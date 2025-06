Emiliano Stang, el piloto de 20 años que con tres victorias marca el pulso en el renovado TC2000

Un año de mucho aprendizaje, con la referencia del quíntuple campeón Matías Rossi en el equipo Toyota Gazoo Racing (TGR), era el desafío que se planteó Emiliano Stang para 2025. El crespense no imaginó que la nueva era del TC2000 lo tendría en la vidriera, tras recibir la confirmación de que sería piloto oficial de la marca japonesa: ganó tres de las cuatro fechas del campeonato y en el autódromo de Concordia ratificó el excelente momento.

“La Corolla Cross está muy bien, pero si me decían que este sería el inicio del campeonato les decía que estaban locos, que no había posibilidades”, apuntó el joven, de 20 años, al que el automovilismo lo envuelve desde temprana edad en las pistas y también fuera de los autódromos, porque la familia tiene una fábrica de neumáticos de competición. La ecuación es sencilla para Stang: si no está corriendo, trabaja en la empresa.

Con tres triunfos en cuatro carreras, Emiliano Stang retribuye la convocatoria que le hizo Toyota Gazoo Racing para competir en 2025 en la estructura TC2000.com.ar

Un éxito que, a diferencia de los que logró en Oberá, en el inicio del año, y en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires, no lo rubricó desde la pole. Esta vez, debió trepar desde el cuarto cajón de la grilla para recibir la bandera a cuadros en el primer puesto.

Una mala partida de Matías Rossi, su compañero de garaje, y el despiste de Franco Morillo (Chevrolet Tracker) posibilitaron el ascenso rápido de Stang, que descubrió dificultades cuando tuvo que atacar a Gabriel Ponce de León (Toyota Cross-Corsi Sport): el ritmo del juninense era bueno y el entrerriano no lograba descubrir el espacio para ensayar una maniobra de superación, la que llegó a falta de poco más de cinco minutos para el desenlace de la carrera. Los problemas de freno que arrastraba Ponce de León, que cayó hasta el séptimo puesto, fueron una de las razones que permitieron el avance.

De 20 años, Emiliano Stang demuestra sus condiciones en la pista y en la semana trabaja en la empresa de neumáticos de la familia TC2000.com.ar

“No tenía mucho margen, porque se empezó a elevar la temperatura y yo tenía que estar ahí atrás para intentar el sobrepaso, porque con aire fresco el problema iba a desaparecer. Después, Rossi era más rápido que yo, pero no tenía carga [aerodinámica] y los kilos de lastre afectaron su rendimiento”, analizó Stang, el primer vencedor que tuvo el TC2000 en la era SUV.

“El auto cambió completamente, el modelo y la construcción. Antes se usaba eje trasero y ahora son todas ruedas independientes. Es de los cambios más grandes que se hicieron”, señala quien el año pasado recibió el llamado de Darío Ramonda, el director del equipo TGR.

El ritmo y una conducción sin errores se destacaban en Stang, que en 2024 se las ingeniaba para ser competitivo con un Fiat Cronos, del equipo Octanos Competición, que no sobresalía en las carreras. En ese momento, la continuidad del crespense en el TC2000 no estaba asegurada y con los resultados demuestra que paga la oportunidad que le brindaron.

Con Rossi puntero del campeonato, con 90 puntos, Stang acecha: 11 unidades es la diferencia y desde el equipo se entusiasman con llegar a la definición del título en un mano a mano de sus dos espadas. “Veremos cómo se dan las cosas, ojalá que suceda porque significaría que seguimos siendo competitivos”, resaltó Ramonda, que tiene muy en claro que el equipo está por encima de los apetitos personales y llegada la instancia se bajará línea: “Por ahora tienen libertad de acción, pero si después es necesario tomar una decisión para favorecer al equipo, lo tendremos que hacer”. Los pergaminos los tiene Rossi en TGR, que reconoce los méritos y tiene respeto por la tarea de Stang.

El binomio Stang-Rossi marcó el territorio en la apertura del campeonato al señalar un 1-2 de Toyota con el modelo Corolla Cross, la SUV que eligió la marca para transitar la renovación que impone la categoría y con la que domina en el calendario.

El proyecto de remozar el parque automotor estuvo desde hace un par de años en la vidriera del TC2000, pero entró en escena en un pasaje complejo del automovilismo nacional y en particular de la categoría, que quedó inmersa en la puja entre el Automóvil Club Argentino (ACA) y la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), los órganos fiscalizadores que rigen en el país, aunque solamente el ACA tiene el reconocimiento de la Federación Internacional del Automóvil y, además, descubrió el aval del Gobierno Nacional para la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del ACA como única autoridad deportiva nacional para fiscalizar y regular el automovilismo deportivo del país.

Emiliano Stang enseña el camino en Concordia; el crespense protagoniza un comienzo de calendario que invita a soñar TC2000.com.ar

El TC2000 en su renovación enseña a jóvenes talentos que se animan a pulsear con los campeones como Rossi, Leonel Pernía, Ponce de León… La categoría realza la imagen con el cambio: el ingreso de dos SUV de la marca Nissan ayudarán a darle volumen a un parque automotor que todavía no tiene en la pista el número que se proyectó, aunque avanza para recuperar el brillo que iluminó en el pasado.