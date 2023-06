Charles Leclerc y Carlos Sainz realizaron duras críticas por el rendimiento de Ferrari en la temporada de Fórmula 1

escuchar

No logran entrar en la pelea. La discusión por el campeonato está lejos, tanto que ya ni se lo plantean. La mirada está puesta en cómo encontrar soluciones para luchar, al menos, con escuderías como Mercedes o Aston Martin, ya que la disputa con Red Bull parece imposible para cualquiera. Lo cierto es que carrera tras carrera, Ferrari ve cómo sus pilotos Charles Leclerc y Carlos Sainz sufren por vehículos que no les responden, que pueden dominar y que no les resultan confiables. Y ya no están dispuestos a ocultar lo que siente a la hora de conducirlos.

Realizaron varios cambios. Incluso, en el Gran Premio de España, luego de que Leclerc no pasara la Q1 y tuviese el penúltimo peor tiempo de la temporada en la clasificación, los ingenieros de Ferrari decidieron reemplazar la caja de cambios, la centralita y las baterías del monoplaza. “A pesar de que no mostramos un gran ritmo, me sentía bien y con confianza para la clasificación”, le dijo el monegasco a DAZN tras finalizar la carrera. Lo curioso es que el piloto reportó a su ingeniero que estuvo muy cerca de perder el coche.

Charles Leclerc no logra sentirse a gusto con el monoplaza que Ferrari presentó para la temporada 2023 NATALIA KOLESNIKOVA - AFP

Y ante un escenario en el que no pudo mostrarse competitivo el día de la carrera, Leclerc fue muy duro con su mirada acerca de su vehículo: “El domingo teníamos mucha inconsistencia. Las sensaciones con el coche fueron terribles. Durante la mitad de la carrera tuvimos muy buen ritmo, pero luego al final volvimos a estar en una forma horrible ”, dijo el monegasco que cerró la carrera en la undécima posición.

Las sensaciones de Leclerc son compartidas con su compañero Carlos Sainz y ambos consideran que la degradación de los neumáticos es el mayor de los problemas: “Con el segundo juego de duros me he sentido bien a final de carrera. P ero parece que somos los que más problemas tenemos para poner el neumático en temperatura . Hay mucho trabajo para Canadá”, advirtió Leclerc.

La mirada de Carlos Sainz, que luchó hasta el final para entrar al podio, pero no pudo sostener su ritmo ante los Mercedes de Lewis Hamilton y de George Russell, es tan crítica como la de su compañero de equipo: “ Tenemos mucha inconsistencia, no sabemos por dónde nos va a salir el coche . Dispusimos un buen paquete de mejoras para el fin de semana en España, pero no pudimos mostrarnos competitivos. Hay cosas cosas funcionan inmediatamente, pero otras necesitas un par de carreras para entenderlas bien”, dijo Sainz.

Carlos Sainz salió desde la segunda posición en el Gran Premio de España, pero seguir el ritmo de Red Bull y tampoco la presión de Mercedes afp - AFP

Y agregó: “En la fábrica lo están dando todo, no se nos puede recriminar nada, estamos probando de todo en el túnel de viento, haciendo llegar partes al coche que no deberían haber llegado a esta carrera. Maranello está concentrado en mejorar, pero está claro que lo que nos falta es entender cómo hacer estos coches más rápidos en la carrera. Nuestra debilidad es que no tenemos ritmo, tenemos que trabajar en ello si queremos conseguir podios ”, finalizó el piloto español.

