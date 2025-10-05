Colapinto y los momentos más importantes de su actuación en el Gran Premio de Singapur

El circuito callejero de Marina Bay, en el Gran Premio de Singapur, es una de las jornadas más atractivas de la temporada por la complejidad que representa correr de noche y con altas temperaturas. Allí, Franco Colapinto, fue uno de los protagonistas desde la mismísima largada y terminó 16°. El piloto argentino de Alpine estuvo involucrado en distintas acciones y circunstancias.

El Alpine del piloto de Pilar, Franco Colapinto, durante el Gran Premio de Singapur LILLIAN SUWANRUMPHA� - AFP�

En la jornada de ayer, Franco quedó 18º y su compañero Pierre Gasly fue 20º, en un repetido y amargo desenlace para Alpine. Sin embargo, la FIA terminó favoreciendo al piloto nacional: los comisarios técnicos investigaron a los dos coches de Williams por una apertura antirreglamentaria del flap superior del DRS de los alerones traseros en los chasis de Alex Albon (12º) y Carlos Sainz (13º). El tailandés y el español, sancionados, partirán en la última fila. Colapinto, favorecido por esta situación, salió desde el 16° lugar.

Gran largada

La largada de este domingo tuvo a George Russell tomando la delantera. Colapinto, asimismo, no tuvo inconvenientes y, tomando buenas decisiones, avanzó tres posiciones: se ubicó 13° después de partir bien, con lucidez.

¡ACELERÓ COLAPINTO! Espectacular largada del argentino en Singapur: de 16° a 13°...



📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premiumpic.twitter.com/4yw7H5VIcO — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025

Su única parada en boxes

Colapinto paró en la vuelta número 15: le quitaron las gomas blandas y pasó a medias. Tras esa acción, el argentino bajó al puesto 18°, teniendo por delante a Alex Albon y Gasly, que partieron desde el pitlane.

El duelo con Hadjar

En la vuelta 22 de las 62, Colapinto intentó superar a Isack Hadjar, de Racing Bulls, pero el francés de sangre argelina se defendió bien. En ese momento se puso en juego la 17° posición en el GP de Singapur.

Buen duelo entre Franco Colapinto y uno de los pilotos del año: Hadjar.



📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/GSSANKBMnP — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025

La lucha con Tsunoda

En la vuelta 44, Colapinto entabló una dura lucha desde el 14° lugar contra el japonés Yuki Tsunoda, de Red Bull.

Lucha y pequeño toque entre Yuki Tsunoda y Colapinto en Singapur.



📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/x7K885cYSS — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025

El peligroso trompo de Hulkenberg

Colapinto ganó posiciones, figurando en el puesto 15°, teniendo justo por detrás al japonés Yuki Tsunoda. Colapinto entabló una dura lucha desde el 14° lugar, contra Tsunoda y Nico Hulkenberg, que lo llegaron a tocar en medio del fragor por ganar posiciones. El alemán de Sauber intentó pasar al pilarense y salió espantado dando un trompo, con la idea de no tocar de nuevo al 43 de Alpine.

Peligroso trompo de Nico Hulkenberg y se salvó Colapinto que venía adelante...



📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Y90DKT1LBM — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025

Colapinto aprovechó las banderas azules y trepó hasta la 12° posición, a dos lugares de la zona de puntos. De todas maneras, lejos respecto de Yuki Tsunoda, a más de 12 segundos. Más tarde, en la vuelta 54, Carlos Sainz superó Colapinto, que quedó 13°.

En la vuelta 58, Lance Stroll se transformó en la principal amenaza de Colapinto; el canadiense quedó a un segundo y medio del argentino, pretendiendo arrebatarle el 13° lugar. Ambos, con gomas medias. Finalmente, frente al desgaste de los neumáticos, Colapinto cayó al 16° lugar, tras ser superado por Albon y Lawson, ambos con gomas blandas.

Russell, el inglés de Mercedes, se quedó con el triunfo en Singapur después de dominar casi desde principio a fin. Colapinto, asimismo, culminó en el 16° puesto, el lugar que ocupó en la largada en Marina Bay.

Lo mejor de la carrera en Singapur