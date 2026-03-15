En qué canal pasan el Gran Premio de China de la Fórmula 1, con Franco Colapinto

Este domingo se disputa la fecha 2 de la Fórmula 1 (F1) 2026 en el Circuito Internacional de Shanghái, el Gran Premio (GP) de China. La carrera se puede ver en vivo por televisión en la Argentina a través de Fox Sports, como así también por streaming en Disney+. La plataforma digital requiere de una suscripción activa para acceder al contenido Premium. La otra opción para ver el Campeonato Mundial es a través de F1 TV Pro, también para clientes.

La de este domingo será la segunda jornada de las 24 programadas para este año (de todos modos, dos fueron canceladas), en una temporada en la que se estrenó un reglamento técnico con novedades importantes. Los motores son más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (mucho más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles. Además, los autos son más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio.

Franco Colapinto largará en el 12° lugar de la parrilla de salida, con la ilusión de sumar sus primeros puntos con Alpine.

Franco Colapinto aseguró que peleará por los puntos en el Gran Premio de China de la F1 2026 afp - AFP�

Cómo ver online el Gran Premio de China

El Gran Premio de China se disputa este fin de semana en el Circuito Internacional de Shanghái, con la carrera para programada para este domingo a las 4 (horario argentino). La final se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio del plan premium de Disney+ y F1 Pro TV (en ambos casos se requiere una suscripción activa).

Fox Sports.

F1 TV Pro.

Disney+.

Días, horarios y ganadores de todas las carreras de la F1 2026

GP de Australia: George Russell (Mercedes)

George Russell (Mercedes) GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)

El Gran Premio de China se corre en el Circuito Internacional de Shanghái este fin de semana Andy Wong� - AP�

GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)

29 de marzo a las 2 (Suzuka) GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir) - Cancelado por la Guerra en Medio Oriente.

12 de abril a las 12 (Sakhir) - Cancelado por la Guerra en Medio Oriente. GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah) - Cancelado por la Guerra en Medio Oriente.

19 de abril a las 14 (Jeddah) - Cancelado por la Guerra en Medio Oriente. GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)

3 de mayo a las 17 (Miami Gardens) GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)

24 de mayo a las 17 (Montreal) GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)

7 de junio a las 10 (Montecarlo) GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)

14 de junio a las 10 (Montmeló) GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)

28 de junio a las 10 (Spielberg) GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)

5 de julio a las 11 (Silverstone) GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)

19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps) GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)

26 de julio a las 10 (Budapest) GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)

23 de agosto a las 10 (Zandvoort) GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

6 de septiembre a las 10 (Monza) GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)

13 de septiembre a las 10 (Madrid) GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)

27 de septiembre a las 8 (Bakú) GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)

11 de octubre a las 9 (Marina Bay) GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)

25 de octubre a las 17 (Austin) GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)

1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez) GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)

8 de noviembre a las 14 (Interlagos) GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)

21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip) GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)

29 de noviembre a las 13 (Lusail) GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)

*Todos los horarios corresponden a la Argentina