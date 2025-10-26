A qué hora es el Gran Premio de México de la Fórmula 1 2025

La decimocuarta carrera de Franco Colapinto con Alpine se disputa en la tarde argentina de este domingo, en la capital mexicana
Este domingo, desde las 17 (hora argentina), se disputa el Gran Premio (GP) de México de la Fórmula 1. La vigésima fecha del Mundial 2025 de la categoría más importante del automovilismo a nivel internacional se corre en el Autódromo Hermanos Rodríguez y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+, en su plan Premium, y F1 TV Pro.
Será la 14° carrera de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine. Hasta el momento terminó 11° en Países Bajos, 13° en Mónaco y Canadá; 15° en España y Austria; 16° en Emilia-Romagna y Singapur; 17° en Monza y Austin; 18° en Hungría y 19° en Bélgica y Azerbaiyán, además de abandonar antes del comienzo del GP de Gran Bretaña por un fallo mecánico.
Cronograma y resultados de Colapinto en el Gran Premio de México
Viernes 24 de octubre
- Práctica 1: 9°.
- Práctica 2: 18°.
Sábado 25 de octubre
- Práctica 3: 19°.
- 18: Clasificación.
Domingo 26 de octubre
- 17: Final.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Cómo ver online el Gran Premio de México
El Gran Premio de México se disputa este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México, con la carrera programada para este domingo a las 17 (horario argentino). Se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro (en ambos casos se requiere una suscripción activa).
- Fox Sports.
- F1 TV Pro.
- Disney+.
Calendario y ganadores de la Fórmula 1 2025
- GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).
- GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).
- GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).
- GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).
- GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).
- GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).
- GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Singapur - George Russell (Mercedes).
- GP de Estados Unidos en Austin - Max Verstappen (Red Bull).
- 26 octubre: GP de México en Ciudad de México.
- 9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).
- 22 de noviembre: GP de Las Vegas.
- 30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).
- 7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.
