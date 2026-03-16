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El pedido de la agencia de Franco Colapinto para evitar las amenazas contra Esteban Ocon

La tensión va en aumento por el accidente que provocó el francés en China y se emitió un comunicado de manera preventiva

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El incidente entre Franco Colapinto y Esteban Ocon en el Gran Premio de China. (Photo by Greg Baker / AFP)
El incidente entre Franco Colapinto y Esteban Ocon en el Gran Premio de China. (Photo by Greg Baker / AFP)GREG BAKER - AFP

El accidente entre Esteban Ocon y Franco Colapinto resultó determinante para las aspiraciones del piloto argentino de Alpine en el Gran Premio de China. Si bien logró entrar en el último puesto de la zona de puntos (10°), la maniobra del francés fue la que atentó contra las posibilidades de Colapinto de poder cerrar la carrera algunas posiciones más arriba en la grilla final. Este incidente despertó una reacción de los fanáticos respecto del accionar de Ocon, lo que provocó que desde el equipo de trabajo del piloto de Alpine se emitiera un comunicado para calmar los ánimos.

En el giro 32 de la carrera, al tomar la trazada ideal en la curva, Colapinto se encontró con el monoplaza de Ocon, ya que el piloto de Haas quiso pasar al argentino por un lugar imposible. Después de ese choque los dos autos hicieron un trompo y Colapinto se recuperó rápidamente para ir por el Racing Bulls de Arvid Lindblad para colocarse en la 11ª posición. Se pudo escuchar al hombre de Alpine comunicarle a su ingeniero que sentía que algo se había dañado en el A526, sin embargo, se mantuvo sólido y gracias al abandono de Max Verstappen logró sumar su primer punto del año.

Ocon recibió una penalización de 10 segundos por parte de los comisarios por provocar la colisión. “Me merezco la penalización”, dijo Ocon en la zona de prensa tras la carrera, después de haberse acercado ya a Colapinto para disculparse antes de la ronda de entrevistas con los medios.

“Estuve luchando con Franco durante toda la carrera, así que claramente la culpa de ese último incidente fue mía. Fui un poco demasiado optimista y la diferencia no era tan grande. Había un punto que alcanzar, y para mí y para él hoy deberíamos haber conseguido muchos más. Me alegra que al menos haya conseguido un punto, porque hizo una buena carrera”, explicó Ocon tras el GP de China.

Tras la carrera Colapinto estaba muy molesto por los contratiempos que tuvo que soportar durante la competencia y fue claro acerca del choque con Ocon: “No vi la repetición, simplemente me golpeó en la parte trasera derecha y me destrozó el coche. Es lo que es, se disculpó y todo está bien, pero claro, es muy molesto haber perdido algunos puntos por eso.”

La agencia de Colapinto, Bullet Sports Management, dirigida por el expiloto de coches deportivos Jamie Campbell-Walter, emitió un comunicado de forma preventiva para desalentar el abuso en las redes sociales “Aviso importante: por favor, no envíen mensajes de odio ni amenazas de muerte a Esteban, a su familia ni al equipo Haas”, decía el comunicado.

Y finalizó: “Esto no cambiará lo sucedido y sólo deja en mal lugar a los fans de Franco. Gracias por mantener un apoyo positivo y respetuoso.”

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