que tienen un auto mejor al del año pasado y quieren pelear puntos @AlpineF1Team

La tabla de posiciones tiene a Russell como líder con 51 puntos, cuatro más que Antonelli. Luego aparecen los dos Ferrari: el tercer puesto está en manos del monegasco Charles Leclerc, con 34 unidades, y el cuarto lugar lo ocupa el británico Lewis Hamilton, con 33. Otros dos pilotos de Gran Bretaña se ubican por debajo: Oliver Bearman (Haas) está quinto con 17 y Lando Norris (McLaren), el campeón en ejercicio, está sexto con 15.

Después, en orden, se ubican Gasly con nueve; Max Verstappen (Red Bull) y Liam Lawson (Racing Bulls) con ocho; Arvey Lindblad (Racing Bulls) e Isack Hadjar (Red Bull) con seis; Oscar Piastri (McLaren) con tres; Carlos Sainz Jr. (Williams) y Gabriel Bortoleto (Audi) con dos; y Colapinto con uno. Todavía no sumaron puntos Esteban Ocon (Haas), Nico Hulkenberg (Audi), Alexander Albon (Williams), Valtteri Bottas (Cadillac), Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac), Fernando Alonso (Aston Martin) y Lance Stroll (Aston Martin).

Así está la parte alta de la tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026

La próxima fecha será el fin de semana del 29 de marzo en el Circuito de Suzuka, en el marco del GP de Japón. Luego, los domingos 13 y 19 de este mes, no habrá Grandes Premios, ya que Bahréin y Arabia Saudita fueron cancelados a raíz de la Guerra en Medio Oriente, cuyo conflicto escaló en los últimos días.

Cronograma y ganadores de la F1 2026

GP de Australia: George Russell (Mercedes).

GP de China: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Andrea Kimi Antonelli y un triunfo histórico en China; el joven italiano largó en la pole position y nunca perdió el primer puesto Vincent Thian - AP

GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka).

GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens).

GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal).

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.