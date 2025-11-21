Colapinto no tuvo buenas sensaciones en las prácticas del GP de Las Vegas de Fórmula 1

El inglés de McLaren, Lando Norris, llegó a Las Vegas liderando el campeonato de F1 con 24 puntos de ventaja sobre su compañero, Oscar Piastri, y al cabo de los dos entrenamientos libres para el Gran Premio de Fórmula 1, continúa inalcanzable. Con un tiempo de 1m33s602/1000, Norris fue el más rápido en la segunda sesión del jueves a la noche en la emblemática ciudad de Nevada, aunque dos interrupciones por razones de seguridad, a partir de los 40 minutos de la sesión, impidieron que algunos de sus rivales completaran vueltas rápidas. Por ello el resultado debe tomarse con algunas reticencias. Una ligera llovizna que se precipitó apenas unos minutos al comenzar la FP2 pronto acabó y no afectó las acciones. La pista estaba muy fría (16ºC) y costaba poner los neumáticos en su mejor temperatura. Contra esto luchaba McLaren en la FP1, en parte por la aparición de granulado (graining) en los neumáticos.

Segundo en este ejercicio fue el joven novato de Mercedes, el italiano Kimi Antonelli (1m33s 53/1000), y tercero el más rápido de Ferrari, Charles Leclerc (1m33s 763/1000), quien sufrió una avería de su caja de cambios y se detuvo en la pista.

Franco Colapinto terminó último y 16°, respectivamente, las tandas de prácticas libres CLIVE ROSE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Franco Colapinto quedaba en la 16a. posición (1m34s 834/1000), mientras que su compañero en Alpine, Pierre Gasly (1m34s 373/1000), conseguía el 12º mejor tiempo. Colapinto está compitiendo con el mismo chasis reparado, de inferior rendimiento, que tuvo que utilizar en la carrera anterior, el Gran Premio de Brasil. En esa carrera, después de chocar en la carrera sprint tuvo que descartar su mejor tubo de carbono.

La primera sesión del día, que lideró Charles Leclerc por delante de Alex Albon (Williams), sirvió principalmente para que los equipos hicieran tandas largas con el neumático de dureza media (banda amarilla). Cuando las escuadras ya comenzaban a girar con los neumáticos más blandos (banda roja), de mayor adherencia, faltando 20 minutos para el final, se produjeron las incidencias en la pista. Un comisario advirtió que la tapa de una alcantarilla se movía cuando los coches pasaban sobre ella. A esa primera bandera roja le siguió una segunda apenas se reinició la sesión cuando faltaban en torno a 5 minutos 30 segundos. La reparación estaba mal hecha y el comisario deportivo decretó la segunda y definitiva interrupción faltando 3 minutos. No se podía jugar con la seguridad de los pilotos. En 2023, cuando la F1 volvió a Las Vegas, una alcantarilla destrozó el fondo del Ferrari de Carlos Sainz y no le hirió de milagro.

De esta manera, varios pilotos quedaron fuera de sus posiciones “naturales”. Bien adelante, favorecido, Nico Hulkenberg (Sauber), en el cuarto lugar; séptimo, desfavorecido, George Russell (Mercedes), que era superado momentáneamente por Isack Hadjar, quinto, y Liam Lawson sexto, ambos con Racing Bulls.

Lando Norris, líder de las posiciones en la recta final de la temporada, fue el más rápido de la segunda práctica PATRICK T. FALLON - AFP

Colapinto y su chasis desfasado

También Colapinto, que había quedado último en la FP1 a 1s952/1000 de Leclerc, el más veloz, se veía afectado. Esto explicaba ante las cámaras de TV el bonaerense con rostro circunspecto tras el ejercicio: “No pude dar una vuelta con la goma blanda en todo el día, así que creo que es lo negativo, que me siento bastante incómodo con la goma blanda; (con) la media, mejor. Igualmente, sigo teniendo un poco de los mismos problemas que en la FP1, (cuando) tenía muy poco grip atrás, estaba inmanejable en la parte trasera. Bueno… fue bastante complicado, la goma blanda fue todavía peor. Y (en) la FP2 mejoró, pero creo que seguimos teniendo un poco de los mismos problemas, solo un poco menores, un poco más chiquitos. Creo que fuimos encontrando un poquito el camino, hay que trabajar a la noche, la diferencia es un poco más chica, así que eso es bueno, pero igualmente estamos lejos, así que hay que trabajar. Parecían los problemas que tenía en Brasil y no los estamos pudiendo solucionar por ahora, pero bueno, hay que trabajar y entender un poco el porqué“.

—El chasis también puede ser un problema, ¿no?

—Bueno, sí, es la diferencia más grande, creo. Volvimos a esa primera parte de la temporada que me costaba más… No sé, es medio incomprobable, pero sí, me siento diferente a las últimas carreras y puede ser por eso. Pero bueno, lamentablemente con el choque en Brasil hubo que cambiarlo y no se pudo reparar para esta carrera. Así que nada, hay que laburar y entender un poco el porqué. Ojalá que las próximas carreras vuelva del otro lado."

Para Alpine, con el tiempo de Gasly, el panorama para la FP3 y la prueba de clasificación posterior, ya el viernes a la noche, indica que sería posible, al menos para su piloto francés, acceder a la segunda parte del entrenamiento oficial. Las posibilidades de Colapinto dependen de encontrar una puesta a punto más adecuada para su chasis que tiene componentes usados y de versiones anteriores del A525. Por eso pedía la restitución del chasis que le había permitido avanzar a partir del Gran Premio de Países Bajos.

Norris, mente entrenada

Por su parte, Norris, se encuentra ante una gran oportunidad de dejar fuera de juego definitivamente a Max Verstappen (49 puntos por detrás en el campeonato) y sentenciar, prácticamente, el certamen frente a Piastri.

Faltando tres carreras y una sprint en Qatar, el inglés podría salir de Nevada con pelota de partido. Norris afirmaba antes de que los motores se pusieran en marcha que la superioridad que tuvo sobre Piastri desde el Gran Premio de Italia en adelante, en total seis carreras consecutivas, se debió a su trabajo mental. La mente lo había puesto en aprietos antes de las vacaciones y la mente entrenada le ha dado al liderazgo, por ahora, muy merecido.

Max Verstappen quedaba noveno con un tiempo de 1m34s 105/1000, pero esa no es su posición natural y deberá demostrarlo en la clasificación a partir de las 01:00 de la mañana del sábado en Argentina.

Max Verstappen da pelea en el final de la temporada; su rendimiento en la primera jornada en las Vegas no fue el mejor PATRICK T. FALLON - AFP

La tercera posición de Leclerc, problema de transmisión aparte, da ciertas esperanzas a Ferrari, equipo que atraviesa una crisis porque es el único de los cuatro principales que no ha ganado esta temporada. El piloto que contrató contra toda recomendación el presidente de la compañía, John Elkann, Lewis Hamilton ni siquiera ha conseguido un podio pero el problema durante el año ha sido el rendimiento insuficiente del auto a pesar de los esfuerzos de Leclerc.

Alpine piensa en 2026

Todos los equipos ya están subiendo las velas para la navegación de 2026. Entre ellos, Alpine, cuyo coche comenzó a pensarse en febrero de 2024 y a dibujarse en marzo de este año. El motor Mercedes ya se ha recibido en Enstone y hace rato que los puntos de anclaje de ese motor y sus partes eléctricas han quedado fijadas. Cumplido este requisito, el equipo que dirige David Sánchez se dedicó a probar distintas soluciones para los radiadores, las canalizaciones de agua y aceite, el intercambiador de calor para el turbo del V6 de Mercedes (este radiador reduce la temperatura del aire que ingresa al motor para mayor eficiencia en la combustión después), la forma de empaquetar las cajas de control electrónico y el cableado de alto voltaje.

El chasis de carbono, aunque Alpine no da fechas precisas, ha quedado ya dibujado, salvo cambios de último momento en agosto pasado.

Como se ha reducido la potencia del motor térmico de 750 a 550 HP (aproximadamente), los radiadores pueden ser más pequeños y con ello se modifica profundamente el diseño interno de los pontones laterales.

Alpine ya trabaja en el auto para 2026 en su fábrica de Enstone PATRICK T. FALLON - AFP

Suele ser el fondo del coche y los pontones que, aunque se hagan algunos moldes para las primeras pruebas, se siguen desarrollando hasta último momento.

Si Alpine mantiene la forma de designar sus chasis, el que debería ser el A526 de 2026, será muy diferente a su antecesor. Mientras la escuadra se encuentra en Las Vegas, en Enstone se prepara todo para terminar de montar motor y transmisión. Todo quedará listo en diciembre y si hubiese algún descubrimiento de último momento en el túnel de viento, se incorporará en enero.

Para entonces, ya se habrá decidido el campeonato 2025 de la Fórmula 1 y Alpine tendrá que demostrar a partir de los entrenamientos del 26 al 30 de enero que el sacrificio asumido este año habrá valido la pena.