Otra denuncia sacude al mundo de la Fórmula 1 y la temporada recién empieza. Esta vez, la esposa de Toto Wolff, Susie, el jefe del equipo Mercedes, inició acciones legales contra la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) por difamación. Es que Susie Wolff es la directora de la academia de la FIA y la organización la acusó de haberle pasado información privilegiada a su esposo. Pero la causa se cerró en 48 horas porque no había pruebas.

Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo y piloto de la escudería Mercedes, respaldó a Susie Wolff y aprovechó para cuestionar a la FIA no solo por este caso, sino por el de Red Bull, que tuvo a su director deportivo, Christian Horner, en el ojo de la tormenta. “El mensaje que dan es que si denunciás te despiden”, dijo Hamilton.

Es que los medios ingleses afirman que la empleada de Red Bull que denunció a Horner por supuesto acoso fue relevada de su puesto. La investigación externa que hizo la escudería determinó que las acusaciones contra Horner no tenían fundamento. La mujer, de la que no se conoce la identidad, anticipó que presentará un recurso porque no quedó conforme con la investigación.

El caso de Susie Wolff fue inverso. Ella fue la denunciada, y la investigación de la FIA terminó siendo desestimada. Los Wolff fueron objeto de una investigación de la FIA hace tres meses atrás. La pesquisa buscaba determinar si la pareja compartía información confidencial con su esposo, tras acusaciones de conflicto de intereses advertidas por la revista BusinessF1 en un artículo. Sin embargo, la Federación terminó por cerrar la investigación 48 horas, luego de declaraciones casi idénticas de los nueve equipos restantes negaran haber presentado la denuncia necesaria para iniciarla.

El director ejecutivo de Mercedes GP, Toto Wolff, y la directora general de la Academia de Fórmula 1, Susie Wolff, posan durante el evento AMG X IWC en Speed ​​Vegas Kym Illman - Getty Images North America

A raíz de lo acontecido, Susie inició acciones legales contra la FIA el 4 de marzo. Hamilton aprovechó esta semana para respaldar la postura de Wolff y lamentó la falta de responsabilidad en la serie. “Estoy increíblemente orgulloso de Susie Wolff”, aseguró el piloto británico de 39 años, que competirá para Ferrari el próximo año. “Ella es muy valiente y defiende grandes valores. Es una gran líder. Y en un mundo donde a menudo se silencia a la gente, envía un gran mensaje”, destacó.

Cuando se le preguntó si el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, todavía tenía su confianza, Hamilton sentenció: “Nunca la he tenido”. “Sigue siendo un deporte dominado por los hombres. Y vivimos en una época donde el mensaje es: ‘Si presentás una denuncia, te despiden’” , disparó a continuación. Y concluyó con un pedido: “Y proyectar esa narrativa al mundo es terrible, especialmente cuando hablamos de inclusión. Debemos proteger los valores fundamentales aquí”.

El piloto Lewis Hamilton de Mercedes en el circuito de Yas Marina en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, el jueves 23 de noviembre de 2023. (AP Foto/Kamran Jebreili) Kamran Jebreili - AP

Durante la misma jornada, la FIA anunció que su comité de ética había absuelto a Ben Sulayem de “interferencia de cualquier tipo” en el caso.

El expiloto de rally emiratí y ahora dirigente de automovilismo fue objeto de dos denuncias en el último tiempo. El primero alega que intervino para anular una penalización impuesta a Fernando Alonso en el Gran Premio de Arabia Saudita del año pasado. El segundo informe del mismo denunciante también afirmó que Ben Sulayem les dijo a los funcionarios que no certificaran el circuito de Las Vegas para su carrera de alto perfil en noviembre pasado.

Sobre su presente en Mercedes, Hamilton afirmó confiar en que su equipo pueda mejorar el ritmo de su auto W15 para competir por podios y carreras este año. El inglés subió por última vez al escalón más alto del podio en el GP de Arabia Saudita de 2021. Ganó además dos veces el GP de Australia, la última vez en 2015.

El ‘caso Horner” que sacudió a Red Bull

La escudería y su piloto Max Verstappen dominan a sus competidores con autoridad, pero la escudería austríaca parece su peor rival en este inicio de temporada, con disputas internas y conflictos que acaparan titulares más allá del rendimiento de su competidor estrella en la pista.

El 5 de febrero, el diario neerlandés De Telegraaf reveló que Horner era objeto de una investigación interna por unas acusaciones de “comportamiento inapropiado” formuladas por una empleada del equipo. Horner, cuya esposa es la cantante Geri Halliwell -exintegrante del grupo de éxito Spice Girls-, defendió su inocencia.

El 28 de febrero, la investigación interna absolvió a Horner, una decisión que recibió con satisfacción, justo antes del Gran Premio de la nueva temporada, en Baréin. Pero las aguas no se calmaron y un día después hubo gran revuelo en el ‘paddock’ por un correo electrónico anónimo, imposible de verificar.

El jefe de Red Bull Christian Horner habla con el piloto Sergio Pérez y con el director de equipos de la Red Bull en la F1 Helmut Marko en Sahir, Bahrein Darko Bandic - AP

En él se incluían supuestas conversaciones de WhatsApp entre Horner y la mujer que le acusó, que fue suspendida por Red Bull el 7 de marzo. “Se presentó una denuncia, fue examinada y fue rechazada. A partir de ahí, tenemos que pasar a otra cosa”, fueron las palabras de Horner ante la revelación.

Varios directores de escuderías, especialmente el austríaco Toto Wolff (Mercedes) y el estadounidense Zak Brown (McLaren) denunciaron la falta de transparencia en la gestión de este caso y apuntaron contra la FIA. Red Bull habló entonces de la necesidad de respetar la vida privada de las personas.

Con información de Associated Press

