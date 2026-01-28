Cómo le fue a Franco Colapinto en los ensayos de Barcelona de la Fórmula 1

Franco Colapinto (Alpine) realizó este miércoles su segundo entrenamiento en los ensayos oficiales de la Fórmula 1 para la temporada 2026 que se llevan a cabo en el circuito de Montmeló, Barcelona, y tuvo un gran andar en su nuevo monoplaza A526.

El argentino completó 56 vueltas y registró el segundo mejor tiempo del turno de la mañana con 1 minuto, 19 segundos y 150 milésimas, sólo por detrás del inglés de Mercedes, George Russell. De hecho, su escudería lo felicitó: “Tachando otra mañana productiva para Franco Colapinto: 56 vueltas y más aprendizajes valiosos para los días que quedan”.

Crossing off another productive morning for @Francolapinto 👌



56 laps and some more valuable learnings to take into the remaining days. — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 28, 2026

Para el pilarense de 22 años fue la segunda prueba en Barcelona porque ya había girado el lunes. Esa vez logró el tercer mejor tiempo entre los siete pilotos que salieron a la pista con una vuelta de 1 minuto, 21 segundos y 348 milésimas. Quedó por detrás del francés Isack Hadjar y el italiano Andrea Kimi Antonelli.

El cuarto mejor tiempo de la mañana catalana le correspondió a Arvid Lindblad (18 años), quien dio 61 vueltas a bordo de su Racing Bulls, el monoplaza con el que debutará en la Fórmula 1 como reemplazante de Hadjar porque esta temporada el francés será el compañero de equipo del neerlandés Max Verstappen en Red Bull. Lindblad clavó los relojes en 1 minuto, 20 segundos y 714 centésimas. Detrás suyo se ubicó el también inglés Oliver Bearman (Haas), pero apenas pudo completar 21 giros por un problema en el motor Ferrari de su auto que provocó la bandera roja. La mejor vuelta de Bearman fue de 1 minuto, 20 segundos u 840 centésimas.

Con la posibilidad de todavía ensayar una vez más porque el límite permitido son tres, Colapinto dio 116 vueltas con el monoplaza que lo acompañará durante toda la temporada 2026. En el turno tarde de este miércoles Alpine anunció que quien saldrá a escena es Pierre Gasly, por lo que no lo hará el piloto albiceleste.

El primero de los tres ensayos oficiales se desarrolla hasta este viernes 30 de enero en España, en el mismo trazado donde se disputará la novena fecha del certamen. Los equipos eligieron esa pista, entre otras cosas, por su versatilidad y su cercanía a las fábricas europeas para una logística eficiente.

Un detalle es que es a puertas cerradas, por lo que el público no puede ver nada de lo que ocurre en la pista. El motivo es que todos quieren evitar que, en caso de arranques problemáticos por la enorme cantidad de modificaciones en el armado de los monoplazas, los medios lleven preocupación a los fanáticos del deporte motor. “Hay riesgo de mala publicidad”, aseguraron allegados a la Fórmula 1. Al término de estos primeros ensayos, todos los equipos tendrán más de una semana para resolver cualquier falla.

Los dos entrenamientos restantes tendrán lugar en el Circuito Internacional de Bahréin, ubicado en Sakhir, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero. Serán jornadas diarias, televisadas, de 4 a 8 y de 9 a 13 (hora argentina). Este autódromo es sede de la pretemporada de manera ininterrumpida desde 2021 debido a que ofrece condiciones climáticas ideales para probar los autos (cálidas y secas), curvas de alta y baja velocidad y la posibilidad de hacer sesiones nocturnas.

Colapinto competirá en la Fórmula 1 por tercera temporada con la diferencia que, por primera vez, comenzará desde la primera fecha. En 2025 fue uno de los dos pilotos que no sumó puntos en un torneo en el que reemplazó a Jack Doohan -el otro conductor sin unidades- desde el GP de Emilia Romagna y condujo el monoplaza de Alpine en 18 carreras. Su mejor actuación fue el undécimo puesto en el GP de Países Bajos. Aunque no pudo cumplir el objetivo de darle unidades a la escudería francesa, se ganó la continuidad para el próximo año porque fue oficializado como uno de los dos pilotos titulares junto a Pierre Gasly.

Franco Colapinto no sumó puntos en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ANDREJ ISAKOVIC� - AFP�

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine