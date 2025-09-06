LA NACION
Franco Colapinto, en vivo: el minuto a minuto de la clasificación en Monza para el GP de Italia de Fórmula 1

El argentino busca su mejor tiempo para la carrera de este domingo

El Alpine de Franco Colapinto, en acción en Monza
El Alpine de Franco Colapinto, en acción en MonzaLuca Bruno - AP

Otros cinco eliminados

Final de la segunda etapa: Esteban Ocon, de Haas (15°), Alex Albon, de Williams (14°), Carlos Sainz, de Williams (13°), Nico Hülkenberg, de Sauber (12°) y Ollie Bearman, de Haas (11°), los otros eliminados.

Los que están afuera

El final de la Q1, con Liam Lawson, de Racing Bulls (20°), Pierre Gasly, de Alpine (19°), Franco Colapinto, de Alpine (18°), Lance Stroll, de Aston Martin (17°) e Isack Hadjar de Racing Bulls (16°) son los cinco pilotos que quedan al margen. El último caso, toda una sorpresa.

El argentino, eliminado

Colapinto fue más rápido que Pierre Gasly, pero los Alpine no pudieron dar pelea una vez más: larga 18° el GP de Italia de Fórmula 1.

Muy complicado

A poco del cierre, Colapinto está en el puesto 18°, virtualmente eliminado en la Q1. Su compañero, Gasly, está debajo.

Russell, adelante

George Russell, de Mercedes, está en el primer lugar. Entre el líder y el último, Liam Lawson, hay solo 0,865 de distancia.

Expectativa por Colapinto

Franco Colapinto afronta la clasificación del Gran Premio de Italia, tras ser más veloz que su compañero en la FP3. El argentino vuela en la pista en la Q1. Está 16°, en los primeros pasos.

Empieza la clasificación

Empieza la clasificación rumbo a la carrera que será este domingo, desde las 10, en Monza.

Norris, adelante

Lando Norris fue el dueño de la sesión con su McLaren (1:19.331) y se ubicó por delante de la Ferrari de Charles Leclerc (1:19.352). Oscar Piastri se posicionó tercero (1:19.496). En la antesala de la clasificación, la diferencia entre el primero y el último fue menor a un segundo.

¿Y Colapinto? "Veremos"

“Veremos...”. Flavio Briatore, jefe del equipo Alpine de Fórmula 1, no tiene decidido el futuro de Colapinto. “¿Si va a seguir? No, no aún no está decidido, pero por el momento creo que Franco está haciendo un buen trabajo”, destacó el italiano, en una entrevista con Sky Sports F1 de Gran Bretaña.

Noticia impactante

El sábado comenzó con una noticia de impacto en el equipo Alpine: la confirmación de que Pierre Gasly seguirá como piloto de la escudería francesa al menos hasta 2028. Lo hicieron con un video publicado en redes sociales.

La última práctica

En la tercera práctica libre, el piloto argentino finalizó con el 14° mejor tiempo, a 0.703 del mejor, el inglés Lando Norris, con el McLaren. El pilarense tuvo una notoria mejoría en la última parte del entrenamiento, cuando salió a la pista con neumáticos blandos. Fue entonces cuando marcó diferencias, sobre todo con su compañero, Pierre Gasly, a quien le sacó 2 décimas.

Punto en común

En el Mundo Alpine se viven días difíciles, no solo por el desempeño sobre la pista. La idea es dejar atrás el controvertido episodio del domingo pasado en los Países Bajos cuando por una demora de Gasly en dejarlo pasar, el argentino y la compañía perdieron un valioso punto, que les habría dado el décimo puesto final. Acordaron calmar cualquier tipo de tensión.

El viernes, último

El pilarense terminó último en el entrenamiento de este viernes. Al igual que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly (18°) sufrió la deficiencia en la unidad de potencia del Alpine. El trazado italiano exige al motor y por algo es llamado el “Templo de la Velocidad”.

El reemplazante

El estonio Paul Aron reemplazó a Colapinto en la primera práctica de este viernes. Su rendimiento fue errático: sufrió un despiste y quedó en el último lugar de la grilla, a más de dos segundos del líder, el inglés Lewis Hamilton.

Un lugar especial

En Monza, Colapinto hizo su estreno oficial en la F1 hace un año, cuando Williams lo eligió para reemplazar al estadounidense Logan Sargeant. El argentino finalizó en el puesto 12°.

Franco Colapinto, en la última práctica
Franco Colapinto, en la última prácticaLuca Bruno - AP

La semana pasada

El argentino logró su mejor resultado de esta temporada la semana pasada. Terminó en el puesto 11° en el Gran Premio de los Países Bajos, en un final traumático, ya que Colapinto mostró malestar por el trabajo del equipo en las últimas vueltas en Zandvoort, ya que Pierre Gasly interfirió en lo que pudo haber sido sus primeros puntos en 2025.

Bienvenidos a la cobertura en vivo

Franco Colapinto, al mando de Alpine, es uno de los protagonistas de la clasificación para el Gran Premio de Monza, desde las 11 de nuestro país. La carrera, de 53 vueltas, será este domingo, desde las 10. Finalizó 14° en la última práctica antes de esta prueba.

Por Jaime Pintanel
