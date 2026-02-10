Cuándo son los ensayos de la F1 en Bahréin y cómo ver en la Argentina

Se terminó la espera. Después de dos meses, los fanáticos de la Fórmula 1 verán a cada una de las escuderías salir a la pista en los ensayos de pretemporada. Las primeras pruebas se realizaron en Barcelona, España, entre el lunes 26 y el viernes 30 de enero, pero fueron a puertas cerradas. Las próximas contarán con transmisión oficial y serán del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero en Bahréin.

El motivo principal por el cual la primera práctica no fue abierta al público ni a la prensa es sencillo: todos querían evitar que, en caso de arranques problemáticos por la enorme cantidad de modificaciones en el armado de los monoplazas, los medios llevaran preocupación. “Había riesgo de mala publicidad”, aseguraron allegados a la Fórmula 1. Todos los equipos tuvieron más de una semana para resolver cualquier falla y ahora todo saldrá a la luz.

Lewis Hamilton fue uno de los pilotos con inconvenientes en los primeros ensayos de pretemporada Callo Albanese - Getty Images Europe

Los dos entrenamientos restantes serán en el Circuito Internacional de Bahréin, ubicado en Sakhir. Serán jornadas diarias, televisadas, de 4 a 8 y de 9 a 13 (horario argentino). Este autódromo es sede de la pretemporada de manera ininterrumpida desde 2021 debido a que ofrece condiciones climáticas ideales para probar los autos (cálidas y secas) y curvas de alta y baja velocidad, entre otras cosas.

Cómo ver los ensayos de pretemporada de la F1 en la Argentina

La transmisión televisiva estará a cargo de Fox Sports, aunque también se podrá seguir por streaming a través de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro (en ambos casos se requiere una suscripción activa). Durante la primera de las dos tandas restantes de pretemporada, se podrá ver únicamente la última hora de actividad de cada día, de 12 del mediodía a 13 en la Argentina (11, 12 y 13 de febrero). El resto contará con transmisión completa tanto en el turno mañana como en el turno tarde (18, 19 y 20 de febrero).

Esta semana miércoles, jueves y viernes vamos a estar con la última hora de los tests de Bahréin de 12:00 a 13:00.



— Florencia Andersen (@f1andersen) February 9, 2026

¿Qué dijo Colapinto sobre su nuevo auto?

Franco Colapinto será uno de los pilotos titulares de Alpine para la temporada 2026. “Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una verdadera pretemporada para prepararme de la mejor manera desde los primeros ensayos y la primera carrera. Es muy importante para mí, porque me siento realmente involucrado en el proyecto y eso me permite trabajar duro desde el inicio con todo el equipo", aseguró el piloto argentino en la presentación del A526.

Y siguió, ilusionado: “Tuvimos la oportunidad de conocer el auto y prepararnos en el simulador. Por supuesto, es muy diferente a todo lo que conocí anteriormente, y creo que es así para la mayoría de los pilotos de la grilla. Hay nuevas sutilezas que dominar y desafíos inéditos que afrontar para exprimir el máximo del paquete, y lo encuentro apasionante”.

Pierre Gasly y Franco Colapinto, los pilotos de Alpine para la temporada 2026 Prensa Alpine

Flavio Briatore, Jefe de Equipo de Alpine, presionó a los pilotos: “Este año no hay más excusas y tenemos que lograr buenos resultados. El auto será competitivo”, adelantó el ejecutivo italiano. “Dependemos de estos tres chicos —incluyó a Paul Aron, piloto de reserva—, ellos son los jefes. Son los que tienen que traer el resultado cada fin de semana”, continuó.