Con Mercedes y Red Bull al frente, Colapinto descubrió razones para motivarse con el A526 y la nueva era de la F.1

El primer día de pruebas de la Fórmula 1 no es una jornada para comparar tiempos. Rodar, acumular vueltas y kilómetros es la tarea, porque de ese paquete los ingenieros extraen la información para darle continuidad al programa de desarrollo de los nuevos autos, los que representan la nueva era del Gran Circo. En ese escenario, Alpine, con Franco Colapinto como único piloto en la pista, cumplió la meta y sintió alivio y hasta un aire esperanzador.

Satisfacción en el garaje y en la sede de Enstone, porque el modelo A526 se presentó en tiempo y en forma en el circuito de Montmeló para componer la lista de siete escuderías, sobre 11, que giraron en Barcelona bajo un estricto control de la F.1. La prohibición de medios y de público en el autódromo se extendió también al monte, desde donde se pueden observar sectores de la pista: la policía desalojó la zona.

Wrapping up @Francolapinto's first day, here in Barcelona 🗒️



Plenty of data to analyse overnight and into the coming days. pic.twitter.com/aVYEZXoCO5 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 26, 2026

Alpine formalizó, dejó sentado que intentará pulsear y anotarse con objetivos ambiciosos, como puntuar con continuidad y por méritos propios y no por descarte de los rivales como ocurrió el año pasado. Colapinto dio 60 vueltas, el equivalente a 279 kilómetros, y aunque el A526 fue el primer coche que provocó la salida de una bandera roja, señal que detiene la actividad en la pista, no se produjeron episodios de espanto o de pesadumbre.

No fue el único: Gabriel Bortoleto, en el estreno de Audi, y Liam Lawson, de Racing Bulls (RB), también tuvieron un fallo que apagó el motor. Tres coches y tres unidades de potencia diferentes: Alpine, nuevo equipo cliente de Mercedes; RB, estructura satélite de Red Bull Racing, que debuta como motorista en sociedad con Ford, y Audi, un estreno absoluto en la F.1, tras tomar el casillero de Sauber.

That's a wrap on Day 1 in Barcelona! ✅👊#F1 pic.twitter.com/OoSdkEjGKB — Formula 1 (@F1) January 26, 2026

“Los autos son muy diferentes, hay cambios grandes y eso siempre es muy emocionante. El equipo hizo un muy buen trabajo trayendo el coche para este test. Fue todo muy ajustado para todos: los chicos y las chicas hicieron un esfuerzo enorme en Enstone. Personalmente, estoy muy contento de estar en mi primera pretemporada y con un auto nuevo”, relató Colapinto en diálogo con F1TV, el canal oficial de la categoría y que junto a Sky Sports, de Gran Bretaña, ofrecieron imágenes de los autos en la pista.

“Es lo que necesitaba en años anteriores: kilometraje, rodaje y aprendizajes en la pretemporada. Voy a intentar aprovechar esta experiencia al máximo y trabajar mucho con el equipo. Es algo nuevo para todos y eso siempre requiere de mucho trabajo y esfuerzo de cada miembro. Son días emocionantes y ojalá que podamos tener un buen par de próximos días en la pista”, aportó el pilarense, sobre las jornadas que disponen las escuderías en Barcelona. Son cinco días de pruebas, pero los equipos solo pueden girar en tres; la actividad se divide en dos tandas: de 5 a 9 y de 10 a 14 (hora argentina); cada estructura opta entre utilizar a sus dos pilotos o en darle rodaje a uno...

Esteban Ocon, con Haas, el piloto que más giró en el primer día de pruebas: el francés dio 154 vueltas X @HaasF1Team

El argentino se posicionó quinto entre los pilotos con más vueltas en el primer día. La lista la lideró Esteban Ocon (Haas), con 154 giros; Isack Hadjar, en su debut en RBR, lo hizo 107 veces, mientras que George Russell (Mercedes) y que solo participó de la segunda parte de la jornada, cumplió 93 vueltas. Lawson (RB), 88; Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), 56; Valtteri Bottas (Cadillac), 33; Bortoleto (Audi), 27 y Sergio Checo Pérez (Cadillac), 11.

“Sigue siendo un auto de carrera al que hay que conducir rápido, dentro del grip disponible... Lo técnico es lo que cambia: la gestión de la energía, los neumáticos son más estrechos y pequeños. Son muchos cambios a los que nos tenemos que adaptar y readaptar la forma de manejo, al igual que el modo en que trabajamos la puesta a punto. Nuestro foco está en trabajar bien para tener buenos resultados en Melbourne”, señaló Colapinto.

Las palabras del argentino las refrendó el jefe de la escudería, Steve Nielsen. “Un primer día típico de sesión de pruebas, siguiendo distintos programas y comprobaciones de los sistemas”, comentó el británico. El A526 se detuvo en la vuelta 28 y Colapinto estuvo más de 90 minutos en el garaje para retomar la tarea en la pista. La falla sería en el sistema de refrigeración. “Experimentamos algunos problemas menores que nos hicieron perder tiempo, pero son de esperar con un coche completamente nuevo. La tarea principal es aprender y comprender, más que apresurarse demasiado. Limitar nuestro rodaje fue una decisión meditada para asegurarnos que nuestros sistemas y procesos funcionen correctamente”, reflexionó Nielsen.

Los comisarios ayudan a Franco Colapinto, tras la detención del A526; Alpine revisó el auto y el argentino regresó a la pista

Mercedes resultó el motor que más giró: 209 vueltas, entre la Flecha de Plata y el A526; Ferrari, que estuvo ausente, con sus clientes Haas y Cadillac, completó 198; Red Bull Ford Powertrains, 195 –RBR y RB-, Audi, 27, y Honda es la única unidad de potencia que no dio señales al no presentarse Aston Martin.

“Estamos contentos con el resultado general. Nos aseguramos de dar muchas vueltas, esto nos permite adentrarnos en el aprendizaje de nuestro programa en los días posteriores. Fue positivo que logramos comprender el coche, asegurarnos que se estabiliza a las temperaturas correctas y poder hacer tandas largas”, apuntó el ingeniero de pista de Mercedes, Andrew Sholvin, sobre la actuación del W17.

El motor Mercedes, el que más giró en Montmeló: las Flechas de Plata, con George Russell y Kimi Antonelli, y Alpine, con Franco Colapinto X @MercedesAMGF1

Entre los equipos que no giraron, McLaren y Ferrari manifestaron que entre el martes y el miércoles tendrán contacto con la pista de Montmeló. Los ingenieros evaluarán el pronóstico de lluvia que se extiende para las dos jornadas para diseñar el plan de trabajo de los pilotos. Aston Martin, en cambio, podría retrasar el shakedown y no completará los tres días de test. “El AMR26 estará en Barcelona a fines de esta semana para su puesta a punto. Nuestra intención es correr jueves y viernes”, señala un comunicado del equipo con sede en Silverstone.

El modelo que conducirán Fernando Alonso y Lance Stroll es el primer auto que diseña Adrian Newey para la escudería, y la planificación del ingeniero determinó utilizar más horas de desarrollo aerodinámico tras la recalibración del simulador y la calibración final del túnel de viento antes que rodar con piezas que podían no ser fiables. El sobrepeso es otro elemento del chasis a considerar: el AMR26 está alrededor de 10 kilos por encima del límite.

An update on Barcelona Shakedown. pic.twitter.com/dm9IWh2d32 — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) January 26, 2026

El peor escenario lo sufre Williams, que no asistirá a Barcelona y se enfoca en cumplir con la primera sesión de pruebas en Bahréin, entre el 11 y 13 de febrero. Un sobrepeso de entre 20 y 30 kilos y retrasos en el programa de desarrollo del FW48, dos aristas que la factoría de Grove todavía no resolvió. Las dificultades para superar la prueba de choque frontal en el crash test de la Federación Internacional del Automóvil, otra razón que impide que Carlos Sainz Jr. y Alexander Albon tengan acción en Montmeló.