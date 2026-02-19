Cronograma de la Fórmula 1 para 2026: una por una, todas las carreras, con días y horarios confirmados

El campeonato comenzará a principios de marzo en Melbourne con la novedad de que serán 22 autos de 11 escuderías; Franco Colapinto iniciará el certamen con Alpine
- 6 minutos de lectura'
El inicio del campeonato de la Fórmula 1 2026 está cada vez más cerca y, tras los ensayos en el Circuito Internacional de Sakhir en Bahréin que culminan este viernes, los 22 autos de las 11 escuderías -se incorporó Cadillac con Valtteri Bottas y Sergio ‘Checo’ Pérez- ya no tienen posibilidades de probar sus nuevos monoplazas que, por reglamentación de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), tienen muchas modificaciones.
La primera fecha de las 24 programadas para el Gran Circo 2026 será entre el viernes 6 y el domingo 8 de marzo en el Circuito de Albert Park de Melbourne, Australia. La última, en tanto, tendrá lugar del 4 al 6 de diciembre en el circuito Yas Marina de Abu Dhabi donde, muy posiblemente, se conocerá al campeón de pilotos y de constructores a excepción de que ambas tablas de posiciones se decidan de antemano.
Con respecto al campeonato anterior, hay un único cambio en el calendario: el Gran Premio de España, en Madrid, reemplazó al de Emilia-Romaña, en Italia. Además, habrá seis GP con carrera sprint, por lo que otorgarán más puntos. Serán en China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur. China y Miami repiten con respecto al anterior cameponato mientras que los otros debutan en reemplazo de Bélgica, Estados Unidos (Austin), Brasil y Qatar.
Lo que no se modificó es el receso por el verano en Europa y, esta vez, tendrá lugar entre el 27 de julio y el 20 de agosto, luego de la decimotercera jornada. En la Argentina, la actividad de cada uno de los GP se transmitirá en vivo por Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premiu,
Cronograma de la Fórmula 1 2026
- GP de Australia: 8 de marzo a la 1 (Melbourne)
- GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)
- GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)
- GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)
- GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)
- GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)
- GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)
- GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)
- GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)
- GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)
- GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)
- GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)
- GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)
- GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)
- GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
- GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)
- GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Save the date 🔒— Formula 1 (@F1) June 10, 2025
Presenting the 2026 Calendar 🗓️
24 races across the world to crown our champion 🏆#F1 #Formula1 pic.twitter.com/4xe7e8MPM6
Los nuevos monoplazas
La Fórmula 1 cambia por completo en la temporada 2026, sobre todo por el nuevo reglamento técnico. Los motores son más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles. Además, hay unidades de potencia más simples y baratas, lo que atrajo a nuevos fabricantes como Audi y Ford. Por otro lado, los autos son más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio.
Por este motivo, varias escuderías cambiaron el proveedor de sus motores. Alpine dejó atrás las unidades de potencia de Renault y firmó contrato con Mercedes, que también es utilizado por McLaren, Williams y el equipo con nombre homónimo en el que competirán George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Aston Martin acordó con Honda tras desvincularse, justamente, de Mercedes.
Red Bull, por su parte, se fusionó con Ford y tendrá motor propio por primera vez en la historia. Kick Sauber pasó a llamarse Audi F1 Team y utiliza unidades de potencia de la empresa alemana. Por último, Cadillac cerró un acuerdo con Ferrari y utilizará sus motores al igual que Haas y, lógicamente, Ferrari.
Equipos y pilotos de la Fórmula 1 2026
- McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri.
- Mercedes: George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli.
- Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar.
- Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
- Williams: Alexander Albon y Carlos Sainz Jr.
- Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad.
- Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll.
- Haas: Esteban Ocon y Oliver Bearman.
- Audi (ex Kick Sauber): Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto.
- Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto.
- Cadillac: Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas.
Tabla de campeones de la Fórmula 1
- Michael Schumacher / Lewis Hamilton - 7
- Juan Manuel Fangio - 5
- Alain Prost / Sebastian Vettel / Max Verstappen - 4
- Jack Brabham / Jackie Stewart / Niki Lauda / Nelson Piquet / Ayrton Senna - 3
- Alberto Ascari / Jim Clark / Graham Hill / Emerson Fittipaldi / Mika Hakkinen / Fernando Alonso - 2
- Giuseppe Farina / Mike Hawthorn / Phil Hill / John Surtees / Denny Hulme / Jochen Rindt / James Hunt / Mario Andretti / Jody Sheckter / Alan Jones / Keke Rosberg / Nigel Mansell / Damon Hill / Jacques Villeneuve / Kimi Raikkonen / Jenson Button / Nico Rosberg / Lando Norris - 1
Los campeones de las últimas 10 ediciones de F1
- 2025: Lando Norris - McLaren
- 2024: Max Verstappen - Red Bull
- 2023: Max Verstappen - Red Bull
- 2022: Max Verstappen - Red Bull
- 2021: Max Verstappen - Red Bull
- 2020: Lewis Hamilton - Mercedes
- 2019: Lewis Hamilton - Mercedes
- 2018: Lewis Hamilton - Mercedes
- 2017: Lewis Hamilton - Mercedes
- 2016: Nico Rosberg - Mercedes
Títulos de pilotos por equipos
- Ferrari - 15
- McLaren - 12
- Mercedes - 9
- Red Bull - 8
- Williams - 7
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fórmula 1
Buenas sensaciones. Franco Colapinto hoy: cómo le fue en los ensayos de la Fórmula 1 en Bahréin
Balance positivo. Colapinto mejoró su rendimiento en la segunda tanda y cerró el test de pretemporada en el sexto lugar
Los últimos ajustes. Día completo para Colapinto en los ensayos de la F1 en Bahréin: el argentino afronta la segunda parte
- 1
Franco Colapinto hoy: cómo le fue en los ensayos de la Fórmula 1 en Bahréin
- 2
Franco Colapinto, protagonista en el adelanto de la temporada 8 de “Drive to Survive”
- 3
Franco Colapinto continúa con los ensayos de la Fórmula 1 en Bahréin
- 4
Ferrari se aseguró la confiabilidad del motor y ahora buscará rendimiento, mientras descubrió en el turbo una ventaja