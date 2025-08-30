En qué canal pasan el GP de Países Bajos de la Fórmula 1 2025 hoy

Este domingo se disputa la decimoquinta fecha de la Fórmula 1 2025 en el Circuito de Zandvoort: el Gran Premio de Gran Bretaña. La carrera, que comienza a las 10 (hora argentina), se puede ver en vivo únicamente por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro; mientras que en Fox Sports estará disponible el relato en vivo y, horas más tarde, la prueba en diferido. Franco Colapinto afrontará su novena jornada como piloto titular de Alpine.

El argentino está yendo de mayor a menor este fin de semana. El viernes dejó buenas sensaciones tras quedar noveno en el segundo entrenamiento libre (FP2). Sin embargo, no pudo repetir esa actuación el sábado y, tras terminar último en la FP3, quedó eliminado en la Q1 de la clasificación. Finalmente largará 16°, mientras que su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly, saldrá 14°.

🎙| Las palabras de Franco Colapinto post práctica 1 y 2!



“No se que hice, este auto es mas raro” 😅 pic.twitter.com/BP6Ed7uqid — FC43 (@dailycolapinto) August 29, 2025

A pesar de su gran performance en un día con varios accidentes al comienzo del GP neerlandés, Colapinto recibió duras críticas por parte de Flavio Briatore, Jefe de Equipo de Alpine: “Tal vez no era el momento adecuado para que Franco esté en la Fórmula 1. Quizá necesite un año o dos más para formar parte de la Fórmula 1. Al final, lo que importa es el resultado. Él se esfuerza mucho. Trabaja muy duro con los ingenieros para complacerlos en todo, pero no es lo que espero de él”, afirmó.

Colapinto estuvo cerca de pasar a Q2 pero, a falta de pocos segundos, el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) lo superó y lo eliminó. “Me taparon dos autos en el sector 3, (Carlos) Sainz y (Oliver) Bearman. Cuando tenés un auto adelante a dos segundos perdés mucha carga (aerodinámica por la turbulencia que deja el otro coche) y se siente. Había hecho un muy buen primer sector y un buen segundo. Una pena porque tendríamos que haber pasado (a la Q2)”, explicó.

Franco Colapinto no pudo repetir lo hecho en la segunda práctica y largará 16° este domingo afp - AFP�

Cómo ver online el Gran Premio de Países Bajos

El Gran Premio de Países Bajos se disputa este fin de semana en el Circuito de Zandvoort, con la carrera programada para este domingo a las 10 (horario argentino). Se puede ver en vivo únicamente por streaming en el plan premium de Disney+ y en F1 Pro TV (en ambos casos se requiere una suscripción activa).

El liderazgo del campeonato de pilotos sigue en manos del australiano Oscar Piastri (McLaren), quien se mantiene como el más prolijo y parejo desde hace varias fechas, con un total de 284 puntos, nueve más que su compañero de escudería y principal competidor, el británico Lando Norris. El tetracampeón vigente, Max Verstappen, se ubica tercero con 187.

En el de constructores, en tanto, McLaren no tiene competencia. Está primero con 559 unidades y le saca 299 a Ferrari, que está segundo con 260. Mercedes está tercero con 236 y recién en el cuarto puesto aparece Red Bull con 194, casi todos conseguidos por Verstappen. Alpine, con Gasly y Colapinto, el único de los 20 pilotos titulares en la actualidad que aún no sumó puntos, está en el fondo de la tabla con apenas 20 puntos cosechados en su totalidad por el piloto francés.