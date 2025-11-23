Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 2025, tras el triunfo de Max Verstappen en el Gran Premio de Las Vegas

En una nueva muestra de clase, de excelencia, de calidad, Max Verstappen (Red Bull) ganó el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 2025. El neerlandés, tetracampeón del mundo en ejercicio, hizo una carrera perfecta: largó segundo, superó a Lando Norris (McLaren) en la vuelta 2 y, desde entonces, nunca perdió el primer puesto. Así, quedó a 12 unidades de Oscar Piastri (McLaren), que se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones, y a 42 del líder, Norris, a falta de dos carreras.

El resto de posiciones que otorgan puntos para la clasificación general fueron algo sorpresivas. El alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber) sumó dos puntos al terminar noveno, por delante del británico Lewis Hamilton (Ferrari), que largó último y ganó 10 posiciones. Octavo terminó el mejor rookie de la temporada, el francés Isack Hadjar (Racing Bulls); mientras que Carlos Sainz Jr. (Williams), que largó tercero, quedó séptimo. Por último, Andrea ‘Kimi’ Antonelli (Mercedes), que salió 17°, llegó quinto.

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, terminó 17°, siendo el último de los pilotos que terminaron la carrera y solo por delante de los tres que abandonaron: Alexander Albon (Williams), Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) y Lance Stroll (Aston Martin). El argentino sufrió un golpe en la largada que le ocasionó un daño leve en su monoplaza, por lo que, más allá de la poca potencia del A525, poco pudo hacer para ganar posiciones.

Franco Colapinto no tuvo un buen fin de semana en Las Vegas y ya espera correr en Qatar

Posiciones del GP de Las Vegas 2025

Max Verstappen (Red Bull)

Lando Norris (McLaren)

George Russell (Mercedes)

Oscar Piastri (McLaren)

Andrea ‘Kimi’ Antonelli (Mercedes)

Charles Leclerc (Ferrari)

Carlos Sainz Jr. (Williams)

Isack Hadjar (Racing Bulls)

Nico Hülkenberg (Kick Sauber)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Esteban Ocon (Haas)

Oliver Bearman (Haas)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Yuki Tsunoda (Red Bull)

Pierre Gasly (Alpine)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Franco Colapinto (Alpine)

Alexander Albon (Williams)

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

Lance Stroll (Aston Martin)

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren)

GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur en Marina Bay - George Russell (Mercedes).

GP de Estados Unidos en Austin - Max Verstappen (Red Bull).

GP de México en CDMX - Lando Norris (McLaren).

GP de Brasil en Interlagos - Lando Norris (McLaren).

GP de Las Vegas - Max Verstappen (Red Bull).

30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).

7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.