Correr entre semana, la fórmula del automovilismo para mantenerse en la pista

Una experiencia atípica, aunque no resulta novedosa en el automovilismo nacional. Miércoles, 9 horas, y el autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires, ofrece un aspecto singular: los autos de la Fórmula Renault 2.0 giran en el circuito N°9, los mecánicos de los equipos de Súper TC2000 alistan los autos para las dos tandas de entrenamientos y los camiones mosquitos que trasladan a los coches de las diversas categorías del Top Race cruzan el acceso principal del coliseo porteño. Una pequeña ciudad en movimiento para recibir a una actividad que una vez más debió adaptarse a la nueva normalidad y para eso modificó días y horarios, a causa de las restricciones que dispuso el Gobierno Nacional. No será la única infrecuencia: pilotos pasarán de una categoría a otra en cuestión de minutos y otros desandarán los 60 kilómetros que separan al Gálvez del autódromo Roberto Mouras, de La Plata, para correr en el Turismo Nacional.

Pasaron 38 días desde la última carrera del Súper TC2000, 25 jornadas que el Top Race y el Turismo Nacional (TN) no compiten y un mes que el Turismo Carretera no sale a pista. La Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) movió el tablero y la semana pasada desplegó en La Plata a sus categorías menores –TC Mouras y TC Pista Mouras- y a la ascendente TC PickUp, tomando como referencia la iniciativa que llevó adelante el TN el año pasado, cuando el martes 27 y miércoles 28 de octubre cumplió con su programa en La Plata. Al igual que en 2020, cuando la pandemia mundial de Covid-19 puso al mundo patas para arriba, el automovilismo precisa activarse. “Hay mucha gente que necesita de las carreras para trabajar: por el auto, por los sponsors, por el equipo... Yo me dedico 100% al automovilismo, tengo un contrato que cumplir y un campeonato del que quiero participar, porque después cuando se postergan las fechas se achica el calendario y hay dos caminos: cancelar o comprimir las carreras. En lo personal, correr un fin de semana o entre semana no me modifica, porque en lugar de estar en el autódromo hubiera ido al gimnasio o estaría con tareas en el simulador. Pero entiendo que hay otras personas que por estar al frente de una empresa, de un negocio o por cuestiones familiares no tienen la misma disponibilidad”, comenta Julián Santero.

Miércoles de podio: Juan Ángel Rosso y Fabián Yannantuoini flanquean a Damián Fineschi, el poleman y el vencedor de la Carrera Clasificatoria del Súper TC2000 en Buenos Aires

El cambio de días y la superposición de agenda con el TN no afecta al mendocino, que al igual que Leonel Pernía (Renault Sport), Fabián Yannantuoni (Honda Racing) y Juan José Gárriz (FDC Motor Sports) viajará hoy desde Buenos Aires a La Plata para estar presente en las dos categorías. “La carrera Final del Súper TC2000 se largará a las 12.30, por lo que contabilizando el tiempo de un podio y el de la atención a los medios tendríamos que estar partiendo del autódromo a las 13.45. En el TN vamos a ser parte del Grupo B, que saldrá a la pista a las 16.30. No es lo ideal, pero es la solución para los tiempos que corren. Esta fecha del Súper TC2000 la debimos correr el fin de semana y no se pudo por las restricciones, así que nos adaptamos a esta nueva normalidad”, agrega quien finalizó en el séptimo puesto de la Carrera Clasificatoria que ganó el poleman Damián Fineschi (Renault Sport), con Juan Ángel Rosso y Yannantuoni –ambos del Honda Racing- completando el podio. Para el quilmeño fue el tercer éxito, el segundo el solitario: en 2015 se estrenó entre los vencedores en Junín y en 2019 se impuso, con Leonel Pernía, en los 200 Kilómetros de Buenos Aires.

También hay pilotos, como Marcelo Ciarrocchi, que pasarán de un auto a otro, aunque sin cambiar de escenario. “Saltar de un coche a otro ya no cuesta tanto. El condicionante es que al tener un cronograma más apretado el margen de error es mínimo: hay que ajustar el auto con rapidez a la condición de la pista y el clima mucho no favorece”, relata quien del Citroen C4 Lounge de Súper TC2000 irá al Ford Mondeo de Top Race. Al igual que Santero, la prioridad del cordobés es el automovilismo, ya que delega en su entorno las obligaciones laborales de la empresa familiar. “Está organizada para funcionar sin que yo tenga que estar, así que no cambia nada. Obviamente que es más lindo que las competencias sean los fines de semana, pero por la situación que está viviendo ayuda mucho correr y valoro el esfuerzo organizativo de las categorías. Necesitamos que el deporte no se pare”, afirmó.

Fabián Yannantuoni (Honda Civic), perseguido por Agustín Canapino (Chevrolet Cruze); el piloto de Capitán Bermúdez hoy correrá desde las 12.30 la Final del Súper TC2000 en Buenos Aires y cuatro horas más tarde participará de la clasificación del Turismo Nacional, en La Plata

La contracara de Santero y Gárriz son Rubens Barrichello, que no pudo viajar desde San Pablo y será reemplazado por Emiliano Spataro –hoy cumplirá 100 carreras en la categoría, desde su estreno en el TC2000, en Alta Gracia, en 2012-, y Tomás Gagliardi Genné, que tenía programado un viaje al exterior y su butaca en el equipo Chevrolet la tomó Ricardo Caito Risatti. También hubo un debutante: Matías Cravero se sumó al FDC Motor Sports, que sufrió un pequeño accidente durante las prácticas, cuando el auto de Gárriz tuvo un principio de incendio en la calle de boxes. En el Top Race, las novedades salientes serán el retorno de Lucas Guerra –manejará un Toyota Camry del Halcón MotorSport- y la ausencia del puntero del TR Series, Fabricio Persia, que se contagió Covid-19.

Damián Fineschi logró su tercera victoria en el Súper TC2000, la segunda en el autódromo de Buenos Aires; la anterior, en los 200 Kilómetros de 2019, junto a Leonel Pernía

Las estructuras como Toyota Gazoo Racing, Chevrolet y Renault Sport, que cuentan con apoyo de las terminales automotrices, afrontan una situación de presupuesto también ajustada como equipos como el Honda Racing o el FDC Motor Sports, aunque la necesidad de competir es la misma. Enseñar el producto y medir rendimientos para proyectar el futuro es el objetivo de todos los equipos. El doble podio que firmó Honda, un reflejo del avance que enseñan los autos del conjunto que tiene a Juan Manuel Silva como director deportivo; la primera señal de competitividad ya la había entregado Facundo Ardusso, que devolvió a la marca a la victoria en la carrera pasada de San Nicolás, después de ocho años y siete meses.

Correr entre semana, la fórmula a la que apela el automovilismo nacional para mantenerse en la pista.