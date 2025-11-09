En qué canal pasan el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 2025

La final de la fecha 21 del Gran Circo se desarrolla este domingo a las 14 (hora argentina) en el circuito de Interlagos; Lando Norris hizo la pole positinio y Franco Colapinto larga 18°
La temporada 2025 de la Fórmula 1 avanza este domingo con el Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos, que puede ser un quiebre para la definición del campeonato de pilotos porque el británico Lando Norris (McLaren) ganó la carrera sprint, hizo la pole position y largará adelante de todos con Oscar Piastri (McLaren) en el cuarto lugar y Max Vestappen (Red Bull) en el 16°.
La carrera inicia a las 14 (horario argentino) y se transmite en vivo por televisión a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; o vía streaming en las plataformas digitales Disney+ Premium o F1 TV Pro.
The grid is set for Sunday's São Paulo Grand Prix 👀— Formula 1 (@F1) November 8, 2025
Don't miss this one! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/XJjhsDsoaQ
El británico acumula 365 unidades y el australiano tiene 356, luego de la prueba sprint del sábado. Verstappen continúa en el tercer lugar de la general con 326 unidades y, además de que todavía está algo lejos, comenzará muy desde atrás en Interlagos porque insólitamente no superó la Q1 en la clasificación después de cuatro años. Con solo cuatro GP por delante incluido el del país Sudamericano, Norris tiene ante sí una gran chance de tomar mayor distancia de ambos rivales.
El torneo de constructores ya se definió tras el Gran Premio de Singapur con el título de McLaren. El equipo británico domina la tabla de posiciones con 721 puntos y su nuevo escolta es, otra vez, Mercedes con 368 gracias a que superó a Ferrari con la prueba sprint en Brasil.
Franco Colapinto, que en la previa fue confirmado por Alpine para la próxima temporada como piloto titular, comienza 18° y con la difícil misión de sobrepasar muchos autos para aspirar a sumar puntos. El argentino se accidentó en la carrera sprint, rompió su monoplaza y afrontó la clasificación con el vehículo reparado y no en la mejores condiciones.
Su compañero Pierre Gasly, por su parte, está haciendo un buen GP: fue octavo en la carrera sprint y sumó un punto y larga noveno en la final con la ilusión de subirse al podio como lo hizo en 2024 en el tercer puesto.
Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025
- GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).
- GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).
- GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).
- GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).
- GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).
- GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).
- GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Singapur - George Russell (Mercedes).
- GP de Estados Unidos en Austin - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de México en Ciudad de México - Lando Norris (McLaren).
- 9 de noviembre - GP de Brasil en Interlagos.
- 22 de noviembre - GP de Las Vegas.
- 30 de noviembre - GP de Qatar en Lusail (sprint).
- 7 diciembre - GP de Abu Dhabi en Yas Marina.
