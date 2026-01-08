El tremendo accidente en el Rally Dakar en la quinta etapa que dejó a una pareja española afuera de la competencia

Las imágenes, al menos, son inquietantes. Si bien el Rally Dakar suele ofrecer situaciones de vehículos al límite de sus posibilidades, en este 2026, en la quinta etapa muchos se quedaron sin aliento cuando se produjo un accidente a alta velocidad. El auto que conducía Jesús Calleja y su copiloto Eduardo Blanco terminó fuera del trazado tras sufrir un fuerte vuelco que destrozó el Santana en que estaban abordo y eso obligó a ambos a abandonar la competencia.

Nada parecía indicar que esta pareja española podía tener un accidente de estas características, ya que en el desierto estaba marcando buenos tiempos. Sin embargo, un bache no marcado en la hoja de ruta provocó que su vehículo diera una vuelta de campana. El incidente se produjo después del kilómetro 271, cuando Calleja y Blanco, CEO de Santana Motors, transitaban por una pista recta, cubierta por el polvo de otros competidores. La zona, calificada como “peligro 3” en el argot del Dakar, no figuraba en el roadbook, lo que elevó el riesgo para quienes circulaban a alta velocidad.

Wat een crash van de Spanjaard Jésus Calleja! 😱

Gelukkig zijn er omstanders die Calleja en navigator Eduardo Blanco direct te hulp schoten.#rtlgp #dakar2026 pic.twitter.com/AtlVVUMF9d — RTL GP (@RTLGP) January 8, 2026

En la etapa anterior, el equipo español había logrado su mejor posición dentro de la carrera, ubicándose en el puesto 26 de la clasificación, pero el accidente que sufrieron dejó el vehículo destrozado y quedaron sin posibilidades de continuar en la competencia.

El Santana se encontraba a sólo 17 minutos del líder de la etapa tras superar el kilómetro 217. La falta de advertencia sobre el obstáculo en el roadbook generó malestar entre los pilotos, sumando otro episodio a las críticas sobre la seguridad y el sistema de reposicionamiento de los corredores.

El accidente movilizó rápidamente a los equipos de rescate y a los servicios médicos del Dakar. Incluso, algunos espectadores se acercaron para asistir a Calleja y a Blanco, que lograron salir del vehículo por sus propios medios. Si bien los dos salieron ilesos de semejante incidente, ambos fueron trasladados a un centro médico para realizar revisiones de rutina.