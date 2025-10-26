En qué canal pasan el Gran Premio de México de la Fórmula 1 2025

Este domingo a las 17 (hora argentina) se desarrolla el Gran Premio de México de la Fórmula 1, que corresponde a la vigésima fecha del calendario, en el autódromo Hermanos Rodríguez del DF con la participación de los 20 pilotos de las 10 escuderías, entre ellos Franco Colapinto con Alpine.

La carrera se transmite en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play -se requiere ser cliente de un cableoperador-; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

What a Qualifying! 😇



Lando Norris secures pole position, with the Ferraris of Charles Leclerc and Lewis Hamilton behind him on the grid 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/G66l8Oh614 — Formula 1 (@F1) October 25, 2025

El británico Lando Norris (McLaren), segundo en la tabla de posiciones del torneo, hizo la pole position el sábado y larga desde el primer lugar de la grilla. Detrás suyo lo hacen los Ferrari Charles Leclerc y Lewis Hamilton. El tetracampeón vigente y tercero en la general, Max Verstappen (Red Bull) comienza quinto, detrás de George Russel (Mercedes) mientras que el líder, Oscar Piastri (McLaren) inicia séptimo, justo después del Mercedes de Kimi Antonelli.

Para la escudería francesa Alpine no es un buen fin de semana, hasta el momento. Pierre Gasly arranca 18° y el argentino Colapinto, último. El pilarense intentará, desde el fondo, tener una carrera épica y sumar sus primeros puntos en la temporada en curso.

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur - George Russell (Mercedes).

GP de Estados Unidos en Austin: Max Verstappen (Red Bull).

26 octubre: GP de México en Ciudad de México.

9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).

22 de noviembre: GP de Las Vegas.

30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).

7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el triunfo de Max Verstappen en Estados Unidos Opta

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°

GP de Estados Unidos: 17°