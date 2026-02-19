Franco Colapinto hoy: cómo le fue en los ensayos de la Fórmula 1 en Bahréin

Franco Colapinto completó este jueves los ensayos oficiales de la Fórmula 1 para la temporada 2026 con una tanda en el Circuito Internacional Sakhir en Bahréin y consiguió el mejor tiempo de la escudería Alpine que, como todas, tiene un nuevo monoplaza adaptado a los cambios reglamentarios impulsados por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

El argentino salió a la pista por primera vez en la madrugada de nuestro país. La sesión se extendió más de dos horas y su marca más velóz en las 54 vueltas que dio fue de 1:35.506, por lo que se ubicó séptimo. Más allá de la posición y de que se fue de largo una vez en la curva 10, tuvo buenas sensaciones a bordo del A526.

Another day complete ✔️



That's testing wrapped for Franco as Pierre steps back in for the final day tomorrow. pic.twitter.com/OXlOUhxGhH — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) February 19, 2026

Tras la sesión, los ingenieros de la escudería francesa trabajaron sobre su auto para quitarle rigidez a la suspensión y prepararlo para la tanda vespertina. Allí, se ubicó sexto entre los 16 pilotos que giraron. El pilarense sumó 66 vueltas y llegó a las 120 en total -649 kilómetros-, siendo el segundo piloto que más dio en Sakhir después de Max Verstappen (Red Bull) con 139.

Lo saliente en su segunda tanda fue que hizo el mejor registro propio con neumáticos duros (1:34.318) y, luego, lo mejoró con blandos (1:33.818). Así, consiguió los mejores tiempos de Alpine en Bahréin, al menos hasta que este viernes su compañero Pierre Gasly realice su última sesión.

Franco Colapinto dio 120 vueltas al circuito de Bahréin en los ensayos de este jueves Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

Colapinto competirá en la Fórmula 1 por tercera temporada con la diferencia que, por primera vez, comenzará desde la primera fecha. En 2025 fue uno de los dos pilotos que no sumó puntos en un torneo en el que reemplazó a Jack Doohan -el otro conductor sin unidades- desde el GP de Emilia Romagna y condujo el monoplaza de Alpine en 18 carreras. Su mejor actuación fue el undécimo puesto en el GP de Países Bajos. Aunque no pudo cumplir el objetivo de darle unidades a la escudería francesa, se ganó la continuidad para el próximo año porque fue oficializado como uno de los dos pilotos titulares junto a Pierre Gasly.

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine