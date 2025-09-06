Qué dijo Briatore sobre el futuro de Colapinto en Alpine, tras la confirmación de Gasly hasta 2028

Luego de confirmar este sábado al francés Pierre Gasly por lo menos hasta 2028 en la escudería Alpine, el jefe del equipo francés, Flavio Briatore, habló en la previa a la clasificación del circuito de Monza sobre el futuro de Franco Colapinto, a quien había cuestionado días atrás por su rendimiento en la máxima categoría del automovilismo.

El pilarense de 22 años no tiene asegurado su lugar en Alpine para el año que viene, algo que siembra dudas sobre su futuro en la Fórmula 1; llegó al equipo este año en intercambio con Jack Doohan luego de medio año en la escudería Williams.

Briatore fue abordado este sábado por Sky News F1 en Monza, Italia, donde este domingo se disputará el Gran Premio. El italiano fue consultado sobre si estaba decidido quién será el compañero de Gasly el año que viene. “No, no aún, pero por el momento creo que Franco está haciendo un buen trabajo”, destacó el jefe de Alpine.

Colapinto ya tuvo un inicio complicado en la escudería francesa por problemas con su auto, aunque durante estas semanas obtuvo una importante evolución. En ese contexto, Briatore agregó: “Pagó un poco con la inexperiencia al comienzo, como muchos de los pilotos novatos, los pilotos jóvenes. Ahora, en la últimas tres o cuatro carreras ha sido mucho más consistente, sin errores”.

Luego ahondó más sobre ese segundo asiento en la escudería. “Quizás sea Franco, vamos a ver. Tenemos otras cuatro o cinco carreras para juzgar y luego vamos a ver”, deslizó.

Esta madrugada, Alpine hizo un anuncio de alto impacto a través de un video en redes sociales al confirmar a Gasly en la escudería hasta 2028. “Estamos bien preparados para la nueva era de la Fórmula 1 que comienza en 2026, y ahora tenemos a nuestro piloto principal confirmado. Pierre ha sido un activo inmenso durante este período difícil. He quedado muy impresionado con su actitud, dedicación y talento, y esperamos continuar este proyecto juntos durante mucho tiempo”, argumentó Briatore en un comunicado oficial.

Las críticas de Briatore a Colapinto

Las declaraciones de Briatore, en las que ahora destacó a Colapinto, llegan luego de que la semana pasada, antes del GP de Países Bajos, el italiano expresara públicamente su descontento con los resultados del piloto argentino.

“Creo que ya lo vi todo. No necesito ver nada más. Es difícil. Para el piloto es muy complicado lidiar con este auto. Estos autos son muy, muy pesados, muy rápidos”, afirmó. Luego, apuntó directamente contra la preparación del pilarense: “Tal vez no era el momento adecuado para que Franco esté en la Fórmula 1“.

“Quizás necesite un año o dos más para formar parte”, dijo y agregó: “Y sé que, al final, lo que importa es el resultado. Él se esfuerza mucho. Trabaja muy duro con los ingenieros para complacerlos en todo, pero no es lo que espero de Colapinto”.

Flavio Briatore tiene un estilo de conducción tajante en Alpine y fue duro con Colapinto tras su 15° puesto en el Gran Premio de España

“Cambiamos a Doohan por Franco y quizá él tiene el mismo problema de demasiada presión por estar en la Fórmula 1”, analizó el italiano. “A veces necesitamos considerar que el piloto es un ser humano y que tenemos que entender exactamente qué pasa por la cabeza de estos chicos, porque son jóvenes: 19, 20, 22, 23 años...”, reflexionó.

Casi en simultáneo con las declaraciones de su jefe, Colapinto entregó su mejor actuación en una sesión de práctica con un monoplaza de Alpine. En la segunda tanda de entrenamientos libres en Zandvoort, el argentino finalizó en un sorprendente noveno puesto.