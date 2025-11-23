Cómo le fue a Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 2025

El argentino recibió un golpe en la primera curva y nunca pudo remontar; finalizó 17°, solo por delante de tres que abandonaron: Alexander Albon, Gabriel Bortoleto y Lance Stroll
Franco Colapinto terminó 17° en el Gran Premio de Las Vegas. El argentino, que había largado 15°, sufrió las consecuencias de un choque múltiple en la primera curva, en el que fue golpeado por su ex compañero de escudería en Williams, el tailandés Alexander Albon, y nunca pudo recuperarse. El tiempo perdido y los ligeros daños en su monoplaza, además del bajo rendimiento del auto con los neumáticos duros en el primer tramo de la carrera, lo privaron de la posibilidad de escalar posiciones.
El pilarense sigue siendo el único de los 20 pilotos titulares en la actualidad que no sumó puntos en lo que va de la temporada. Su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly, tuvo un trompo en la curva inicial y bajó del décimo lugar, puesto que ocupó en la parrilla de salida, al antepenúltimo. Estuvo gran parte de la carrera por detrás de Colapinto, pero los daños en el piso del auto de Franco hicieron que el galo lo supere y culmine 15°.
El ganador fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tetracampeón del mundo en ejercicio, quien le arrebató el primer puesto al británico Lando Norris, líder del campeonato de pilotos, en la curva 2 y, desde entonces, nunca cedió la posición a pesar de la presión de Norris y George Russell (Mercedes), que completó el podio.
Posiciones del GP de Las Vegas 2025
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- George Russell (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Andrea ‘Kimi’ Antonelli (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Carlos Sainz Jr. (Williams)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Esteban Ocon (Haas)
- Oliver Bearman (Haas)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Alexander Albon (Williams)
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
- Lance Stroll (Aston Martin)
Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1
2024
Williams
- GP de Monza - 12°
- GP de Azerbaiyán - 8°
- GP de Singapur - 11°
- GP de Austin - 10°
- GP de México - 12°
- GP de Brasil - Abandonó
- GP de Las Vegas - 14°
- GP de Qatar - Abandonó
- GP de Abu Dhabi - Abandonó
2025
Alpine
- GP de Emilia-Romagna: 16°
- GP de Mónaco: 13°
- GP de España: 15°
- GP de Canadá: 13°
- GP de Austria: 15°
- GP de Gran Bretaña: Abandonó
- GP de Bélgica: 19°
- GP de Hungría: 18°
- GP de Países Bajos: 11°
- GP de Italia: 17°
- GP de Azerbaiyán: 19°
- GP de Singapur: 16°.
- GP de Austin: 17°.
- GP de México: 16°.
- GP de Brasil: 15°.
- GP de Las Vegas: 17°.
