Colapinto largará 15° el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, mientras que Antonelli logró la pole

Kimi Antonelli está de moda. El joven italiano de Mercedes logró en Suzuka su segunda pole del año con un tiempo de 1m28s 778/1000. Segundo largará su compañero, George Russell, y tercero el McLaren de Oscar Piastri. Colapinto no pudo pasar de la Q2 y comenzará desde la 15ª plaza.

Estaba bastante fresco el ambiente en Suzuka el sábado a las 15, hora de Japón, cuando se encendieron los primeros motores y los pilotos se dispusieron a comenzar la prueba de clasificación.

En las tribunas, sin embargo, hacía más calor para los entusiastas japoneses, casi todos disfrazados de algo relacionado con la Fórmula 1. Frente al box de Mercedes, una joven nipona ataviada con la camiseta del equipo anglogermano sacó de su bolso una muy bien confeccionada careta de George Russell, con gafas de diseño y todo, y se la colocó. Parecía realmente un Russell sonriente. Una hora después, el Russell verdadero estaba lejos de sonreír.

Kimi Antonelli (en el centro), flanqueado por su compañero de Mercedes, George Russell, y por Oscar Piastri, de McLaren; serán los tres primeros en la parrilla de largada de Suzuka TOSHIFUMI KITAMURA - AFP

Ambos pilotos de Mercedes se habían sacado las caretas y habían destrozado el fugaz dominio que Piastri (McLaren) había ejercido en la FP3 de la mañana, pero el inglés no estaba nada contento. Es que el ganador en China, Andrea Kimi Antonelli, el “niño” de 19 años que ingresó al equipo en 2025, acababa de derrotarlo otra vez a velocidad pura, logrando la pole sobre él y dejándole a 298/1000 por detrás. Por segunda vez para un Gran Premio este año y sin excusas posibles, el inglés, de 26 años, camino a 4 temporadas en Mercedes, ha sido superado por su juvenil compañero italiano.

En China, una falla eléctrica había dejado a Russell en el boxes hasta último momento y sólo había aprovechado un intento. No había escudo tras el cual esconderse esta vez, aunque sí aducía el inglés que su auto sufría de vibraciones y que su eje trasero era demasiado inestable. A esta altura de su carrera, tras 155 grandes premios y 6 victorias, una decisión de puesta a punto es tanto su responsabilidad como la de sus ingenieros. Si Antonelli ganase esta carrera dejando atrás a su ahora preocupado “jefe de filas”, sería el momentáneo líder histórico más joven de un campeonato F1 a tres carreras del inicio.

Ya sin caretas ni disimulos, Antonelli dejaba al tercero, un desilusionado pero inescrutable Piastri, a 353/1000. McLaren había despertado, pero no tanto como para inquietar al equipo oficial de la casa que le provee los motores.

Kimi Antonelli saluda al público tras haber logrado la pole en Japón TOSHIFUMI KITAMURA - AFP

Ferrari, que parecía una amenaza para la pole después de que Charles Leclerc fuese el más rápido en la Q1, no soportó el embate de las Flechas de Plata: Leclerc desafió los límites y, saliendo de la exigente y estratégica curva de la cuchara (The Spoon), que da acceso a un largo tramo de aceleración a fondo, casi se sale de pista controlando un latigazo del eje posterior. Era cuarto a 0,627/1000 de la pole. Optimista con el ritmo de carrera que el equipo había mostrado en la tanda larga del viernes, Leclerc sin embargo reconocía que ambas Ferrari pierden mucha velocidad, más de 10 km/h respecto de los Mercedes cuando ambos coches no están recuperando energía.

Sin la cantidad de vueltas necesarias para afinar su puesta a punto por un problema que obligó a que le cambiasen la batería, Lando Norris se resignaba y largará quinto con un registro tan solo 0,004/1000 más lento que el de Leclerc.

Colapinto, duro aprendizaje

Se esperaba una mejora sustancial de Colapinto hoy respecto de lo realizado el viernes, cuando logró la decimosexta posición, aunque se había concentrado más en probar con tanques llenos y había sufrido con una excesiva subvirancia (deslizamiento del eje delantero).

La FP3 matutina de hoy sábado debería haberle dado alguna respuesta positiva, pero no fue así: quedaba 17º a 677/1000 de Gasly.

La telemetría señalaba que el francés le hacía una apreciable diferencia en la recta de boxes. A continuación, Pierre recuperaba algo más de energía en la zona de las “eses” y establecía su mayor ventaja ya en el último sector, pasando por la rápida curva 130R y camino a la chicana de las curvas 16 y 17, desde la que se acelera para acabar la vuelta.

Salió Franco a la Q1 esperanzado. Gasly metía al Alpine en la 10ª posición y Colapinto pasaba a la Q2 desde la 16ª plaza. Gasly había quedado a 669/1000 de Charles Leclerc, el más rápido en esa sesión, y Franco a 347/1000 por detrás de su compañero. Una diferencia clara, pero aceptable. Ya en la Q2, el panorama se iba a complicar. Gasly mejoraba 710/1000 para clasificarse en la séptima posición de largada. Franco también lo hacía, pero solo en 304/1000. No pasaba a la Q3 y quedaba 15º.

Gasly afirmaba las ambiciones de Alpine de liderar el segundo pelotón.

Franco había mejorado su estrategia en el manejo de la energía, sobre todo en las eses, y recargaba casi copiando al francés. Sin embargo, fue pasando la famosa curva rápida 130R y llegando a la última chicana, cuya salida acelerando da a la recta, donde Gasly le hizo la gran diferencia. Franco había perdido velocidad antes, pasando por la 130R para regenerar, pero entró pasado a esa última chicane y tuvo que esperar para acelerar. Diferente percepción, diferente estrategia.

Franco Colapinto quedó algo frustrado por el desempeño de su Alpine en la jornada de clasificación en Suzuka Hiro Komae - AP

Se lo veía falto de energía al argentino al acercarse a las cámaras de ESPN. Mirando hacia abajo y con sus ojos casi tapados por la gorra celeste y blanca con el número 43, decía: “Está muy apretado. Ojalá que el ritmo de carrera sea un poco mejor; en la qualy no estuvimos bien. Ayer era por un tema que teníamos adelante, hoy mejoró eso... La Q1 fue buena, en la Q2 nos faltó mucho, hay que entender por qué y trabajar para mañana… Se probó muy poco en general; en estos fines de semana que pasan tan rápido de golpe cuesta meter todos los tanques llenos que queremos. Ayer tuve varios problemas en la FP1, pero en ritmo de carrera estoy bien, así que trataré de tener una buena largada, una buena carrera e ir para adelante”.

En las pantallas de Alpine podrá visualizar una solución para ese ritmo de carrera que anticipa. Él sabe largar muy bien. Mañana, otra vez a remar.

Verstappen, en el segundo pelotón

Por detrás quedaban Lewis Hamilton, sexto, y Pierre Gasly, séptimo, a 913/1000 de Antonelli. Si se tiene en cuenta la “sprint” de China, otra vez y por tercera ocasión en esta temprana fase de la temporada, Gasly se clasifica entre los mejores diez y sitúa a su A526 como líder del medio pelotón en la largada.

No fue Antonelli el único piloto joven en derrotar a un compañero mucho más experimentado. Isack Hadjar quedaba octavo con su Red Bull mientras que, sorpresivamente, Max Verstappen quedaba 11º en la Q2, a 158/1000 por detrás de Hadjar y fuera de la sesión definitiva. El RB22 sigue siendo deficiente para las expectativas del cuatro veces campeón, que no cesa de quejarse, añadiendo tensión a su sistema neuromotriz.

Max Verstappen sigue desencantado con el rendimiento de su Red Bull FRANCK ROBICHON - POOL

Gabriel Bortoleto se afirma como el más rápido de los pilotos de Audi y se situaba noveno, por delante del inglés Arvid Lindblad. El debutante en Australia tenía a sus espaldas a Verstappen y ya va 2 a 2 en las clasificaciones contra su compañero Liam Lawson en Racing Bulls.