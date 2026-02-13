Colapinto suma kilómetros en Bahréin y Steve Nielsen le da un espaldarazo: “Veremos lo mejor de él”

La alegría del 2025 por la confirmación de Franco Colapinto como piloto de Alpine se fue diluyendo a medida que pasaban las carreras y quedaba en evidencia la falta de competitividad de su auto. Para los de la escudería francesa, la mira estaba puesta en 2026, con un nuevo monoplaza y el cambio de reglas que altera a más de uno en la Fórmula 1. Pues bien, ya se hizo realidad el nuevo motor Mercedes que impulsa el auto del piloto argentino, que este viernes volvió a sumar kilómetros en Bahréin. A la para de su rendimiento en la pista, el director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, se mostró confiado en que esta temporada se pueda ver lo mejor de Franco, que este viernes volvió a subirse al número 43 en el circuito de Bahréin, donde registró el sexto mejor tiempo.

Primero, Nielsen fue cauto: “Creo que Franco es un talento y que quizás sea de desarrollo más gradual, quizá esté evolucionando más lentamente que algunos de los otros”, señaló el británico al sitio Motorsport.com. Luego, Nielsen le dio un espaldarazo: “Lo vimos el año pasado producir algunas buenas carreras, particularmente en comparación con Pierre Gasly, que desafortunadamente fue nuestra única referencia en algunas carreras porque estábamos en el fondo. Pero no, creo que Franco mejorará con el tiempo, ya lo estamos viendo. Y si le hemos dado un auto mejor, que estoy seguro de que lo hemos hecho, entonces creo que veremos lo mejor de él”, concluyó.

Franco Colapinto saluda a un integrante del equipo Alpine, antes de iniciar los tests en Bahréin @AlpineF1Team

Acerca de la evolución en el auto, Nielsen afirmó: “No es ningún secreto que el auto del año pasado tenía algunos problemas. Hemos solucionado absolutamente algunos de ellos con este auto, lo cual es genial”. Y analizó el panorama general: “Los pilotos ahora pueden usar mucho más los pianos. No se están quejando del comportamiento, pero supongo que es porque ya no estamos en la era del efecto suelo. Así que algunos de esos grandes hándicaps están resueltos”.

Steve Nielsen cree que el mejor auto que tendrá Alpine esta temporada determinará una evolución en el rendimiento de Franco Colapinto Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

Buenas sensaciones en Bahréin

Luego de los trabajos realizados el miércoles, Colapinto volvió a subirse al Alpine en los tests de preparación para la temporada que ya se avecina. El pilarense tuvo una mañana positiva y terminó con el sexto mejor tiempo (1m36s874) a lo largo de 64 vueltas. Una buena noticia, teniendo en cuenta que su labor de anteayer se vio abruptamente interrumpida por problemas en su auto. Colapinto volvera a subirse al A526 en la jornada vespertina, a partir de las 9 de Argentina.

Colapinto realizó el sexto mejor tiempo en la primera tanda de tests en Bahréin Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

Mercedes volvió a liderar los tiempos de la mano del británico George Russell, que registró 1m33s918, lo mejor hasta ahora, en 78 vueltas. El segundo fue Lewis Hamilton (Ferrari) a tres décimas, con su mejor marca personal: 1m34s209 en 69 vueltas. El tercero fue Max Verstappen, que el jueves había realizado explosivas declaraciones sobre los nuevos coches de la F1.

El neerlandés, que marcó 1m35s972 en su mejor vuelta, sorprendió a todos con duras críticas a los cambios que está experimentando la categoría. “En realidad, para ser honesto, no es nada divertido de conducir”, manifestó Verstappen a la cadena Sky Sport. Al compararlo con la Fórmula E, la serie totalmente eléctrica donde la gestión de la energía es crucial para la táctica de cada piloto, el piloto de la escudería Red Bull señaló: “¿Qué se supone que diga sobre eso? Es un poco como la Fórmula E cargada con esteroides”.

Max Verstappen expresó su malestar por los cambios en la Fórmula 1 Altaf Qadri� - AP�

“Como piloto, disfruto de conducir al máximo y en este momento no se puede manejar de esa manera. Están pasando muchas cosas. Mucho de lo que haces como piloto, en términos de inputs, tiene un efecto enorme en la parte energética. Para mí, eso simplemente no es Fórmula 1. Quizás entonces sea mejor correr en Fórmula E, ¿no? Porque allí todo es energía, eficiencia y gestión”, amplió su mirada.

Para Max, “estamos pobres de energía; yo solo quiero una conducción normal, como debería ser, sin tener que pensar: ‘Oh, si freno un poco más largo o menos o más, o una marcha arriba o abajo’, que eso impacte tan fuertemente el rendimiento en las rectas. Además, el agarre en este momento es bastante bajo con estos neumáticos y la configuración del coche. Es un gran paso atrás respecto a cómo era antes”.