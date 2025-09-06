Colapinto hizo un balance de la clasificación en Monza: “No fue un día fácil”

MONZA, Italia (Enviado especial).- Franco Colapinto ya sabe lo que es el Gran Circo. Un año exactamente se cumple desde que este mismo circuito lo vio subirse, casi de emergencia, a un auto de Fórmula 1 para iniciar su camino en la máxima categoría. Pasó su tiempo de prueba en Williams y hoy desanda sus días en Alpine, donde sortea los obstáculos y se lo nota cada vez más firme, cada vez con menos errores, pese a las limitaciones del auto y a las presiones que le pone el director del equipo, el viejo zorro de Flavio Briatore. Que hoy, por ejemplo, en una jornada crucial, eligió anunciar que Pierre Gasly firmó su contrato para seguir siendo el piloto principal hasta, al menos, fines de 2028. ¿Y Franco? “Veremos”, dijo el italiano cuando se lo consultó. Pese a ello, el pilarense estuvo por encima de su compañero en las dos funciones de este sábado: en la tercera práctica libre y en la clasificación, donde quedó 18° en un racimo de tiempos apretados. Detrás de él, el confirmado Gasly.

Es por ello que Colapinto parece haber perdido el desparpajo y la frescura declarante de sus inicios para darle paso a uno más estructurado y estratégico a la hora de afrontar los micrófonos luego de cada jornada de actividad.

“Difícil, no fue un día fácil. Estamos con una pena grande en las rectas, el motor no es lo que queremos y nos cuesta un poco ese hecho de no tener la confianza a veces para empujar y el motor en las rectas va lento y es un circuito que necesitamos esa velocidad en rectas”, fue el primer diagnóstico ante los medios, entre los que estaba LA NACION, luego de una clasificación que se terminó rápido para él.

Luego lo consultaron si le daba tranquilidad haber ido durante todo el fin de semana al mismo ritmo de Gasly, a quien además superó. “Y... creo que es bueno, obviamente, estar adelante. No es fácil entender el hecho de perder ese tiempo en las rectas; sentimos que el auto a veces no está haciendo lo que queremos. Pero hay que intentar ahora dar lo mejor y hacer una buena carrera mañana”.

Después se refirió a la confianza que va adquiriendo con el paso de las carreras. “De a poco la estoy ganando y creo que estamos yendo en el camino correcto, pero hay que trabajar juntos con el equipo, junto con mi compañero también y hacer lo mejor posible mañana”. Además, confirmó que hubo modificaciones en el auto respecto del viernes: “Sí, cambiamos un par de cosas, no estaba muy cómodo. Nada, hay que intentar hacer un buen domingo mañana”.

Luego, habló ante la televisión oficial y se mostró un poco más suelto. Primero se refirió a que se viene una etapa en circuitos en los que ya corrió el año pasado: “Creo que de ahora en más serán pistas en las que tenga un poco más de confianza, me va a dar decimita extra”. Luego se refirió al auto: “No me gusto cómo iba el auto ayer [por el viernes], no me lo prepararon bien en la FP1, pero a la noche hicimos un buen trabajo con el equipo, fuimos en la dirección que teníamos que ir y le FP 3 fue buena. Tuve un auto que me permitió empujar y hacer un poco lo que quería. Pero en la qualy perdimos un poco todo eso, había mucha leca, piedras en un par de curvas que me complicaron bastante. Sabemos que es una pista en la que el motor influye muchísimo y que se nos iba a hacer muy difícil”, concluyó Franco, que sacó una sonrisas cuando le consultaron por qué había tardado tanto en llegar ante los micrófonos: “Tuve que hacer el control antidóping”.