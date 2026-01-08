El tremendo accidente en el Rally Dakar en la quinta etapa que dejó a una pareja española afuera de la competencia
El Santana de los españoles Jesús Calleja y Eduardo Blanco dio una vuelta en el aire y quedó destrozado
Las imágenes, al menos, son inquietantes. Si bien el Rally Dakar suele ofrecer situaciones de vehículos al límite de sus posibilidades, en este 2026, en la quinta etapa muchos se quedaron sin aliento cuando se produjo un accidente a alta velocidad. El auto que conducía Jesús Calleja y su copiloto Eduardo Blanco terminó fuera del trazado tras sufrir un fuerte vuelco que destrozó el Santana en que estaban abordo y eso obligó a ambos a abandonar la competencia.
Nada parecía indicar que esta pareja española podía tener un accidente de estas características, ya que en el desierto estaba marcando buenos tiempos. Sin embargo, un bache no marcado en la hoja de ruta provocó que su vehículo diera una vuelta de campana. El incidente se produjo después del kilómetro 271, cuando Calleja y Blanco, CEO de Santana Motors, transitaban por una pista recta, cubierta por el polvo de otros competidores. La zona, calificada como “peligro 3” en el argot del Dakar, no figuraba en el roadbook, lo que elevó el riesgo para quienes circulaban a alta velocidad.
En la etapa anterior, el equipo español había logrado su mejor posición dentro de la carrera, ubicándose en el puesto 26 de la clasificación, pero el accidente que sufrieron dejó el vehículo destrozado y quedaron sin posibilidades de continuar en la competencia.
El Santana se encontraba a sólo 17 minutos del líder de la etapa tras superar el kilómetro 217. La falta de advertencia sobre el obstáculo en el roadbook generó malestar entre los pilotos, sumando otro episodio a las críticas sobre la seguridad y el sistema de reposicionamiento de los corredores.
El accidente movilizó rápidamente a los equipos de rescate y a los servicios médicos del Dakar. Incluso, algunos espectadores se acercaron para asistir a Calleja y a Blanco, que lograron salir del vehículo por sus propios medios. Si bien los dos salieron ilesos de semejante incidente, ambos fueron trasladados a un centro médico para realizar revisiones de rutina.
La organización evalúa las condiciones de la pista y el cumplimiento de los protocolos de seguridad para evitar nuevos accidentes en una de las pruebas más exigentes y peligrosas del automovilismo mundial.
En los días previos al accidente, Calleja le había trasladado su molestia a la Federación Internacional del Automóvil por las decisiones tomadas respecto con el orden de salida. La inquietud del español se multiplicó entre otros pilotos, como Isidre Esteve, que también habían advertido a la FIA sobre los riesgos de transitar detrás de máquinas más lentas, especialmente en los tramos con mucho polvo en el aire.
“Salen delante nuestro 40 pilotos más lentos. ¿Resultado? Todo el rato en el polvo, no veíamos la pista...Super peligroso ¿Seguridad? Ni seguridad ni leches. Aquí la seguridad no existe", dijo Esteve el martes último.
Hoy hemos salido muy a gusto! Salimos 39, pero sin polvo delante se corre mejor… y ahí hemos demostrado que también sabemos ir rápido!!— Jesús Calleja (@JesusCalleja) January 7, 2026
Hemos hecho un 26, que aquí tiene mucho mérito.⁰Eso ya es estar metido con gente muy buena y se nota!
Ahora estamos en plena etapa maratón:… pic.twitter.com/6BVWRGakGn
