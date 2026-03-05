El drama de Aston Martin: las vibraciones en su monoplaza los obligaría a retirarse antes de tiempo en el Gran Premio de Australia

Resulta increíble que a menos de 24 horas de levantarse el telón de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Aston Martin esté en serios problemas para poder competir en el Gran Premio de Australia, ya que tiene problemas en su monoplaza a tal punto que podría verse obligado a limitar su rodaje en Melbourne por las severas vibraciones del motor que están afectando sus coches y a sus pilotos, tanto que Lance Stroll comparó el problema con recibir una descarga eléctrica.

Frente a semejante complicación, todas las miradas están puestas en Aston Martin para la carrera inaugural, porque el equipo llegó tarde al shakedown en Barcelona y tuvo dificultades en los test de Bahréin, ya que las vibraciones del motor obstaculizaron su rodaje en ambos trazados. Ahora, el equipo advirtió que podría tener que limitar su actividad este fin de semana.

El jefe del equipo, Adrian Newey, explicó que podrían ser necesarios abandonos tempranos principalmente para proteger a los pilotos. El principal problema con el AMR26 está vinculado a vibraciones extremas del motor, que están provocando daños en otros componentes del auto, incluida su nueva batería.

Newey además especificó que, por lo tanto, Stroll y su compañero de equipo Fernando Alonso estarían limitados a unas 20 vueltas en Melbourne para protegerlos de posibles daños nerviosos en las manos provocados por estas vibraciones. “Alonso nos dijo que no podía dar más de 25 vueltas (con el AMR26 de Bahréin), sin sufrir daños permanentes en los nervios de la manos y Lance, que no podía dar más de 15″, explicó Newey.

En una charla con el programa F1 TV le pidieron a Stroll que describiera la sensación de estas vibraciones y la comparara con algo. El piloto canadiense lo describió como: “Se siente como estar en una silla eléctrica. No sé muy bien cómo definirlo. Simplemente son vibraciones muy incómodas. Es malo para el motor, pero también para el ser humano dentro del coche. Tenemos que resolverlo, pero creo que lo haremos.”

Los problemas se originan en la unidad de potencia de Honda, pero se propagan por el monoplaza debido a la rigidez del chasis de fibra de carbono de la Fórmula 1. Esto está provocando otros inconvenientes en el AMR26, como que piezas como los espejos se aflojen. “Honda lo identificó en los primeros test. El coche no aguanta. Se aflojan los espejos, se rompe la luz trasera... Los pilotos sentimos esas vibraciones y después de un par de vueltas se te quedan un poco adormecidas las manos o los pies o el cuerpo en general. Pero bueno, tampoco es una limitación tan grande”, explicó Fernando Alonso

Aston Martin y Honda están trabajando para solucionar los problemas, y Stroll agregó: “El equipo está intentando mejorar tan rápido como podemos. ¿Vamos a estar donde queremos este fin de semana? No. Bahréin fue hace sólo hace un par de semanas, y estos cambios no ocurren de la noche a la mañana. Pero hicimos algunos cambios en las últimas semanas y veremos cómo nos va".

Y finalizó: “No es bueno. Estamos tratando de resolverlo, arreglarlo. Tenemos algunas ideas esta semana para solucionar algunos de esos problemas, y veremos en la primera práctica si es mejor que lo que era en Bahréin”.