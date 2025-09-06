Franco Colapinto, en vivo: el minuto a minuto de la clasificación en Monza para el GP de Italia de Fórmula 1

En la tercera práctica libre, el piloto argentino finalizó con el 14° mejor tiempo, a 0.703 del mejor, el inglés Lando Norris, con el McLaren. El pilarense tuvo una notoria mejoría en la última parte del entrenamiento, cuando salió a la pista con neumáticos blandos. Fue entonces cuando marcó diferencias, sobre todo con su compañero, Pierre Gasly, a quien le sacó 2 décimas.

¡Buena vuelta para Franco! Colapinto hizo una marca de 1.20.034 y subió al 14° lugar en la FP3, por encima de su compañero Gasly.



