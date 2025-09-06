Franco Colapinto, en vivo: el minuto a minuto de la clasificación en Monza para el GP de Italia de Fórmula 1
El argentino busca su mejor tiempo para la carrera de este domingo
Otros cinco eliminados
Final de la segunda etapa: Esteban Ocon, de Haas (15°), Alex Albon, de Williams (14°), Carlos Sainz, de Williams (13°), Nico Hülkenberg, de Sauber (12°) y Ollie Bearman, de Haas (11°), los otros eliminados.
Los que están afuera
El final de la Q1, con Liam Lawson, de Racing Bulls (20°), Pierre Gasly, de Alpine (19°), Franco Colapinto, de Alpine (18°), Lance Stroll, de Aston Martin (17°) e Isack Hadjar de Racing Bulls (16°) son los cinco pilotos que quedan al margen. El último caso, toda una sorpresa.
⏪ Rewind to Q1... Frustration for Isack 📻#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/QJcQhinKuz— Formula 1 (@F1) September 6, 2025
El argentino, eliminado
Colapinto fue más rápido que Pierre Gasly, pero los Alpine no pudieron dar pelea una vez más: larga 18° el GP de Italia de Fórmula 1.
Muy complicado
A poco del cierre, Colapinto está en el puesto 18°, virtualmente eliminado en la Q1. Su compañero, Gasly, está debajo.
No fue la clasificación ideal para Alpine: Colapinto (18) y Gasly (19) no llegaron a Q2.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2025
📺 #ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/9tFXngF1Qt
Russell, adelante
George Russell, de Mercedes, está en el primer lugar. Entre el líder y el último, Liam Lawson, hay solo 0,865 de distancia.
Expectativa por Colapinto
Franco Colapinto afronta la clasificación del Gran Premio de Italia, tras ser más veloz que su compañero en la FP3. El argentino vuela en la pista en la Q1. Está 16°, en los primeros pasos.
Empieza la clasificación
Empieza la clasificación rumbo a la carrera que será este domingo, desde las 10, en Monza.
Norris, adelante
Lando Norris fue el dueño de la sesión con su McLaren (1:19.331) y se ubicó por delante de la Ferrari de Charles Leclerc (1:19.352). Oscar Piastri se posicionó tercero (1:19.496). En la antesala de la clasificación, la diferencia entre el primero y el último fue menor a un segundo.
¿Y Colapinto? "Veremos"
“Veremos...”. Flavio Briatore, jefe del equipo Alpine de Fórmula 1, no tiene decidido el futuro de Colapinto. “¿Si va a seguir? No, no aún no está decidido, pero por el momento creo que Franco está haciendo un buen trabajo”, destacó el italiano, en una entrevista con Sky Sports F1 de Gran Bretaña.
Dedicated to the future 👊 pic.twitter.com/RiXooCq1MI— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 6, 2025
Noticia impactante
El sábado comenzó con una noticia de impacto en el equipo Alpine: la confirmación de que Pierre Gasly seguirá como piloto de la escudería francesa al menos hasta 2028. Lo hicieron con un video publicado en redes sociales.
La última práctica
En la tercera práctica libre, el piloto argentino finalizó con el 14° mejor tiempo, a 0.703 del mejor, el inglés Lando Norris, con el McLaren. El pilarense tuvo una notoria mejoría en la última parte del entrenamiento, cuando salió a la pista con neumáticos blandos. Fue entonces cuando marcó diferencias, sobre todo con su compañero, Pierre Gasly, a quien le sacó 2 décimas.
¡Buena vuelta para Franco! Colapinto hizo una marca de 1.20.034 y subió al 14° lugar en la FP3, por encima de su compañero Gasly.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2025
📺 #ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/BCNlgbhxY0
Punto en común
En el Mundo Alpine se viven días difíciles, no solo por el desempeño sobre la pista. La idea es dejar atrás el controvertido episodio del domingo pasado en los Países Bajos cuando por una demora de Gasly en dejarlo pasar, el argentino y la compañía perdieron un valioso punto, que les habría dado el décimo puesto final. Acordaron calmar cualquier tipo de tensión.
El viernes, último
El pilarense terminó último en el entrenamiento de este viernes. Al igual que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly (18°) sufrió la deficiencia en la unidad de potencia del Alpine. El trazado italiano exige al motor y por algo es llamado el “Templo de la Velocidad”.
El reemplazante
El estonio Paul Aron reemplazó a Colapinto en la primera práctica de este viernes. Su rendimiento fue errático: sufrió un despiste y quedó en el último lugar de la grilla, a más de dos segundos del líder, el inglés Lewis Hamilton.
Un lugar especial
En Monza, Colapinto hizo su estreno oficial en la F1 hace un año, cuando Williams lo eligió para reemplazar al estadounidense Logan Sargeant. El argentino finalizó en el puesto 12°.
La semana pasada
El argentino logró su mejor resultado de esta temporada la semana pasada. Terminó en el puesto 11° en el Gran Premio de los Países Bajos, en un final traumático, ya que Colapinto mostró malestar por el trabajo del equipo en las últimas vueltas en Zandvoort, ya que Pierre Gasly interfirió en lo que pudo haber sido sus primeros puntos en 2025.
Bienvenidos a la cobertura en vivo
Franco Colapinto, al mando de Alpine, es uno de los protagonistas de la clasificación para el Gran Premio de Monza, desde las 11 de nuestro país. La carrera, de 53 vueltas, será este domingo, desde las 10. Finalizó 14° en la última práctica antes de esta prueba.
Más notas de Fórmula 1
Seguí leyendo
Inédito. El potrillo que recompró (dos veces) Juan Carlos Bagó y le cumplió el pronóstico de ganar la Polla
"Rompí la burbuja". El exdelantero que se hartó del sistema y dicta un taller de fútbol y valores para jóvenes detenidos
“Pensé que nunca llegaría a la Fórmula 1". El hijo de un físico cuántico que lloró tras un mal debut y el domingo logró su primer podio
- 1
Formula 1 en Monza: 1-2 de Ferrari y despiste del reemplazante de Colapinto, quien luego volvió a la pista
- 2
Franco Colapinto habló sobre su única práctica de la jornada para el Gran Premio de Italia
- 3
Agenda de TV del sábado: Colapinto en la qualy de Monza, Supercopa, eliminatorias europeas e US Open
- 4
Horario de la clasificación del GP de Italia de Fórmula 1