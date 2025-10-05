En qué canal pasan el GP de Singapur de la Fórmula 1 2025 hoy

Exigidos por las dificultades del circuito, pero también por la noche y las altas temperaturas, los 20 pilotos de la Fórmula 1 (F1) desandarán este domingo la fecha 18 del Gran Circo, en Marina Bay, el Gran Premio de Singapur. El británico George Russell (Mercedes) logró la pole position este sábado, mientras que Franco Colapinto largará 16° con Alpine.

La carrera iniciará a las 9 (horario argentino), pero esta vez no se podrá ver en vivo por televisión, sino a través de las plataformas de streaming Disney+ Premium o F1 Pro TV. El canal Fox Sports dispondrá del relato, pero la final será en diferido.

Franco Colapinto sabe que no tiene el auto que quisiera, pero va por sus primeros puntos en Singapur Agencia AFP - AFP�

Cómo ver online el Gran Premio de Singapur

El Gran Premio de Singapur se disputa este fin de semana en el Autódromo Nacional de Marina Bay, con la carrera programada para este domingo a las 9 (horario argentino). Se puede ver en vivo únicamente por streaming en el plan premium de Disney+ y en F1 Pro TV (en ambos casos se requiere una suscripción activa).

Tomorrow's grid is an exciting prospect 👀



Let's take a look at how the drivers will line up 👊#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/CXSbP3Qjdo — Formula 1 (@F1) October 4, 2025

La temporada de Franco Colapinto en la Fórmula 1 no está siendo la que querría. Porque si bien se integró más tarde al campeonato en reemplazo de Jack Doohan, aún no pudo conseguir ninguna unidad. Sin embargo, la ilusión de hacerlo en el Gran Premio de Singapur se mantiene intacta, porque justamente allí, en el circuito de Marina Bay consiguió el año pasado, aunque a bordo de Williams, un valiosísimo 11° lugar en la carrera.

Para Colapinto será su 12ª carrera con la escudería francesa en la temporada en curso. Este año su mejor performance fue el 11° lugar en el GP de Zandvoort en Países Bajos.

Franco Colapinto es uno de los favoritos del público; el argentino tiene carisma y talento LILLIAN SUWANRUMPHA� - AFP�

Así está la tabla de la Fórmula 1

El campeonato tiene en lo más alto a Oscar Piastri (McLaren) con 324 puntos, 25 más que su compañero Lando Norris. A falta de solo siete jornadas, ambos se perfilan para pelear por el título mano a mano, aunque Max Verstappen (Red Bull) no se baja de la pelea, les descontó tantos con su victoria de hace dos semanas en Azerbaiyán y marcha tercero con 255.

McLaren, por las producciones de Piastri y Norris, domina ampliamente el torneo de constructores con 623 unidades y puede consagrarse campeón en Singapur dado que su escolta es Mercedes con 290, 333 menos.

Oscar Piastri, durante las prácticas en el Gran Premio de Singapur; el australiano manda en el Campeonato de Pilotos ROSLAN RAHMAN - AFP

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).

5 de octubre: GP de Singapur.

19 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin (sprint).

26 octubre: GP de México en Ciudad de México.

9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).

22 de noviembre: GP de Las Vegas.

30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).

7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.