En qué canal pasan el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1, con Franco Colapinto

Este domingo se disputa la fecha inicial de la Fórmula 1 2026 en el Circuito Albert Park de Melbourne, el Gran Premio de Australia. La carrera se puede ver en vivo por televisión en la Argentina a través de Fox Sports, como así también por streaming en Disney+. El canal se puede sintonizar a través de Flow, Telecentro Play o DGO, aunque se requiere ser cliente. La plataforma digital requiere de una suscripción activa Premium para acceder al contenido. La otra opción para ver el Campeonato Mundial es a través de F1 TV Pro, también para clientes.

La de este domingo es la primera jornada de las 24 programadas y marcará el debut de Franco Colapinto con Alpine en este 2026, en una temporada en la que se estrena un reglamento técnico con novedades importantes. Los motores son más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (mucho más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles. Además, los autos son más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio.

Franco Colapinto afrontará su tercera temporada en la Fórmula 1, aunque lo hará por primera vez desde el comienzo, como piloto titular MARTIN KEEP� - AFP�

Cómo ver online el Gran Premio de Australia

El Gran Premio de Australia se disputa este fin de semana en el Circuito de Albert Park, con la carrera programada para este domingo a la 1 (horario argentino). Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio del plan Premium de Disney+ y F1 Pro TV (en ambos casos se requiere una suscripción activa).

Días y horarios de todas las carreras de la F1 2026

GP de Australia: 8 de marzo a la 1 (Melbourne)

Profeta en su tierra: Oscar Piastri en el Circuito de Albert Park ubicado en Melbourne, Australia Heath McKinley� - AP�

GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)

GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)

GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)

GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)

GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)

GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)

*Todos los horarios corresponden a la Argentina