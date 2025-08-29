La crítica de Flavio Briatore a Franco Colapinto: “Tal vez no era el momento adecuado para que estuviera en la F1″

Flavio Briatore bajó del Alpine al australiano Jack Doohan y subió al argentino Franco Colapinto esperando resultados. Buscaba puntos que le permitieran escalar posiciones en la Copa de Constructores. Cada ubicación ganada equivale a millones de dólares a final de temporada. Sin embargo, el pilarense de 22 años todavía tiene su cosecha en cero. Y el ejecutivo italiano empieza a fastidiarse.

“Creo que ya lo vi todo. No necesito ver nada más. Es difícil. Para el piloto es muy complicado lidiar con este auto. Estos autos son muy, muy pesados, muy rápidos. Y para un piloto joven, ponerlo en la Fórmula 1 tal vez no era el momento adecuado para que Franco esté en la Fórmula 1. Quizás necesite un año o dos más para formar parte de la Fórmula 1. Y sé que, al final, lo que importa es el resultado. Él se esfuerza mucho. Trabaja muy duro con los ingenieros para complacerlos en todo, pero no es lo que espero de Colapinto”, postuló Briatore.

La crítica de Briatore a Colapinto

El piloto argentino recibió entonces una defensa inesperada. Acudió en su rescate James Vowles, ex jefe del pilarense en Williams, escudería que el año pasado confió en el joven nacido en Pilar para reemplazar al estadounidense Logan Sargeant en las últimas nueve carreras de la temporada.

“Cuando la presión no está, podés sacar mucho más del piloto, porque no se preocupa de que un rendimiento inmediato tenga un impacto”, dijo Vowles. Y agregó: “Un buen ejemplo fue la primera vez que puse a Franco en Silverstone (en la FP1 de 2024). Él pensaba que era su única oportunidad de estar allí y mi mensaje antes fue: ‘No tiene nada que ver con los tiempos por vuelta, se trata de que te relajes y disfrutes del momento porque quizá nunca vuelva a repetirse’. Y dio una actuación sobresaliente”.

Franco Colapinto y James Vowles, su ex jefe en Williams Williams Racing - www.xpbimages.com

Briatore, artífice principal de la salida de Colapinto de Williams y su llegada a Alpine con un contrato plurianual, mostró su descontento en una conferencia de prensa conjunta con otros directores de equipo como Toto Wolff (Mercedes) y el mencionado Vowles, de Williams. Fue este viernes, entre las dos sesiones de práctica en el circuito de Zandvoort.

El ejecutivo italiano volvió a hablar del joven argentino y lo ocurrido esta temporada: “Cambiamos a Doohan por Franco y quizá él tiene el mismo problema de demasiada presión por estar en la Fórmula 1”, dedujo Briatore. Y añadió: “Quizás le pusimos demasiada presión. A veces necesitamos considerar que el piloto es un ser humano y que tenemos que entender exactamente qué pasa por la cabeza de estos chicos, porque son jóvenes: 19, 20, 22, 23 años...”.

Franco Colapinto, con el director ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore

“A veces es nuestro error subestimar la parte humana del piloto. Siempre estamos mirando el cronómetro. Quizá me perdí algo ahí en la gestión del piloto”, asumió Briatore. Y ante una consulta en el paddock de la F1, razonó: “Ya sabés, todo el mundo ve el resultado. Quizás, como dijimos antes, había demasiada presión para este piloto, para un piloto joven. Creo que lo que dijo Toto (Wolff, CEO del equipo Mercedes) estuvo bien. Fue bueno. Si el piloto joven va a un equipo pequeño, las expectativas no son tan altas”.

Y continuó: “Cuando el piloto va, en los papeles, a un equipo grande como Renault, Mercedes, etcétera, esperamos mucho más de él. Ponemos mucha presión en el piloto y quizás eso sea nuestro error”. Interrogado sobre el lineup (la conformación) de su equipo para la próxima temporada, Briatore tiró la pelota afuera: “Para el futuro, sinceramente, no lo sé”, respondió.

Casi como si estuviera enterado de las críticas de su jefe, Franco Colapinto dio su mejor versión arriba de un Alpine en la segunda práctica libre en Zandvoort. Terminó en el noveno puesto, a poco más de un segundo de líder, el inglés Lando Norris, y con más de un segundo de distancia de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien concluyó en el puesto 19. El piloto galo ni siquiera pudo dar una vuelta rápida con los neumáticos blandos.

“No sé, la verdad. De golpe, salgo y tengo el doble de grip [adherencia]”, dijo Colapinto en ESPN. Intenta explicar cómo hizo para meterse entre los mejores diez de la segunda práctica en Zandvoort. “Y obviamente, cuando tengo grip salen más fáciles las vueltas. Y el tiempo está ahí. Fue una buena FP2″.

“Hay que seguir trabajando”, amplió Colapinto después de su gran tarea en Zandvoort. “Es un buen paso. Nos cuestan mucho las curvas lentas. Es donde más tiempo pierdo. Pierre (Gasly) estaba con un alerón completamente distinto, con mucha más carga para ir mejor en esas partes trabadas y no perdía tanto en las rectas. Hay que ver si eso funciona bien para mañana. Capaz es una buena dirección. Mucho viento, que complica mucho”, completó el argentino en ESPN.