A qué hora es el Gran Premio de México de la Fórmula 1 2025

Este domingo, desde las 17 (hora argentina), se disputa el Gran Premio (GP) de México de la Fórmula 1. La vigésima fecha del Mundial 2025 de la categoría más importante del automovilismo a nivel internacional se corre en el Autódromo Hermanos Rodríguez y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+, en su plan Premium, y F1 TV Pro.

Será la 14° carrera de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine. Hasta el momento terminó 11° en Países Bajos, 13° en Mónaco y Canadá; 15° en España y Austria; 16° en Emilia-Romagna y Singapur; 17° en Monza y Austin; 18° en Hungría y 19° en Bélgica y Azerbaiyán, además de abandonar antes del comienzo del GP de Gran Bretaña por un fallo mecánico.

Franco Colapinto mejoró su rendimiento y encontró regularidad, pero el auto es el peor de la parrilla Bryn Lennon - Formula 1 - Getty Images South America

Cronograma y resultados de Colapinto en el Gran Premio de México

Viernes 24 de octubre

Práctica 1: 9°.

Práctica 2: 18°.

Sábado 25 de octubre

Práctica 3: 19°.

18: Clasificación.

Domingo 26 de octubre

17: Final.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Cómo ver online el Gran Premio de México

El Gran Premio de México se disputa este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México, con la carrera programada para este domingo a las 17 (horario argentino). Se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro (en ambos casos se requiere una suscripción activa).

Calendario y ganadores de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur - George Russell (Mercedes).

GP de Estados Unidos en Austin - Max Verstappen (Red Bull).

Max Verstappen ganó el Gran Premio de Austin y recortó distancia con Oscar Piastri y Lando Norris CLIVE ROSE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA