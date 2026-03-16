Próxima fecha de la Fórmula 1: cuándo se corre el Gran Premio de Japón

Tras la segunda fecha de la Fórmula 1 desarrollada este domingo en China, el Gran Circo toma temperatura y se prepara para la tercera jornada, que tendrá lugar en Japón con la carrera del 29 de marzo. Antes, este fin de semana, no habrá fecha y luego se desarrollará la de Suzuka, previa a darle paso a un parate prolongado. El argentino Franco Colapinto, que afronta su tercera temporada en la máxima categoría, competirá por primera vez en este circuito, ya que en 2024 y 2025 ingresó al campeonato en la segunda parte, como relevo.

De esta manera, tras el estreno en Australia y la segunda fecha en China, los equipos apuntan a Japón. Luego, el 13 y 19, no habrá premios, ya que Bahréin y Arabia Saudita habráin sido ya cancelados a raíz de la Guerra en Medio Oriente, cuyo conflicto escaló enormemente en estos días.

La jornada se extenderá entre el viernes 27 y domingo 29 de marzo. En nuestro país, por la diferencia horaria (+12 en la ciudad asiática), la actividad será en horas de la madrugada, comenzando el jueves 26.

Cronograma del GP de Shanghái

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Jueves 26 de marzo

23.30: Práctica 1.

Viernes 27 de marzo

3: Práctica 2.

23.30: Práctica 3.

Sábado 28 de marzo

3: Clasificación.

Domingo 29 de marzo

2: Carrera.

Andrea Kimi Antonelli y un triunfo histórico en China; el joven italiano largó en la pole position y nunca perdió el primer puesto Vincent Thian� - AP�

Completado el primero de los 24 GP del certamen, en la tabla de posiciones de pilotos domina Russell con 51 puntos seguido de su compañero de equipo, Kimi Antonelli, quien dio el golpe en China al ganar el GP, con 47. Gracias a la performance de ambos, Mercedes lidera el certamen de constructores con 98 unidades. Por detrás de ellos están las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. En conjunto, le dieron 67 tantos a su escudería.

Antonelli (Mercedes) fue la figura del último fin de semana, ganó en el Circuito Internacional de Shanghái y se convirtió en el segundo piloto más joven en quedarse con una carrera en la máxima categoría. Con 19 años, 6 meses y 18 días, solo lo supera el neerlandés Max Verstappen, tetracampeón del mundo y ganador del GP de España 2016 con 18 años, 7 meses y 15 días. El podio lo completaron George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari).

Franco Colapinto también tuvo una gran actuación que le permitió sumar su primer punto con Alpine. Tras una carrera marcada por decisiones estratégicas y maniobras defensivas, finalizó en el décimo lugar. Este resultado representa un alivio para el piloto argentino, quien buscaba con insistencia entrar en el Top 10 desde el GP de Estados Unidos de 2024, cuando también fue décimo con Williams.

Franco Colapinto sumó por primera vez en Alpine y se sacó el peso de encima, en un gran fin de semana en Shangái HECTOR RETAMAL - AFP

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka).

GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir).

GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)

GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens).

GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal).

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).