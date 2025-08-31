El agua no frenó al TC2000 en Junín y Leonel Pernía logró el primer triunfo en el año

La lluvia desvirtuó el regreso del TC2000 al autódromo Eusebio Marcilla, de Junín, aunque la categoría no se frenó y desanduvo la fecha, la séptima del calendario. En una pista con altas dificultades, el campeón defensor Leonel Pernía firmó su primer triunfo en el año. Una victoria por la que el tandilense se esforzó y, además, descubrió en el abandono de Matías Rossi (Toyota) el plus para volver a la cima del podio. Fue el 39° triunfo personal y el primero con el modelo Honda ZRV. “Muy feliz por cómo se dio y en las condiciones en las que se dio. Fue una carrera muy dura, la pista realmente estaba difícil”, comentó Pernía, que con el éxito suma 46 puntos y avanzó hasta el sexto puesto en el campeonato.

De cuarto a primero, Leonel Pernía se impuso en Junín en la séptima fecha del TC2000; la próxima prueba de la categoría, en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires Prensa TC200

El sábado se suspendió la prueba de clasificación, por la tormenta y el aguacero que cayó en el trazado juninense, al que el TC2000 visitaba después de una década, y aunque las autoridades de la categoría estipularon que la qualy podía desarrollarse en la mañana del domingo, las condiciones de la pista no garantizaban seguridad.

Con la anulación, los entrenamientos tomaron preponderancia, porque de la combinación de los tiempos de ambas tandas resultó el tiempo para confeccionar la grilla de largada. El piloto local Gabriel Ponce de León (Toyota) se quedó con el mejor cajón de partida, con Rossi –puntero del campeonato- como primer escolta; en la segunda fila, Tiago Pernía (Honda) acompañó a su padre Leonel.

Con dos maniobras espectaculares, Pernía se quitó de encima a su hijo Tiago y luego a Ponce de León; el abandono de Rossi, por la rotura del motor –el compañero de garaje en el Toyota Gazoo Racing y segundo en el campeonato, Emiliano Stang, también se retrasó en el clasificador por problemas de temperatura del auto-, resultó el primer impacto que allanó el camino para volver a festejar. “Gabi [Ponce de León] se manejó todo, demostró porqué salió tantas veces campeón de la categoría. La única diferencia fue cuando se le corrió el auto, lo pude aprovechar y superarlo. Con el equipo veníamos trabajando un montón para lograr esta victoria”, señaló Pernía, en diálogo con Carburando.

El juninense Gabriel Ponce de León finalizó segundo; un exceso en el curvón le abrió la puerta para que Leonel Pernía ejecutará la maniobra de superación y se llevara el triunfo Prensa TC200

“Quería ganar, se me escapó por poquito. Cometo un exceso en el curvón, se me mueve un poquito el auto y casi lo pierdo. Mordí un poquito afuera, aunque me pude mantener en la pista, pero Leo [Pernía] me terminó pasando. Me voy contento con el podio”, analizó Ponce de León. La pista mostró su dificultad en las maniobras de despiste que protagonizaron los pilotos de Chevrolet y compañeros de equipo en una de las estructuras que presenta ProRacing -Franco Vivian y Facundo Aldrighetti- y Nicolás Palau (Volkswagen). Otro de los nombres que desertó de la prueba fue Nicolás Traut (Fiat).

El abandono en Junín no lo quitó de la cima del campeonato a Matías Rossi Prensa TC200

Los Pernía a tiro estuvieron de celebrar juntos en el podio juninense, pero Tiago perdió el tercer casillero en la última vuelta con Marcelo Ciarrocchi (Toyota) que sacó rédito de un error del rival para ejecutar la maniobra de superación y ser parte de los festejos. Leonel es el cuarto ganador que presentó el TC2000, categoría que siempre consagró a un vencedor distinto en cada una de las carreras en el autódromo Eusebio Marcilla. El primero fue José María Pechito López, en 2011; dos años después fue el turno de Rossi y en 2015 la firma la colocó Damián Fineschi. También cuatro son las marcas que celebraron: Fiat, Toyota, Peugeot y ahora Honda.

Con Rossi y Stang separados por apenas un punto, 116 y 115, el TC2000 desarrollará la próxima carrera en el Circuito N°9 del autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires, el último fin de semana de septiembre.