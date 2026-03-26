Colapinto habló sobre el posible viaje a la Argentina para hacer una exhibición en abril

Crece la expectativa y las palabras de Franco Colapinto resuenan con potencia en la Argentina. Es que la Fórmula 1 entrará en un pequeño período de receso en abril por el conflicto bélico en Medio Oriente que obligó a cancelar los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, por lo tanto, algunas escuderías y los pilotos piensan en realizar algunas acciones, lo que podría significar que Buenos Aires pueda recibir a la Fórmula 1 para una exhibición del piloto argentino.

Esta es una gestión que lidera el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que cuenta con el acompañamiento de varios de los patrocinadores de Colapinto. “Sería increíble. Es algo que siempre quise hacer porque es muy difícil para la gente de Argentina (viajar a las carreras). Tengo muchísimos fans y mucha gente apoyándome desde que era muy chico, desde la Fórmula 3”, dijo Colapinto al ser consultado al respecto del tema por el sitio especializado Motorsport, durante la conferencia de prensa oficial de este jueves en el Gran Premio de Japón.

It’s meant to be 4️⃣3️⃣ pic.twitter.com/ETRhT85knR — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 26, 2026

Y continuó: “Pasaron 25 años desde que un piloto argentino corrió en F1. Así que creo que para mí poder llevar un auto de Fórmula 1 a Argentina con toda esta gente tan apasionada y fanática del deporte, sería increíble”.

Colapinto insistió en el valor que tendría poder llevar adelante un evento que acerque la Fórmula 1 al público argentino en Buenos Aires: “Sé que es muy difícil para ellos ir a las carreras. Es un esfuerzo muy grande y un sacrificio enorme. Para mí, para el equipo, para los sponsors, poder llevar un auto allí para que lo disfruten y tengan la experiencia sería espectacular”.

Y continuó: “No creo que haya nada confirmado ni cercano a concretarse, pero es un sueño que tengo desde que llegué a la Fórmula 1 y algo que en el futuro sería maravilloso que suceda”, concluyó.

En el caso de concretarse la exhibición de Franco Colapinto en las calles de Buenos Aires, una de las alternativas que se manejan es poder organizar todo el evento para el último fin de semana de abril. La cita sería el domingo 26 de abril, en la antesala del Gran Premio de Miami en Estados Unidos.

Franco Colapinto ya palpita el Gran Premio de Japón, que se correrá este fin de semana en el circuito de Suzuka @alpinef1team

Algunos detalles de la exhibición

Según en el sitio de Carburando, el trazado elegido recorrería un sector emblemático de Palermo, con eje en el Monumento a los Españoles. El circuito abarcaría tramos de las avenidas del Libertador y Sarmiento, combinando rectas largas con sectores más técnicos. La organización planifica un formato mixto para el público, con sectores pagos y otros de acceso libre.

Además, se instalarían tribunas para unas 20 mil personas, mientras que los alrededores del Parque El Rosedal permitirían observar la acción sin costo. Uno de los puntos centrales a resolver será la logística y la seguridad, ante una convocatoria que promete ser multitudinaria. En ese sentido, el Gobierno porteño deberá coordinar un operativo acorde a la magnitud del evento.

En cuanto al vehículo de Colapinto, no se utilizaría el modelo actual del campeonato, sino un monoplaza de temporadas anteriores adaptado estéticamente. La escudería Alpine replicaría la decoración vigente para mantener la identidad visual del equipo.

La última experiencia similar de Colapinto había sido en 2024, cuando participó de un roadshow en la Costanera. Aquella vez recorrió la ciudad con un Ford Shelby Cobra, aunque para este año se multiplica la expectativa.