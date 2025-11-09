A qué hora es el Gran Premio de México de la Fórmula 1 2025

La Fórmula 1 acelera motores este domingo, con el Gran Premio (GP) de Brasil, en San Pablo, dándole rienda suelta a la fecha 21 del Campeonato de Pilotos que lidera Lando Norris (McLaren), el dueño de la pole position, y que solo promete emociones en la recta final, con una pelea titánica que no se veía desde hacía largo rato. Además, Franco Colapinto, que este fin de semana fue confirmado por Alpine como piloto titular para 2026, asumirá un nuevo compromiso con la escudería francesa. La cercanía del público argentino, que viajó en gran cantidad a Interlagos, será el plus del que intentará agarrarse para conseguir los primeros puntos de la temporada.

La carrera iniciará a las 14 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports o vía streaming en Disney+ Premium o F1 TV Pro.

Lando Norris se quedó con la pole position del GP de Brasil; el líder dio el golpe sobre la mesa en los primeros dos días de competencia Ettore Chiereguini - AP

Este sábado, Norris (McLaren) redondeó un glorioso día en el GP al quedarse con la pole para la carrera de este domingo y después de ganar la sprint, para afianzar su liderazgo en el Mundial, mientras que Max Verstappen (Red Bull) no pasó de la Q1 en una atípica sesión.

El trazado brasileño deparó sorpresas en la qualy cuando para empezar el tetracampeón neerlandés quedó decimosexto en la Q1, eliminado cuatro años después en esta instancia. Con el Haas de Oliver Bearman luchando por ser primero o los españoles Fernando Alonso (Aston Martin y Carlos Sainz (Williams), que saldrán undécimo y decimoquinto, fuera en la Q2, a Norris le sonrió el fin de semana. Colapinto, por su parte, largará 18°.

The grid is set for Sunday's São Paulo Grand Prix 👀



Don't miss this one! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/XJjhsDsoaQ — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

El campeonato tiene hoy tres pilotos en puja por el anhelado título: Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren) y el tetracampeón vigente, Max Verstappen (Red Bull). Con su victoria en el autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, en la última jornada, el británico superó en la tabla de posiciones de pilotos a su compañero Piastri por un punto. Norris acumula 357 unidades y el australiano tiene 356. Verstappen continúa en el tercer lugar de la general con 321 unidades y, aunque todavía está algo lejos, descontó mucho en las últimas cuatro pruebas.

El torneo de constructores ya se definió tras el Gran Premio de Singapur con el título de McLaren. El equipo británico domina la tabla de posiciones con 713 puntos y su nuevo escolta es Ferrari con 356, una unidad más que Mercedes. Red Bull marcha cuarto con 346.

Cómo ver online el Gran Premio de Brasil

El Gran Premio de Brasil se disputa este fin de semana en el Autódromo de San Pablo, con la carrera programada para este domingo a las 14 (horario argentino). Se puede ver en vivo únicamente por televisión en Fox Sports o por streaming en el plan premium de Disney+ y en F1 Pro TV (en ambos casos se requiere una suscripción activa).

Para a Argentina este será un GP más que especial ya que este viernes Franco Colapinto fue confirmado por Alpine para la próxima temporada como piloto titular (esta la inicio como suplente) y eso potenció las expectativas para este fin de semana en el que cientos de fanáticos pudieron viajar a San Pablo a alentar al pilarense de 22 años.

Más allá de las limitaciones que tiene su monoplaza, Franco buscará sumar unidades por primera vez en el certamen en un circuito donde en 2024, a bordo de un Williams, se accidentó y abandonó.

El dato positivo para él es que en esa misma carrera, los Alpine de Esteban Ocon y Pierre Gasly se ubicaron segundo y tercero, respectivamente, y le dieron a Alpine su último podio en la Fórmula 1. El antecedente, muy cercano, le permite ilusionarse al argentino, no con estar entre los tres primeros pero sí con hacerlo en el top 10.

Franco Colapinto no la pasó bien en la pista ni viernes ni sábado; va con todo este domingo MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur - George Russell (Mercedes).

GP de Estados Unidos en Austin: Max Verstappen (Red Bull).

GP de México en Ciudad de México - Lando Norris (McLaren).

9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).

22 de noviembre: GP de Las Vegas.

30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).

7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.