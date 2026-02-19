Cronograma de la Fórmula 1 para 2026: una por una, todas las carreras, con días y horarios confirmados

El inicio del campeonato de la Fórmula 1 2026 está cada vez más cerca y, tras los ensayos en el Circuito Internacional de Sakhir en Bahréin que culminan este viernes, los 22 autos de las 11 escuderías -se incorporó Cadillac con Valtteri Bottas y Sergio ‘Checo’ Pérez- ya no tienen posibilidades de probar sus nuevos monoplazas que, por reglamentación de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), tienen muchas modificaciones.

La primera fecha de las 24 programadas para el Gran Circo 2026 será entre el viernes 6 y el domingo 8 de marzo en el Circuito de Albert Park de Melbourne, Australia. La última, en tanto, tendrá lugar del 4 al 6 de diciembre en el circuito Yas Marina de Abu Dhabi donde, muy posiblemente, se conocerá al campeón de pilotos y de constructores a excepción de que ambas tablas de posiciones se decidan de antemano.

En 2025 Lando Norris se coronó campeón de la Fórmula 1 en Abu Dhabi Bryn Lennon - Formula 1 - Formula 1

Con respecto al campeonato anterior, hay un único cambio en el calendario: el Gran Premio de España, en Madrid, reemplazó al de Emilia-Romaña, en Italia. Además, habrá seis GP con carrera sprint, por lo que otorgarán más puntos. Serán en China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur. China y Miami repiten con respecto al anterior cameponato mientras que los otros debutan en reemplazo de Bélgica, Estados Unidos (Austin), Brasil y Qatar.

Lo que no se modificó es el receso por el verano en Europa y, esta vez, tendrá lugar entre el 27 de julio y el 20 de agosto, luego de la decimotercera jornada. En la Argentina, la actividad de cada uno de los GP se transmitirá en vivo por Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premiu,

Cronograma de la Fórmula 1 2026

GP de Australia: 8 de marzo a la 1 (Melbourne)

8 de marzo a la 1 (Melbourne) GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)

15 de marzo a las 4 (Shanghái) GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)

29 de marzo a las 2 (Suzuka) GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)

12 de abril a las 12 (Sakhir) GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)

19 de abril a las 14 (Jeddah) GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)

3 de mayo a las 17 (Miami Gardens) GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)

24 de mayo a las 17 (Montreal) GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)

7 de junio a las 10 (Montecarlo) GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)

14 de junio a las 10 (Montmeló) GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)

28 de junio a las 10 (Spielberg) GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)

5 de julio a las 11 (Silverstone) GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)

19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps) GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)

26 de julio a las 10 (Budapest) GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)

23 de agosto a las 10 (Zandvoort) GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

6 de septiembre a las 10 (Monza) GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)

13 de septiembre a las 10 (Madrid) GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)

27 de septiembre a las 8 (Bakú) GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)

11 de octubre a las 9 (Marina Bay) GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)

25 de octubre a las 17 (Austin) GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)

1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez) GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)

8 de noviembre a las 14 (Interlagos) GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)

21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip) GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)

29 de noviembre a las 13 (Lusail) GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Save the date 🔒



Presenting the 2026 Calendar 🗓️



24 races across the world to crown our champion 🏆#F1 #Formula1 pic.twitter.com/4xe7e8MPM6 — Formula 1 (@F1) June 10, 2025

Los nuevos monoplazas

La Fórmula 1 cambia por completo en la temporada 2026, sobre todo por el nuevo reglamento técnico. Los motores son más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles. Además, hay unidades de potencia más simples y baratas, lo que atrajo a nuevos fabricantes como Audi y Ford. Por otro lado, los autos son más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio.

Por este motivo, varias escuderías cambiaron el proveedor de sus motores. Alpine dejó atrás las unidades de potencia de Renault y firmó contrato con Mercedes, que también es utilizado por McLaren, Williams y el equipo con nombre homónimo en el que competirán George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Aston Martin acordó con Honda tras desvincularse, justamente, de Mercedes.

Red Bull, por su parte, se fusionó con Ford y tendrá motor propio por primera vez en la historia. Kick Sauber pasó a llamarse Audi F1 Team y utiliza unidades de potencia de la empresa alemana. Por último, Cadillac cerró un acuerdo con Ferrari y utilizará sus motores al igual que Haas y, lógicamente, Ferrari.

Franco Colapinto será el representante de la Argentina en la Fórmula 1 2026 Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

Equipos y pilotos de la Fórmula 1 2026

McLaren : Lando Norris y Oscar Piastri.

: Lando Norris y Oscar Piastri. Mercedes : George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli.

: George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Red Bull : Max Verstappen e Isack Hadjar.

: Max Verstappen e Isack Hadjar. Ferrari : Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

: Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Williams : Alexander Albon y Carlos Sainz Jr.

: Alexander Albon y Carlos Sainz Jr. Racing Bulls : Liam Lawson y Arvid Lindblad.

: Liam Lawson y Arvid Lindblad. Aston Martin : Fernando Alonso y Lance Stroll.

: Fernando Alonso y Lance Stroll. Haas : Esteban Ocon y Oliver Bearman.

: Esteban Ocon y Oliver Bearman. Audi (ex Kick Sauber) : Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto.

: Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto. Alpine : Pierre Gasly y Franco Colapinto.

: Pierre Gasly y Franco Colapinto. Cadillac: Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas.

Cadillac se incorporó a la Fórmula 1 2026 con dos autos Altaf Qadri� - AP�

Tabla de campeones de la Fórmula 1

Michael Schumacher / Lewis Hamilton - 7

Juan Manuel Fangio - 5

Alain Prost / Sebastian Vettel / Max Verstappen - 4

Jack Brabham / Jackie Stewart / Niki Lauda / Nelson Piquet / Ayrton Senna - 3

Alberto Ascari / Jim Clark / Graham Hill / Emerson Fittipaldi / Mika Hakkinen / Fernando Alonso - 2

Giuseppe Farina / Mike Hawthorn / Phil Hill / John Surtees / Denny Hulme / Jochen Rindt / James Hunt / Mario Andretti / Jody Sheckter / Alan Jones / Keke Rosberg / Nigel Mansell / Damon Hill / Jacques Villeneuve / Kimi Raikkonen / Jenson Button / Nico Rosberg / Lando Norris - 1

El británico Lando Norris es el campeón defensor del título en la Fórmula 1 2026 Darko Bandic - AP

Los campeones de las últimas 10 ediciones de F1

2025: Lando Norris - McLaren

Lando Norris - McLaren 2024: Max Verstappen - Red Bull

Max Verstappen - Red Bull 2023 : Max Verstappen - Red Bull

: Max Verstappen - Red Bull 2022 : Max Verstappen - Red Bull

: Max Verstappen - Red Bull 2021 : Max Verstappen - Red Bull

: Max Verstappen - Red Bull 2020 : Lewis Hamilton - Mercedes

: Lewis Hamilton - Mercedes 2019 : Lewis Hamilton - Mercedes

: Lewis Hamilton - Mercedes 2018 : Lewis Hamilton - Mercedes

: Lewis Hamilton - Mercedes 2017 : Lewis Hamilton - Mercedes

: Lewis Hamilton - Mercedes 2016: Nico Rosberg - Mercedes

Títulos de pilotos por equipos